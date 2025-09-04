Nỗ lực ghi dấu ấn ở Washington của ông Trump

Ông Trump vài tháng qua đã thực hiện hàng loại cải tạo, chỉnh trang ở Nhà Trắng và thủ đô Washington trong nỗ lực ghi dấu ấn nhiệm kỳ hai.

Ban đầu chỉ là mạ vàng một chút Phòng Bầu dục. Sau đó, trần nhà, viền gương, các bức tranh chân dung tại đây đều lần lượt được mạ vàng, lấp đầy những khoảng trống cuối cùng trên các bức tường trong căn phòng mang tính biểu tượng ở Nhà Trắng.

Phòng Nội các cũng đã có nhiều chi tiết mạ vàng 24 karat, trong khi bãi cỏ phía Bắc và Nam của Nhà Trắng được dựng thêm hai cột cờ khổng lồ. Vườn hồng nổi tiếng với bãi cỏ xanh giờ đây được lát đá, bài trí bằng những bộ bàn ghế màu trắng có dù che. Một phòng khiêu vũ trị giá 200 triệu USD dự kiến khởi công vào mùa thu và công trình này được cho sẽ làm thay đổi hoàn toàn quy mô của Cánh Đông Nhà Trắng.

Một tháng trước, Tổng thống Donald Trump yêu cầu cải thiện hệ thống chiếu sáng trần của Phòng Nội các, điều chưa từng thực hiện trước đây. Các cuộc họp nội các của ông Trump thường được tổ chức trước báo chí, chủ yếu để công chúng theo dõi. Tuy nhiên, sau khi thấy không hài lòng với một số cảnh quay trong cuộc họp, ông đã yêu cầu lắp đặt đèn sáng hơn cho căn phòng, theo quan chức Nhà Trắng giấu tên.

Đó chỉ là khởi đầu cho nỗ lực lưu lại dấu ấn cá nhân tại các không gian mang tính biểu tượng ở thủ đô Mỹ mà ông Trump đang tiến hành trong nhiệm kỳ hai. "Ông ấy dường như mỗi ngày thức dậy đều tự hỏi 'còn cần cải thiện gì nữa'. Mỗi ngày lại có một ý tưởng mới", một nguồn tin nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Phòng Bầu dục với nhiều chi tiết mạ vàng ở Nhà Trắng ngày 2/9. Ảnh: AP

Ông Trump cũng tỏ ra rất tâm huyết với những ý tưởng cải tạo của mình, đôi lúc rời Phòng Bầu dục để trò chuyện với đội thi công Vườn Hồng, kiểm tra mái nhà Cánh Tây hay nói về kế hoạch "làm đẹp" Washington trong các cuộc họp báo.

"Tôi yêu xây dựng. Tôi hiểu về nó hơn bất kỳ ai", ông Trump nói hồi tháng 6 khi giám sát quá trình lắp đặt cột cờ mới ở Nhà Trắng, thông báo với phóng viên rằng móng cột được đặt sâu tới 2,7 m để đảm bảo độ vững chắc.

Tuần này, Tổng thống Mỹ cho hay thủ đô Washington sẽ được "làm đẹp trong vòng 12 tháng".

Theo hai nguồn tin, ông muốn các công trình được hoàn thành kịp dịp lễ kỷ niệm 250 năm lập quốc vào mùa hè năm sau. Trong đó, kế hoạch cải tạo dự kiến tập trung khôi phục các đài phun nước khắp thành phố, từ quảng trường Lafayette phía trước cổng Bắc Nhà Trắng đến đài phun nước Columbus tại Ga Union, cùng nhiều công trình dọc theo công viên National Mall.

"Ông ấy thực sự quan tâm đến các đài phun nước", một nguồn tin cho hay.

Nhiều đài phun nước của thành phố Washington đã không hoạt động nhiều năm qua do thiếu ngân sách và chưa được bảo trì.

"Tổng thống là người đam mê xây dựng và ông ấy đã mang năng lượng đó tới thủ đô của chúng ta. Ông ấy đang khôi phục vinh quang nước Mỹ ở bất kỳ nơi nào ông ấy chạm tới, từ Nhà Trắng đến các tòa nhà liên bang và công viên thủ đô, để thực hiện lời hứa về kỷ nguyên vàng mới của nước Mỹ", phát ngôn viên Nhà Trắng Davis Ingle nói.

Tuần trước, khi phát biểu tại Phòng Bầu dục về triển khai quân đội liên bang để bảo vệ thủ đô, ông Trump liên tục "lạc đề", chủ yếu trình bày về kế hoạch sử dụng 2 tỷ USD ngân sách liên bang để làm đẹp thủ đô.

