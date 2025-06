Nỗ lực kéo dài thời gian sống cho người đàn ông ung thư

TP HCMNgười đàn ông 63 tuổi nguy kịch tính mạng vì ung thư gan giai đoạn cuối, được bác sĩ phối hợp nhiều biện pháp can thiệp giúp kéo dài thời gian sống theo nguyện vọng của gia đình.

Ngày 4/6, BS.CK2 Trần Thanh Sang, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực Chống độc, Bệnh viện Gia An 115, cho biết bệnh nhân phát hiện ung thư gan giai đoạn cuối hai tháng trước, khi đi khám vì vàng da, vàng mắt, suy kiệt. Khối ung thư gan đa ổ đã di căn, chèn ép khắp nơi, xâm lấn đường mật gây tắc mật, nhiễm trùng đường mật.

Bác sĩ nhận định nếu không tái thông đường mật kịp thời, người bệnh khó qua khỏi. Điều trở ngại là bệnh nhân rối loạn đông máu, nguy cơ chảy máu trong thủ thuật. Kíp điều trị đã truyền huyết tương, tiểu cầu trong ba ngày để cải thiện đông máu rồi nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP). Dưới hỗ trợ của máy C-arm, các bác sĩ phát hiện ống mật chủ và đường mật trong gan bị hẹp ở 3 vị trí, đặt thành công stent kim loại để khôi phục dòng chảy của mật.

Bác sĩ nội soi mật tụy ngược dòng để tái thông đường mật cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Tuy nhiên, khó khăn vẫn chưa kết thúc. Bệnh nhân bị suy gan nghiêm trọng do ung thư gan giai đoạn cuối và nhiễm khuẩn đường mật nặng. Người bệnh rơi vào sốc nhiễm trùng, suy thận. Các bác sĩ phải hồi sức tích cực, lọc máu liên tục, phối hợp nhiều loại kháng sinh và thuốc chống nấm để hỗ trợ gan, thận.

Sau một tháng, sức khỏe bệnh nhân ổn định hơn. Bệnh nhân được xuất viện về nhà, tiếp tục thời gian bên gia đình. "Ban đầu, chúng tôi dự định điều trị ở Singapore, nhưng cuối cùng đã lựa chọn đúng khi ở lại Việt Nam", chị gái bệnh nhân chia sẻ.

Trước khi can thiệp, gia đình đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất vì bác sĩ cảnh báo tỷ lệ thành công dưới 20%. "May mắn, ông đã vượt qua, để vợ con và người thân có thêm thời gian bên nhau", người chị nói.

Bác sĩ Sang cho biết với những trường hợp này, chăm sóc giảm nhẹ không chỉ giúp giảm đau và kiểm soát triệu chứng, mà còn tạo điều kiện để bệnh nhân tận hưởng cuộc sống ý nghĩa trong quãng thời gian còn lại. Tinh thần kiên cường của bệnh nhân và sự đồng hành của gia đình là yếu tố then chốt trong quá trình này.

Ung thư gan hiện dẫn đầu trong số ca tử vong do ung thư các loại tại Việt Nam, theo Globocan - Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế, với hơn 24.500 ca mắc mới và 23.300 ca tử vong hàng năm. Dấu hiệu ung thư gan giai đoạn đầu nhạt nhòa, không triệu chứng, diễn tiến âm thầm, khi phát hiện thì đã muộn nên tỷ lệ tử vong cao nhất trong các loại ung thư.

Người bệnh thường mắc ung thư gan trên nền xơ gan do nhiễm viêm gan virus B, C hoặc xơ gan do uống quá nhiều rượu, bia; hoặc gan nhiễm mỡ, nhiễm độc tố aflatoxin do nấm mốc. Môi trường, chế độ ăn uống lạm dụng rượu bia, thuốc lá... cũng là yếu tố nguy cơ. Bác sĩ khuyến cáo nhóm nguy cơ cao như viêm gan B mạn tính, xơ gan, gan nhiễm mỡ do rượu, gan nhiễm mỡ do rối loạn chuyển hóa, cần phải kiểm tra định kỳ từ 3 đến 6 tháng/lần.

Lê Phương