Ninh Bình vuột chiến thắng dù chơi hơn người

Hơn người từ phút 34, nhưng Ninh Bình vẫn bị Thể Công cầm hòa 1-1 ở vòng 6 V-League 2025-2026, tối 2/10.

Bước ngoặt trận đấu xảy ra ở phút 34 khi hai trung vệ Thể Công - Bùi Tiến Dũng và Kyle Nino - phối hợp không tốt trong vòng cấm để tiền đạo Gustavo thoát xuống đối diện thủ môn. Tiến Dũng không còn cách nào khác, kéo áo và "đấu vật" làm tiền đạo đối phương ngã xuống. Trọng tài Nguyễn Mạnh Hải lập tức thổi phạt đền cho Ninh Bình và rút thẻ đỏ phạt trung vệ tròn 30 đúng hôm nay.

Khi Ninh Bình được phạt đền, tiền vệ Hoàng Đức không thực hiện mà đồng đội Nguyễn Đức Chiến thực hiện. Anh này bình tĩnh hạ gục thủ môn Văn Việt bằng một cú đá chìm vào góc trái tung lưới. Sau khi ghi bàn vào lưới đội bóng cũ, Đức Chiến giang tay mừng rất phấn khích. Anh đã phải đền bù 3 tỷ và mất nhiều thời gian mới có thể rời Thể Công để gia nhập Ninh Bình trong kỳ chuyển nhượng trước mùa giải.

Bị thủng lưới và chơi thiếu người, nhưng Thể Công lại kiểm soát thế trận tốt và thậm chí còn tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn. Ngược lại, dù đá trên sân nhà và hơn người, Ninh Bình không áp đặt được thế trận. Trong lần tái ngộ Thể Công, ngôi sao Hoàng Đức bị các đồng đội cũ theo kèm, bám sát, bắt bài nên không thể hiện được nhiều. Do đó, Ninh Bình lạc nhịp trong lối chơi.

Sau nhiều nỗ lực tấn công mạch lạc, Thể Công gỡ hòa 1-1 ở phút 69. Lucao đột phá từ cánh phải rồi căng ngang vào vòng cấm để Đinh Xuân Tiến bắt vô-lê căng, thủ môn Đặng Văn Lâm đứng chôn chân nhìn bóng tung lưới.

Đến phút 90+3, tiền đạo Geovane của chủ nhà đánh nguội đối thủ. VAR vào cuộc và trọng tài rút thẻ đỏ với ngoại binh này. Tận dụng cơ hội, Thể Công tiếp tục dồn lên tấn công, và cơ hội được trao cho Đinh Xuân Tiến, nhưng anh lại kết thúc trúng thủ môn Văn Lâm khi đối mặt.

Kết quả hòa 1-1 vẫn giúp Ninh Bình bất bại sau 6 vòng. Tuy nhiên, với hai trận hòa liên tiếp, đội bóng cố đô đang bị các đối thủ phía sau bám đuổi với khoảng cách sít sao.

Nguyễn Hoàng Đức (28) thi đấu mờ nhạt khi gặp lại đội bóng cũ Thể Công. Ảnh: VPF

Sau trận, tiền vệ Đức Chiến tỏ ý nuối tiếc vì Ninh Bình nắm nhiều lợi thế nhưng lại đánh rơi chiến thắng. "Chúng tôi đã bị tinh thần của Thể Công lấn át khi họ thiếu người, từ đó mắc sai lầm, nhường sân cho đối thủ và phải trả giá", anh nói.

Cầu thủ 27 tuổi cũng thổ lộ về khoảnh khắc mừng khi ghi bàn vào lưới đội bóng cũ. "Với tôi, quá khứ không thể thay đổi. Tương lai chưa ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Còn hiện tại, tôi là cầu thủ của Ninh Bình, tôi ghi bàn cho đội mình nên vui mừng và sung sướng", anh nói.

Trên sân Thanh Hóa, sau khi HLV Anh Đức từ chức, CLB Becamex TP HCM ngắt được chuỗi 4 thất bại bằng trận hòa Thanh Hóa 1-1. Kết quả này khiến hai đội vẫn ở nhóm cuối bảng.

Đức Đồng