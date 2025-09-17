Nỗ lực thuyết phục nghi phạm ám sát Charlie Kirk ra đầu thú

Mẹ của Robinson thấy ngờ ngợ ngay khi nhìn ảnh nghi phạm trên bản tin vụ ám sát Charlie Kirk và lập tức gọi cho con trai để dò hỏi.

Các điều tra viên Mỹ đã nhận được hàng nghìn tin báo và nói chuyện với hàng trăm nhân chứng trong cuộc truy lùng kẻ bắn chết nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk tại Đại học Utah Valley, thành phố Orem, bang Utah, hôm 10/9. Nhưng bước đột phá quan trọng nhất giúp khép lại hành trình truy bắt dường như lại đến từ chính mẹ của nghi phạm.

"Bà ấy là người đầu tiên nghĩ rằng con trai mình là tay súng bắn chết Kirk và đang bị giới chức truy nã", Jeff Gray, công tố viên hạt Utah, cho hay. Danh tính của người mẹ này không được giới chức và truyền thông Mỹ công bố.

Công tố viên cho biết một ngày sau vụ nổ súng, người mẹ xem tin tức và thấy bức ảnh chụp nghi phạm đang rời khỏi hiện trường. Hình ảnh ghi lại từ camera an ninh không rõ mặt nghi phạm, nhưng bà vẫn cảm thấy người thanh niên gầy gò, mặc quần áo tối màu và đi giày thể thao Converse đó trông khá giống cậu con trai 22 tuổi của mình, Tyler Robinson.

Theo tài liệu tòa án được đệ trình hôm 16/9, mẹ Robinson lập tức gọi điện cho anh ta, hỏi cậu đang ở đâu. Robinson đáp rằng mình đang bị ốm và vẫn nằm ở căn hộ từ hôm xảy ra sự việc tại Đại học Utah Valley. Bằng linh tính và trực giác người mẹ, bà cảm thấy có điều không bình thường trong lời nói của con trai.

Bà sau đó quyết định đưa cho chồng xem bức ảnh chụp vóc dáng nghi phạm. Chồng bà đồng tình rằng kẻ tấn công trông rất giống con trai họ. Hai người bắt đầu gọi điện nói chuyện với con nhiều hơn, khéo léo dò xét, tìm hiểu, đối chứng thông tin.

Robinson lớn lên tại thành phố St. George thuộc vùng sa mạc cách Đại học Utah Valley khoảng 400 km. Cha mẹ anh ta là thành viên đảng Cộng hòa, nhưng quan điểm chính trị của Robinson lại khác biệt rõ rệt so với gia đình.

Cha mẹ Robinson khai với điều tra viên rằng con trai họ quan tâm nhiều hơn đến chính trị trong khoảng một năm trở lại đây và ngày càng "có khuynh hướng ủng hộ quyền của người đồng tính và chuyển giới". Theo cơ quan điều tra, thời điểm ra tay sát hại nhà hoạt động Kirk, anh ta có quan hệ tình cảm với một người bạn cùng phòng đang trong quá trình chuyển giới từ nam sang nữ.

Cha của Robinson cũng tin rằng khẩu súng trường nghi phạm sử dụng, được các điều tra viên tìm thấy trong một rừng cây gần khuôn viên trường, chính là khẩu súng họ từng tặng con trai. Vì vậy, họ tiếp tục nhắn tin, yêu cầu Robinson chụp ảnh khẩu súng gửi cho mình. Robinson không trả lời tin nhắn.

Trong cuộc điện thoại với cha không lâu sau đó, Robinson đã ám chỉ rằng anh ta đang tính đến chuyện tự sát. Cha mẹ thuyết phục Robinson trở về nhà trên một con phố ngoại ô yên tĩnh ở hạt Washington, bang Utah, ngay gần St. George.

Họ liên hệ với một người bạn quen qua Giáo hội các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Jesus tại địa phương để thuật lại tình hình. Người này là một cựu cảnh sát và họ bắt đầu cố gắng thương lượng, thuyết phục để Robinson ra đầu thú.

Người cảnh sát về hưu này nhanh chóng gọi cho cảnh sát trưởng hạt Washington Nate Brooksby. Với giọng nói đầy gấp gáp, ông báo tin rằng mình có lẽ biết ai là người đã sát hại Kirk.

"Tôi không bao giờ có thể hình dung ra được những lời đã thốt ra từ miệng ông ấy", cảnh sát trưởng Brooksby nói trong một cuộc phỏng vấn ngày 16/9.

Ông sau đó gọi cho cảnh sát trưởng hạt Utah Mike Smith để báo tin. "Tôi giải thích với ông ấy 'Kẻ nổ súng đang ở đây, chúng tôi đang đàm phán để cậu ta đầu thú'", cảnh sát trưởng Brooksby kể lại. "Ông ấy nói, 'Khoan, khoan, khoan, ông đang nói gì vậy?' Tôi nhắc lại. Ông ấy nói 'đợi chút' rồi bật loa ngoài", Brooksby cho hay.

Ông nói rằng Robinson sợ bị đặc nhiệm SWAT bắt hoặc bị cảnh sát bắn nên đã đồng ý đầu thú để kết thúc cuộc truy lùng một cách không ồn ào. Cựu cảnh sát lái xe đưa Robinson và cha mẹ anh ta đến văn phòng cảnh sát trưởng ở thành phố Hurricane, Utah, chấm dứt 33 giờ truy tìm sau vụ ám sát.

Tại đây, Robinson được dẫn vào phòng thẩm vấn để chờ đợi, trong khi các điều tra viên từ sở chỉ huy chiến dịch truy lùng vội vã lên máy bay tới miền nam Utah.

Cảnh sát trưởng Brooksby cho biết Robinson trông "trầm lặng và u sầu" trong lúc yêu cầu được gặp luật sư. "Áp lực từ cuộc điều tra ráo riết đã dồn anh ta vào đường cùng", ông nói. "Anh ta nhận thức rõ rằng việc mình bị bắt chỉ là vấn đề thời gian".

