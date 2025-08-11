Ninh Bình đề xuất xây ba tuyến đường đạt tiêu chuẩn cao tốc

Ba tuyến đường đạt tiêu chuẩn cao tốc dài gần 90 km và hai nút giao lớn, tổng vốn hơn 29.000 tỷ đồng, dự kiến giúp Ninh Bình kết nối vùng kinh tế trọng điểm sau sáp nhập.

UBND tỉnh Ninh Bình vừa có văn bản đề xuất Bộ Xây dựng trình Chính phủ cho phép địa phương đầu tư ba tuyến giao thông đạt tiêu chuẩn đường cao tốc với quy mô 6-8 làn xe và hai nút giao lớn, tổng mức đầu tư 29.295 tỷ đồng. Các dự án dự kiến sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn huy động hợp pháp khác.

Tuyến đường đầu tiên nối phường Phủ Lý (điểm đầu tại nút giao Liêm Tuyền) đến Nam Định (điểm cuối giao với quốc lộ 10 tại phường Đông A) dài hơn 25 km, tổng mức đầu tư gần 10.200 tỷ đồng. Đường rộng 35 m, được thiết kế đạt tiêu chuẩn cao tốc với 8 làn xe. Tuyến này được kỳ vọng tạo trục ngang chiến lược, bổ sung kết nối tuyến cao tốc Bắc Nam với các tuyến quốc lộ hiện hữu, đồng thời mở rộng không gian phát triển đô thị và công nghiệp khu vực nam đồng bằng sông Hồng.

Đại lộ Hoa Lư nối cao tốc Bắc Nam với các vùng kinh tế ở Ninh Bình. Ảnh: Lê Hoàng

Dự án thứ hai là tuyến đường vành đai 5 (CT 39) dài 16,3 km, điểm đầu từ nút giao Phú Thứ (phường Liêm Tuyền) đến Thái Hà (xã Bắc Lý). Công trình có tổng vốn đầu tư dự kiến 13.800 tỷ đồng, quy mô 6 làn xe, đạt tiêu chuẩn đường cao tốc. Tuyến đường này đóng vai trò cầu nối quan trọng giữa đồng bằng Bắc bộ với Bắc Trung bộ, đồng thời đảm bảo tính liên tục của vành đai đô thị hóa phía nam Hà Nội.

UBND tỉnh Ninh Bình cũng đề nghị Trung ương giao cho địa phương mở rộng đoạn đường đạt tiêu chuẩn cao tốc CT 01 từ cầu Giẽ (xã Đại Xuyên, Hà Nội) đến Cao Bồ (xã Ý Yên) từ 4 lên 6 làn xe. Dự án dài 48,55 km, tổng mức đầu tư khoảng 2.200 tỷ đồng.

Ngoài ra, tỉnh đề xuất xây dựng hai nút giao mới tại Cao Bồ (xã Ý Yên) và Phong Doanh, nhằm đấu nối đoạn đường CT 01 với tuyến đường Hoa Lư - Cao Bồ và trục cảnh quan Nam Định - Hoa Lư. Hai nút giao này dự kiến có tổng mức đầu tư hơn 3.115 tỷ đồng.

Chính quyền Ninh Bình đánh giá khi các dự án hoàn thành sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng, kết nối hiệu quả đồng bằng sông Hồng với Bắc Trung bộ và Tây Bắc, giải phóng các điểm nghẽn giao thông và tạo dư địa phát triển kinh tế - xã hội mới cho toàn khu vực.

Nghị quyết sáp nhập tỉnh Ninh Bình với hai tỉnh Hà Nam và Nam Định được Quốc hội thông qua ngày 12/6. Tỉnh mới có diện tích hơn 3.900 km2, dân số hơn 4,4 triệu với 129 đơn vị hành chính cấp xã (97 xã và 32 phường), trụ sở hành chính đặt tại phường Hoa Lư.

Lê Hoàng