Kế hoạch này bắt đầu bằng việc chỉnh trang Trung tâm Kennedy từ đầu năm nay, với ý tưởng lát sàn bằng đá cẩm thạch mới và cải tạo các dầm chữ I bao quanh tòa nhà.

"Tôi nghĩ các dầm chữ I nên được che bằng một loại đá thật đẹp như cẩm thạch. Loại vật liệu này không phù hợp với môi trường ngoài trời, nhưng chúng trông đẹp hơn đá granite. Chúng tôi sẽ làm điều đó", ông nói khi thăm công trình hồi tháng 3. Đầu tháng 8, ông Trump cũng tới thăm để kiểm tra vật liệu và thông báo lễ bốc thăm World Cup 2026 sẽ được tổ chức tại trung tâm này.

Theo hai nguồn tin giấu tên, ông Trump còn dự định biến sân golf East Potomac Golf Links nằm bên bờ sông Potomac thành "Sân golf Quốc gia Washington". Ông cũng bày tỏ mong muốn sơn lại Văn phòng Điều hành Eisenhower phía tây Nhà Trắng từ màu xám sang màu trắng để đồng bộ với cảnh quan tổng thể.

"Mọi thứ ông ấy làm hoặc định làm đều có lý do hợp lý", một quan chức Nhà Trắng nói, thêm rằng Tổng thống không sử dụng tiền thuế của dân cho bất kỳ dự án nào.

Dự án lát đá Vườn Hồng và phòng khiêu vũ đều sử dụng quỹ từ nguồn đóng góp tư nhân do Meredith O'Rourke, giám đốc tài chính chiến dịch 2024 của ông Trump, giám sát.

Theo luật liên bang, các tổng thống Mỹ có quyền tự do bài trí Nhà Trắng. Năm 1927, gác mái tòa nhà được chuyển thành tầng ba. Tổng thống Harry S. Truman đã xây dựng thêm ban công phía nam năm 1947, một năm trước khi ông chuyển tới Blair House để tái thiết toàn bộ Nhà Trắng. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng chưa có tổng thống Mỹ nào tập trung nhiều vào yếu tố thẩm mỹ như ông Trump.

"Việc thay đổi, bài trí lại Nhà Trắng luôn được tiến hành. Tuy nhiên, đây có lẽ là lần đầu tiên có nhiều thay đổi cùng lúc đến vậy. Ông ấy đích thân tham gia công việc này. Ông ấy rất thực tế, tôi nghĩ điều đó phần nào bắt nguồn từ kinh nghiệm của một nhà phát triển bất động sản và mối quan tâm với công việc xây dựng", Stewart McLaurin, chủ tịch Hiệp hội Lịch sử Nhà Trắng, nói.

Một góc Vườn Hồng ở Nhà Trắng ngày 2/9. Ảnh: AP

Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng những thay đổi trong Phòng Bầu dục không phục vụ mục đích nào ngoài sở thích cá nhân của ông Trump. "Việc mạ vàng Phòng Bầu dục dường như nhằm tạo khung cảnh hoàng gia", Daniel Abramson, giáo sư kiến trúc Mỹ và châu Âu tại Đại học Boston, nói.

"Ông ấy luôn muốn thể hiện sự sang trọng và đẳng cấp", Barbara Res, kiến trúc sư từng giám sát xây dựng Tháp Trump đầu những năm 1980, nói.

Tổng thống Mỹ tuần trước ban hành sắc lệnh "Làm cho kiến trúc liên bang đẹp trở lại", trong đó tuyên bố kiến trúc "cổ điển và truyền thống" là phong cách ưu tiên của chính phủ. Sắc lệnh này tương tự yêu cầu ông từng đưa ra trong nhiệm kỳ đầu, muốn tất cả tòa nhà liên bang ở thủ đô Washington xây theo phong cách Hy Lạp hoặc La Mã.

Một số nhà quan sát cho biết việc ông Trump muốn cải tạo những tòa nhà chính phủ mang tính biểu tượng của Mỹ cho thấy ông muốn để lại dấu ấn của mình trong thời gian dài tại Washington.

"Ông ấy thực sự nghĩ về di sản của mình. Ông ấy muốn để lại những dấu ấn lâu dài và khiến mọi thứ tốt đẹp hơn so với trước đây", một quan chức Nhà Trắng nói.

Thùy Lâm (Theo Politico)