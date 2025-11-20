Nổ gần biên giới liên Triều, binh sĩ Hàn Quốc bị thương

Một quân nhân Hàn Quốc bị thương sau vụ nổ gần đường phân giới giữa hai miền Triều Tiên, chưa rõ nguyên nhân.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết vụ nổ xảy ra sáng nay gần đường phân giới quân sự (MDL), biên giới trên thực tế giữa hai miền Triều Tiên, làm bị thương một quân nhân đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra. Binh sĩ này được trực thăng đưa đi cấp cứu và hiện trong tình trạng ổn định, không có vết thương nguy hiểm đến tính mạng.

Nguyên nhân gây ra vụ nổ chưa được xác định.

Quân nhân Hàn Quốc tại DMZ hồi năm 2023. Ảnh: AFP

Truyền thông Hàn Quốc dẫn lời quan chức giấu tên cho biết vụ nổ xảy ra ở phía tây Khu phi quân sự (DMZ), thêm rằng nạn nhân là binh sĩ lục quân 24 tuổi làm nhiệm vụ dò mìn. Người này mặc đồ bảo hộ chống mìn, dường như đã bị gãy xương mắt cá chân sau vụ nổ.

Giới chức Triều Tiên chưa bình luận về thông tin.

MDL nằm bên trong DMZ, vùng đệm rộng 4 km và dài 250 km được phủ kín bởi những bãi mìn, hàng rào thép gai và bẫy chống tăng. Bất chấp tên gọi "phi quân sự", đây là một trong những khu vực có mật độ vũ khí và lực lượng vũ trang dày đặc nhất thế giới.

Hàn Quốc tuần này đề xuất tiến hành đối thoại quân sự với Triều Tiên, lần đầu tiên trong nhiều năm qua. Seoul cho rằng nhiều cột mốc đánh dấu MDL được thiết lập theo thỏa thuận đình chiến năm 1953 đã biến mất theo thời gian, dẫn đến "nhận thức khác nhau về ranh giới ở các khu vực nhất định giữa hai bên".

Vị trí DMZ và MDL. Đồ họa: Reuters

Về mặt kỹ thuật, Hàn Quốc và Triều Tiên đang trong tình trạng chiến tranh do cuộc chiến năm 1950-1953 kết thúc bằng thỏa thuận đình chiến, không phải hiệp ước hòa bình. Năm 2015, hai binh sĩ Hàn Quốc bị thương nặng do trúng mìn khi đang tuần tra ở phía nam ranh giới. Quân đội Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên gài thêm mìn, song Bình Nhưỡng bác bỏ.

Phạm Giang (Theo AFP, Korea Times)