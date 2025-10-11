Vụ nổ tại công ty sản xuất thuốc nổ quân sự ở bang Tennessee của Mỹ khiến ít nhất 19 người mất tích và có thể đã thiệt mạng.

Sự việc xảy ra tại nhà máy của công ty quốc phòng Accurate Energetic Systems ở thành phố McEwen, hạt Humphreys thuộc bang Tennessee của Mỹ, vào sáng 10/10 (tối 10/10 giờ Hà Nội), khiến công trình này bị san phẳng và dẫn tới những đám cháy lớn.

Một số nhân chứng cho biết có thể nghe thấy tiếng nổ từ khoảng cách nhiều km. "Tôi tưởng căn nhà đã sập xuống khi chưa kịp thoát thân. Tôi sống rất gần nhà máy Accurate và chỉ khoảng 30 giây sau khi tỉnh dậy, tôi nhận ra chắc chắn vụ nổ bắt nguồn từ đó", Gentry Stover, cư dân địa phương, nói với AP.

Chris Davis, cảnh sát trưởng hạt Humphreys, nói với báo giới rằng ít nhất 19 người đang mất tích và có khả năng đã thiệt mạng. "Đây là một trong những tình huống đáng sợ nhất trong suốt sự nghiệp của tôi", ông nói.

Lực lượng cứu hộ phải chờ suốt nhiều giờ trước khi bắt đầu tìm kiếm nạn nhân, do đám cháy bao trùm đống đổ nát và nguy cơ nổ thứ cấp.

Nổ nhà máy thuốc nổ quân sự Mỹ, ít nhất 19 người mất tích Hiện trường vụ nổ nhà máy thuốc nổ quân sự ở McEwen, bang Tennesee, Mỹ, ngày 10/10. Video: AFP

Nguyên nhân dẫn tới vụ nổ và số người có mặt trong nhà máy khi đó chưa được công bố.

"Chúng tôi đang tiến hành một cuộc điều tra quy mô lớn. Đây không phải là sự việc đơn giản như một tai nạn giao thông, chỉ cần dọn dẹp hiện trường rồi rời đi. Chúng tôi có thể sẽ phải ở đây vài ngày", ông Davis nói, thêm rằng Accurate Energetic Systems "đang hợp tác với giới chức hết sức có thể".

Accurate Energetic Systems (AES) nhận được nhiều hợp đồng bán vũ khí cho Lầu Năm Góc, chịu trách nhiệm sản xuất hàng loạt sản phẩm cho hải quân và lục quân, trong đó có thuốc nổ đóng gói sẵn, mìn định hướng, liều nổ phá cửa...

Tổ hợp nhà máy của AES nằm trên khu vực rộng 526 hecta, với 8 công trình chứa dây chuyền sản xuất, lưu trữ, nghiên cứu và thử nghiệm thuốc nổ. Ngoài quân đội Mỹ, AES còn cung cấp vật liệu nổ cho các ngành công nghiệp. Doanh nghiệp này khẳng định luôn "tuân thủ chặt chẽ các quy định an toàn và an ninh của Bộ Quốc phòng Mỹ".

