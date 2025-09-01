Nissan rớt top 10 hãng xe bán chạy, BYD và Geely thăng hạng

Nhà sản xuất ôtô lớn thứ ba Nhật Bản bị BYD, Geely và Suzuki vượt mặt giữa bối cảnh gặp khó tại Trung Quốc và Mỹ.

Trong nửa đầu năm nay, doanh số của nhà sản xuất ôtô Nhật Bản giảm 6% xuống còn 1,61 triệu xe, mức thấp nhất trong 16 năm, theo thông báo từ các hãng và công ty nghiên cứu MarketLines. Theo đó, Nissan đã rơi khỏi top 10 hãng xe bán chạy toàn cầu.

Tuy nhiên, Nikkei Asia nói rằng, Nissan đang lên kế hoạch trở lại, bao gồm việc ra mắt mẫu xe điện Leaf mới tại Nhật Bản vào cuối năm nay. Nhưng việc tái cấu trúc sẽ vẫn là một thách thức nếu không thể khôi phục đà tăng trưởng doanh số.

Doanh số 1,61 triệu xe của Nissan là mức thấp nhất kể từ năm 2009, khi doanh số giảm xuống còn 1,54 triệu xe. Đây là lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu thống kê so sánh vào năm 2004, Nissan không nằm trong top 10.

BYD Qin L DM-i PHEV - sedan hybrid giá 12.300 USD tại Trung Quốc. Ảnh: TopEV

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý II của Nissan cho thấy khoản lỗ 115,7 tỷ yen (785 triệu USD), trái ngược với mức lợi nhuận 28,5 tỷ yen ghi nhận trong cùng kỳ 2024. Đây là quý thứ tư liên tiếp công ty báo lỗ, với doanh số giảm đồng nghĩa với việc các chi phí cố định như vận hành nhà máy đang ảnh hưởng đến lợi nhuận.

Sự sụt giảm đặc biệt nghiêm trọng ở Trung Quốc, thị trường chính của Nissan. Doanh số tại đây đã giảm 18% xuống còn 270.000 xe, giảm 60% so với mức đỉnh điểm 720.000 xe vào năm 2018. Mẫu sedan N7 EV, ra mắt vào tháng 4, có giá cạnh tranh ở mức 119.900 nhân dân tệ (16.727 USD) và đang bán rất chạy, nhưng việc phục hồi trên toàn thị trường Trung Quốc sẽ cần thời gian.

Tại Mỹ, Nissan không có nhiều mẫu xe hybrid. Công ty cũng đã bỏ lỡ làn sóng mua sắm trước khi Mỹ áp thuế quan mới đối với ôtô, do tìm cách hạn chế việc sử dụng các ưu đãi bán hàng.

Tại Nhật Bản, doanh số của Nissan giảm 10% xuống còn 220.000 xe, mức thấp nhất kể từ khi bắt đầu thu thập dữ liệu so sánh vào năm 1993. Giám đốc Tài chính Jeremie Papin bày tỏ lo ngại về khoản lỗ này tại cuộc họp báo cáo thu nhập vào tháng 7, cho rằng nguyên nhân là do sự suy giảm niềm tin của người tiêu dùng vào công ty.

Sự sụt giảm của Nissan diễn ra trong bối cảnh các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc đang trên đà phát triển. Doanh số của BYD tăng 33% lên 2,14 triệu xe, đưa hãng này từ vị trí thứ 10 trong nửa đầu 2024 lên vị trí thứ 7 trong năm nay.

Geely, nhà sản xuất ôtô lớn thứ hai của Trung Quốc, tăng từ vị trí thứ 11 lên 8. Đây là lần đầu tiên cả hai công ty Trung Quốc vượt qua Nissan trong nửa đầu năm.

Suzuki bán được 1,63 triệu xe, vượt Nissan 20.000 xe và đứng thứ 10. Tụt hạng từ vị trí thứ 9 trong 2024 do bị các nhà sản xuất Trung Quốc vượt mặt, nhưng đây là lần đầu tiên kể từ năm 2004, Suzuki vượt mặt Nissan. Chỉ 5 năm trước, Nissan bán được hơn 800.000 xe so với Suzuki.

Toyota và Volkswagen vẫn giữ vững vị trí, với lần lượt đứng ở số một và hai của bảng xếp hạng.

Nhìn về nửa cuối năm 2025, cả thị trường Mỹ và Trung Quốc đều bị phủ bóng bởi sự bất ổn.

Tại Trung Quốc, thị trường ôtô lớn nhất thế giới, cuộc chiến giá cả đang ngày càng gay gắt. Doanh số tháng 7 của BYD chỉ tăng nhẹ lên 340.000 xe, đánh dấu sự sụt giảm mạnh so với mức tăng trưởng hai chữ số trước đó. Khi các đối thủ tràn ngập thị trường với những chiếc xe điện giá rẻ, ngay cả BYD cũng đang gặp khó khăn trong việc duy trì tốc độ tăng trưởng cao.

Mỹ, thị trường ôtô lớn thứ hai thế giới, đã quyết định áp thuế 15% đối với ôtô nhập khẩu từ Nhật Bản, châu Âu và Hàn Quốc, khiến thuế nhập khẩu cao hơn trở thành điều bình thường mới. Nếu chi phí thuế quan được chuyển sang người tiêu dùng, nhu cầu có thể giảm, gây ảnh hưởng tiêu cực hơn nữa đến doanh số.

Nissan dự kiến ra mắt Leaf được thiết kế lại hoàn toàn tại Nhật Bản vào cuối năm nay, đánh dấu lần thay đổi mẫu xe hoàn toàn đầu tiên sau 8 năm. Công ty đang trông chờ vào một làn sóng ra mắt mẫu xe mới, nhưng hầu hết các mẫu xe cốt lõi của hãng - chẳng hạn Elgrand và Skyline - sẽ không được cập nhật cho đến năm 2026 hoặc muộn hơn. Với tình trạng khan hiếm mẫu xe mới liên tục, nửa cuối năm 2025 có thể cũng sẽ gặp khó khăn.

Mỹ Anh