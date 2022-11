Ninh Bình là 'thiên đường bị đánh giá thấp'

Ninh Bình được ví như ngọc quý, thiên đường để khám phá nhưng vẫn chưa được nhiều khách quốc tế đánh giá đúng tầm tại Đông Nam Á.

Trong bài đăng mới nhất về du lịch Đông Nam Á, tờ Time Out chỉ ra khu vực này là "thiên đường dành cho du khách thích khám phá, nơi mang đến nhiều trải nghiệm xa xỉ cho những chuyến phiêu lưu của các phượt thủ".

Một số điểm đến Đông Nam Á đã được du khách đánh giá cao như Hà Nội, Bali (Indonesia) hay Bangkok (Thái Lan). Bên cạnh đó, còn rất nhiều các địa điểm khác đáng để khách khám phá. Và dưới đây là 5 cái tên mà tạp chí Anh cho rằng bị "đánh giá chưa đúng tầm", nên xách balo đến khám phá ngay và luôn.

Ninh Bình, Việt Nam

Đầm sen ở Hang Múa - điểm đến hút khách Việt vào tháng 6-7 hàng năm. Ảnh: Minh Đức

Cái tên đầu tiên được nhắc đến là Ninh Bình. Time Out viết: "Hà Nội, Hội An, TP HCM, Sa Pa là những cái tên mà khách quốc tế nhắc đến nhiều nhất khi nói về Việt Nam. Nhưng bạn đừng bỏ qua Ninh Bình, nơi từng là cố đô. Khu du lịch Tràng An ở đây được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Những dãy núi đá vôi cao chót vót, dòng sông êm đềm, di tích lịch sử giúp Ninh Bình là điểm đến hoàn hảo cho những người yêu thiên nhiên, du lịch mạo hiểm muốn nhìn thấy một khía cạnh khác của Việt Nam, ngoài những nơi đã quá quen thuộc".

Tạp chí Anh cũng gợi ý du khách nên ghé thăm Hang Múa, chùa Bích Động và khu bảo tồn thiên nhiên Vân Long, chèo thuyền du ngoạn Tràng An.

Lombok, Indonesia

Các hoạt động du khách nên trải nghiệm tại Lombok là đi bộ đường dài lên trên núi Rinjani hay lướt sóng trên bãi biển Senggigi. Ảnh: Unsplash

Hòn đảo nằm ở phía đông Bali, xứng đáng được coi như thiên đường trên trái đất. Nơi đây có những bãi cát đẹp, rừng rậm tươi tốt và thác nước huyền ảo. Du khách có thể thoải mái chiêm ngưỡng những vẻ đẹp kể trên mà không phải lo đối mặt với sự đông đúc khách du lịch như ở Bali.

Bali có nhiều nơi lưu trú, giải trí nhưng Lombok có nhiều bãi biển hoang sơ và điểm lướt sóng tốt hơn. Bạn có thể thực hiện một chuyến đi thuyền ngắn đến các đảo gần đó để lặn biển, tiệc tùng... Vì Lombok yên tĩnh hơn, đây cũng là địa điểm hoàn hảo cho những kỳ nghỉ mà mục đích chủ yếu tập trung vào phục hồi sức khỏe như tập yoga, thiền định...

Luang Prabang, Lào

Kuang Si - thác nước được mệnh danh đẹp nhất Luang Prabang. Ảnh: Visit Laos

Luang Prabang là nơi đầu tiên của Lào được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Nằm ở khu vực miền núi phía bắc, Luang Prabang là sự pha trộn đáng kinh ngạc giữa một thị trấn yên tĩnh nhưng sở hữu bề dày lịch sử hiện diện qua những tu viện có tuổi đời hàng thế kỷ, hệ thống hang động cổ, đường mòn đi bộ dài và tự nhiên... Nơi đây còn có sông Mekong hùng vĩ chảy qua, cùng những thác nước lấp lánh, hồ tự nhiên giúp khách có thể tham gia các trải nghiệm như chèo thuyền, bơi lội, ngắm cảnh...

Thác Kuang Si là một trong những điểm đến được báo Anh ca ngợi là "thác nước thần tiên", gợi ý khách nên ghé thăm. Ngoài ra, bạn có thể khám phá núi Phousi, chèo thuyền kayak nơi dòng Mekong và Nam Khan gặp nhau cùng các ngôi chùa cổ kính. Một trong số đó là Wat Xieng Thong, ngôi chùa mạ vàng lộng lẫy có từ những năm 1500. Để thưởng thức cuộc sống về đêm nhộn nhịp, hãy ghé trung tâm, nơi bạn có thể mua đồ trang sức về làm quà, đồ ăn đường phố...

Rayong, Thái Lan

Koh Samet có những bãi biển hấp dẫn, yên tĩnh, khiến nó trở thành lựa chọn hoàn hảo cho nơi nghỉ dưỡng gần Bangkok. Ảnh: Unsplash

Đây là điểm đến nghỉ dưỡng phổ biến với người dân địa phương, nhưng chưa xuất hiện nhiều trên bản đồ du lịch thế giới. Dù vậy theo Time Out, tỉnh Rayong rất đáng để ghé thăm, vì là cửa ngõ đến Koh Samet vừa vào đất liền của Thái Lan.