HLV Nguyễn Anh Đức chia tay CLB TP HCM

TP HCMSau 4 thất bại liên tiếp ở V-League, HLV Nguyễn Anh Đức từ chức với mong muốn mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn với CLB TP HCM.

"Là HLV trưởng, tôi phải chịu trách nhiệm cho những kết quả vừa qua. Tôi dừng lại để mọi thứ tốt đẹp hơn", HLV Anh Đức nói sáng 30/9.

Nhà cầm quân 40 tuổi thừa nhận nuối tiếc vì "mọi thứ còn dang dở với nhiều dự định ấp ủ chưa thành" cùng CLB TP HCM. Ông trân trọng chặng đường đã qua cùng đội, và mong CLB TP HCM thành công trong tương lai.

Ban lãnh đạo CLB TP HCM chấp thuận đơn từ chức và tri ân Anh Đức trong thông báo ngay sau đó. "HLV Anh Đức đã cống hiến hết mình, đặt trọn tâm huyết và tình yêu cho màu áo này. Xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến HLV Anh Đức, chúc ông luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và gặt hái nhiều thành công trên chặng đường phía trước", thông báo có đoạn.

HLV Nguyễn Anh Đức buồn bã sau khi Becamex TP HCM thua CA TP HCM 1-3 trên sân Gò Đậu ở vòng 4 V-League 2025-2026 ngày 21/9. Ảnh: Đức Đồng

CLB TP HCM (Bình Dương cũ) khởi đầu mùa giải với thắng lợi giòn giã 3-0 trước chủ nhà HAGL. Nhưng bốn vòng tiếp theo, họ lần lượt thua CAHN 0-3, Thể Công 0-2, CA TP HCM 1-3, Đà Nẵng 1-2. Mạch thất bại này khiến đội bóng đất Thủ rơi xuống thứ 12 với 3 điểm, chỉ xếp trên HAGL và Thanh Hóa.

Bên cạnh đó, TP HCM còn thua Trường Tươi Đồng Nai 1-3 và bị loại khỏi Cup Quốc gia. Những kết quả không tốt liên tiếp này khiến HLV Anh Đức chịu áp lực và quyết định từ chức.

Nguyễn Anh Đức sinh năm 1985, quê Bình Dương, từng đá tiền đạo cho Ngân hàng Đông Á, Bình Dương, HAGL, Long An. Ở cấp CLB, ông từng cùng Bình Dương vô địch V-League 2007, 2008, 2014, 2015, giành Quả Bóng Vàng 2015, Quả Bóng Bạc 2017, 2018. Với tuyển Việt Nam, Anh Đức là thành viên đội hình vô địch AFF Cup 2018, làm trợ lý cho HLV Park Hang-seo năm 2020.

Sau khi treo giày, Anh Đức dẫn dắt CLB Bình Phước từ mùa 2023-2024, giúp đội đứng thứ ba giải hạng Nhất. Sang mùa 2024-2025, Bình Phước đầu tư lớn, đưa về dàn tuyển thủ Nguyễn Công Phượng, Lê Thanh Bình, Huỳnh Tấn Sinh, Sầm Ngọc Đức, Hồ Tuấn Tài, Nguyễn Hữu Khôi, Hồ Sỹ Giáp, Trương Dũ Đạt, Nguyễn Tài Lộc, Bùi Tấn Trường... Nhưng đội vẫn không thể giành vé trực tiếp lên hạng. HLV Anh Đức từng khóc khi chia tay Bình Phước ngày 1/3/2025.

Sau đó, ông Đức trở lại dẫn dắt đội bóng cũ TP HCM từ vòng 22 V-League 2024-2025, giúp đội đứng thứ bảy chung cuộc.

Mùa này, TP HCM mất Nguyễn Tiến Linh - tiền đạo đội trưởng chuyển sang CLB CA TP HCM. Các trụ cột khác như Bùi Vĩ Hào chấn thương dài hạn, Võ Hoàng Minh Khoa gia nhập CAHN. Ngoài ra, họ còn gặp rắc rối với các ngoại binh vì thủ tục giấy tờ, nên chưa thi đấu những vòng đầu. Những yếu tố này góp phần khiến Becamex TP HCM thi đấu bết bát, dẫn đến việc HLV Anh Đức rời đi.

TP HCM, thời còn mang tên Becamex Bình Dương, từng được mệnh danh là "Chelsea Việt Nam" khi vung tiền mua nhiều cầu thủ nội và ngoại đẳng cấp trong giai đoạn 2006-2015. Họ cũng thường thể hiện lối chơi tấn công đẹp mắt, với bốn lần vô địch V-League 2007, 2008, 2014, 2015, đoạt Cup Quốc gia 2015, 2018, Siêu Cup Quốc gia 2007, 2008, 2014 và 2015.

Nhưng những năm gần đây CLB không đạt kết quả khả quan, thường xuyên thay đổi HLV trưởng. Các nhà cầm quân tên tuổi như Trần Minh Chiến, Lư Đình Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn, Lê Huỳnh Đức hay Phan Thanh Hùng đều "đứt gánh giữa đường". Kế đó, các HLV Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Công Mạnh cũng chung số phận như HLV Nguyễn Anh Đức.

Trong lúc chờ tìm một nhà cầm quân mới, ban lãnh đạo CLB TP HCM chỉ định trợ lý người Nhật Bản Nobuhiro Ueno làm HLV tạm quyền.

Đức Đồng