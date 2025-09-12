Nổ đạn pháo ở Hàn Quốc, 10 binh sĩ bị thương

Vụ nổ đạn huấn luyện xảy ra tại đơn vị pháo binh ở thành phố Paju, tây bắc Hàn Quốc, khiến ít nhất 10 binh sĩ bị thương.

Sự cố xảy ra trong buổi huấn luyện tại đơn vị pháo binh gần thành phố Paju chiều 10/9, làm bị thương 10 trong 12 binh sĩ có mặt tại hiện trường. Giới chức Hàn Quốc cho biết hai người bị bỏng tay chân, 8 người còn lại bỏng tay, không có người thiệt mạng hay bị thương nặng.

Quả đạn phát nổ là phiên bản huấn luyện, chuyên tạo âm thanh và khói thuốc súng để mô phỏng tình huống chiến đấu, nhưng không chứa khối thuốc nổ mạnh như đạn thật. Lục quân Hàn Quốc thông báo đã dừng sử dụng loại đạn này và đang tiến hành điều tra để xác định nguyên nhân.

Xe cứu hỏa tại cổng căn cứ pháo binh gần thành phố Paju, Hàn Quốc, ngày 10/9. Ảnh: Yonhap

Bae Seok-jin, sĩ quan phụ trách quan hệ công chúng của lục quân Hàn Quốc, ngày 11/9 cho biết loại đạn huấn luyện này từng 3 lần xảy ra sự cố trong giai đoạn 2021-2023 và bị đình chỉ sử dụng nhiều lần.

"Các tai nạn trước đó là do binh sĩ thực hiện quy trình xử lý vật liệu nổ sai cách, không phải do lỗi của đạn. Lục quân Hàn Quốc tiếp tục dùng loại đạn huấn luyện này sau khi nhấn mạnh yêu cầu tuân thủ các quy trình an toàn", ông Bae nói.

Nghị sĩ Yoo Yong-won, thành viên Ủy ban Quốc phòng Quốc hội Hàn Quốc, cho biết ngòi của đạn huấn luyện chỉ kích hoạt khi có dòng điện chạy qua. Tuy nhiên, quả đạn có thể phát nổ nếu nước thấm qua nắp che hoặc tiếp xúc với nhiệt độ cao trong thời gian dài.

Một sự cố khác cũng xảy ra cùng ngày tại căn cứ không quân ở đảo Jeju, trong buổi tập của lực lượng dự bị Hàn Quốc, khi một quả mìn mô phỏng phát nổ và khiến 7 người bị thương nhẹ. Các nạn nhân được điều trị tại bệnh viện dân sự gần căn cứ và đã về nhà.

Nguyễn Tiến (Theo Yonhap, AFP, AP)