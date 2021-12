Nỗ lực giúp vợ của Đệ nhị Phu quân Mỹ

Trong cuộc vận động năm 2019, khi người biểu tình chạy lên sân khấu giật micro từ tay Kamala Harris, Doug Emhoff nhanh chóng lao tới bảo vệ vợ.

Sự xuất hiện kéo dài vỏn vẹn 24 giây này dường như là lần đầu tiên công chúng Mỹ chú ý tới Doug Emhoff, chồng của Phó tổng thống Kamala Harris. Khi bà trở thành nữ phó tổng thống Mỹ đầu tiên, ông cũng trở thành đệ nhị phu quân đầu tiên trong lịch sử đất nước.

Với vai trò này, Emhoff năm qua đã tới thăm vùng nông thôn bang Utah, ca ngợi các công viên quốc gia. Ông cũng đồng hành cùng Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden đến Wisconsin để gặp gỡ các nạn nhân vụ lao xe vào đoàn diễu hành Giáng sinh hồi tháng 11, đại diện cho Mỹ tại Paralympics ở Tokyo và di chuyển khắp đất nước để khuyến khích người dân tiêm chủng Covid-19.

Nỗ lực tiếp cận các khu vực bầu cử mà bà Harris có thể khó gắn kết hơn được cho là vai trò truyền thống đối với bạn đời của một chính trị gia. Tuy nhiên, bình luận viên Cleve Wootson của Washington Post cho rằng vai trò của Emhoff vẫn có những điểm khác biệt, đặc biệt trong năm nhiệm kỳ đầu tiên không mấy suôn sẻ với vợ ông.

Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris và chồng Doug Emhoff tại cuộc vận động tranh cử ở Wilmington, bang Delaware, hồi tháng 8/2020. Ảnh: Reuters.

Theo những nguồn tin thân cận với Emhoff, Đệ nhị phu quân đang đóng vai trò quan trọng và mang tính chiến thuật, giúp bà Harris đương đầu một loạt vấn đề nan giải. Bà hứng chỉ trích khi chật vật giải quyết các nhiệm vụ khó khăn mà Tổng thống Joe Biden giao phó như làn sóng di cư và quyền bỏ phiếu. Truyền thông Mỹ còn đăng tải nhiều thông tin mô tả môi trường làm việc trong văn phòng của bà "hỗn loạn".

Mặc dù thừa nhận những thiếu sót của Harris, các đồng minh của Phó tổng thống Mỹ cho rằng một số chỉ trích xuất phát từ phân biệt chủng tộc và phân biệt giới tính, nhưng Nhà Trắng dường như cảm thấy công khai lên tiếng về điều này không đem lại lợi ích gì.

"Hãy tưởng tượng đến cảnh vợ mình bị công kích, soi mói, chỉ trích về vóc dáng, phong thái, tiếng cười, mọi thứ, còn bạn không được công khai bình luận bất cứ điều gì liên quan", Connie Schultz, vợ của thượng nghị sĩ Dân chủ Sherrod Brown, cho hay. "Hãy tưởng tượng đến cảnh phải giữ tất cả trong lòng, tồi tệ hơn là phải cố gắng giúp vợ mình không chú ý đến những điều đó".

Emhoff, luật sư nổi tiếng trong lĩnh vực luật giải trí, từng là bố đơn thân nuôi hai người con. Năm 2014, một năm sau khi ông gặp Harris, hai người kết hôn ở Santa Barbara, bang California. Bất chấp những áp lực chính trị khi Harris giữ chức tổng chưởng lý California, sau đó là thượng nghị sĩ, các nhà quan sát mô tả cặp vợ chồng rất ăn ý và hạnh phúc.

Trong những bình luận công khai và giữa các nhân viên Nhà Trắng, Emhoff nỗ lực chứng minh vai trò hỗ trợ cho vợ mình, thậm chí đấu tranh vì nữ quyền.

"Tôi nhận ra giờ đây đàn ông cần hành động và trở thành một phần của giải pháp, thay vì tiếp tục gây ra vấn đề. Tôi sẽ làm mọi việc có thể trong vai trò này để tiếp tục truyền đi thông điệp rằng đàn ông cần hỗ trợ phụ nữ", Emhoff phát biểu trong Phiên Lắng nghe Bình đẳng Giới tại Paris, khi đồng hành cùng Harris trong chuyến công du Pháp tháng trước.

Khi Harris trở thành "phó tướng" của Biden trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2020, Emhoff đã gác lại sự nghiệp tại công ty luật quốc tế DLA Piper từng giúp ông trở thành triệu phú, bởi lo ngại về xung đột lợi ích. Sau cuộc bầu cử, Emhoff bắt đầu công việc giảng dạy luật tại Đại học Georgetown ở Washington.

Là người bạn đời gốc Do Thái đầu tiên của một tổng thống hoặc phó tổng thống Mỹ, Emhoff còn giúp thu hút cộng đồng Do Thái, nhóm cử tri mà đảng Dân chủ và chính quyền Biden vẫn nỗ lực duy trì cảm tình, góp phần hỗ trợ những mong muốn chính trị của Harris. Ông đã tham gia lễ Vượt qua và lễ hội ánh sáng Hanukkah truyền thống của người Do Thái được tổ chức tại Nhà Trắng, hay tới thăm các nhà thờ Do Thái.

Một số lãnh đạo Do Thái cho biết nỗ lực tiếp cận của Emhoff không chỉ mang tính biểu tượng. Hồi tháng 11, Đệ nhị phu quân đã trao đổi với Hội đồng Dân chủ Do Thái Mỹ trong vòng một giờ về chính sách đối nội và đối ngoại, Halie Soifer, giám đốc điều hành của tổ chức này cho hay.

"Rõ ràng ông ấy sẽ tiếp tục phát triển vai trò cầu nối giữa chính phủ và cộng đồng Do Thái. Rất nhiều người trong cộng đồng ủng hộ chính quyền này, không chỉ bởi họ có Đệ nhị phu quân đầu tiên là người Do Thái, mà ông ấy thực sự giúp kết nối", Soifer nói.

Theo bình luận viên Wootson, Emhoff dường như đã trở thành chuyên gia sử dụng hình tượng "người ngoại đạo chính trị" vui vẻ đảm nhiệm vai trò mới để hỗ trợ đắc lực cho Harris, cũng như chính quyền Biden. Trong các bài phát biểu và bình luận công khai, Emhoff nhấn mạnh ông mới bước chân vào chính trường và đang cố gắng làm quen.

"Tôi từng nghe Emhoff trình bày rất rõ rằng ông ấy coi một phần vai trò của mình là cho thế giới thấy vẻ đẹp, sức mạnh và trí tuệ của bà Harris. Đó là những gì ông ấy đã làm trên chặng đường vận động cử tri. Tôi nghĩ đây cũng là vai trò nổi bật của Đệ nhị phu quân kể từ khi chính quyền Biden điều hành đất nước", Sharon Brous, giáo sĩ Do Thái chủ trì lễ Vượt qua ở Nhà Trắng hồi tháng ba, nhận xét.

Ánh Ngọc (Theo Washington Post)