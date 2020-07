Cuối tuần vi vu Ninh Bình

Rời khu du lịch Hang Múa, hoặc bạn ăn trưa hoặc tranh thủ tới khu Tam Cốc - Bích Động tham quan những ngôi chùa cổ. Với nhiều người không có thời gian, đi đò Tam Cốc hay Tràng An luôn là lựa chọn khó khăn khi du lịch Ninh Bình. Tam Cốc sẽ đẹp hơn vào mùa lúa chín, do đó nếu bạn chỉ được chọn một điểm, hãy cân nhắc đi Tràng An vào thời điểm này để ngắm cảnh rong rêu xanh mát dưới làn nước trong veo.

Tam Cốc - Bích Động là nơi bạn có thể ghé thăm chùa Bích Động - ngôi chùa cổ với khung cảnh tĩnh mịch, yên ả dựa lưng vào núi hoặc chùa Thái Vi - nơi thờ các vị vua nhà Trần. Cả hai địa điểm tham quan này đều không mất vé, tuy nhiên nếu đi xe bạn phải gửi với vé 10.000 - 15.000 đồng.

Tam Cốc - Bích Động cũng là khu vực có nhiều nhà hàng, quán ăn dễ dàng cho bạn lựa chọn. Các món ăn nổi tiếng ở đây bao gồm dê tái lăn, dê hấp, cơm cháy, lẩu dê… với giá dao động cho mỗi du khách từ 150.000 - 300.000/suất.