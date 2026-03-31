Nổ lớn tại Iran, nghi kho đạn trúng bom xuyên hầm của Mỹ

Loạt vụ nổ lớn xảy ra tại thành phố Isfahan, miền trung Iran, dường như do đòn không kích sử dụng nhiều quả bom tấn xuyên phá của Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm nay đăng video dài 31 giây ghi lại hàng loạt vụ nổ lớn làm rực sáng bầu trời đêm tại một thành phố, kèm theo những đám cháy lớn và cột khói bốc cao. Lãnh đạo Mỹ không đăng bình luận, cũng không công bố thời gian và địa điểm ghi hình.

Số lượng vụ nổ nối tiếp nhau và nhiều mảnh vụn bắn lên cao cho thấy có thể đã xảy ra hiện tượng nổ dây chuyền.

Mỹ thả loạt bom xuyên một tấn vào Isfahan Loạt vụ nổ trong video được ông Trump công bố hôm 31/3. Video: TruthSocial/realDonaldTrump

Dựa trên các dấu hiệu nhận diện địa lý, đài CNN cho rằng sự việc xảy ra tại thành phố Isfahan, thủ phủ của tỉnh cùng tên ở miền trung Iran. Wall Street Journal dẫn lời một quan chức chính phủ Mỹ cho biết quân đội nước này đã sử dụng nhiều quả bom xuyên hầm, mỗi quả nặng gần một tấn, để tấn công một kho đạn ở Isfahan.

Lầu Năm Góc chưa lên tiếng về thông tin.

Hãng thông tấn Fars News của Iran sau đó dẫn lời Akbar Salehi, quan chức an ninh thuộc Văn phòng Tỉnh trưởng Isfahan, xác nhận một số cơ sở quân sự tại thành phố đã bị nhắm mục tiêu, nhưng không tiết lộ địa điểm cụ thể. Giới chức địa phương đang làm rõ quy mô thiệt hại và thương vong trong sự việc.

Thành phố Isfahan là trung tâm quân sự quan trọng và có liên hệ với hạ tầng hạt nhân của Iran.

Tổng thống Trump hôm 29/3 khẳng định lực lượng Mỹ đã tấn công hơn 13.000 mục tiêu trên lãnh thổ Iran, chủ yếu nhằm làm suy giảm năng lực tấn công của đối phương. Ông nói danh sách tập kích của Mỹ trong chiến dịch còn khoảng 3.000 mục tiêu.

Vị trí tỉnh Isfahan và thành phố cùng tên của Iran. Đồ họa: BBC

Cuộc tấn công diễn ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Trump đe dọa "cho nổ tung và xóa sổ toàn bộ" nhà máy điện, giếng dầu, nhà máy khử mặn và đảo Khrag của Iran nếu nước này không đạt thỏa thuận với Mỹ và lập tức mở lại eo biển Hormuz.

Bất chấp giới lãnh đạo Mỹ nhiều lần tuyên bố gần như đã xóa sổ năng lực quân sự của Iran, nước này vẫn tiến hành những đòn trả đũa liên tiếp nhằm vào căn cứ đồn trú của Mỹ, cũng như mục tiêu trên lãnh thổ Israel và các nước vùng Vịnh, gây thiệt hại nghiêm trọng.

Điều này cho thấy Tehran vẫn có đủ tên lửa và máy bay không người lái để gây tổn thất, hỗn loạn và khiến đối phương phải trả giá đắt, đồng thời phát đi tín hiệu rằng họ vẫn có khả năng chiến đấu mạnh mẽ sau hơn một tháng giao tranh.

Thanh Danh (Theo Reuters, CNN, WSJ)