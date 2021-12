Nike lạc quan khi nhà máy tại Việt Nam mở cửa trở lại

Ban lãnh đạo hãng giày thể thao dự kiến đến tháng 6/2022, nguồn cung có thể bình thường trở lại khi nhà máy tại Việt Nam mở cửa.

Trong báo cáo quý II năm tài chính 2022 (tính từ tháng 9-11/2021), hãng giày thể thao Nike cho biết, nhu cầu tiếp tục vượt xa nguồn cung. Quý trước đó, Nike đã báo cáo việc sản xuất bị trì hoãn 10 tuần vì sự cố ngừng hoạt động tại Việt Nam. Những hạn chế trong chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp tục ảnh hưởng đến Nike trong quý vừa qua. Hai quý liên tiếp, "gã khổng lồ" giày thể thao cho thấy tăng trưởng của họ bị kìm hãm bởi sự chậm lại trong sản xuất và vận chuyển hàng hóa trên khắp thế giới.

Ban lãnh đạo Nike cho biết họ kỳ vọng tình hình hàng tồn kho sẽ được cải thiện. Công ty dự báo tăng trưởng sẽ ở mức thấp hơn một con số trong quý III do ảnh hưởng tiếp tục từ sản lượng thâm hụt. Nguyên nhân chính vẫn là gián đoạn liên quan đến đại dịch ở Việt Nam. Hơn một nửa sản lượng giày dép của Nike và khoảng một phần ba sản xuất hàng may mặc của thương hiệu tập trung tại đây. Việc đóng cửa tại Việt Nam đã khiến Nike phải hủy sản xuất khoảng 130 triệu chiếc.

"So với 90 ngày trước, chúng tôi lạc quan hơn và tin rằng nguồn cung sẽ quay lại bình thường vào năm tài chính 2023 (từ tháng 6/2022)", giám đốc tài chính Matthew Friend cho biết. Vị này cũng giải thích sự lạc quan trên xuất phát từ thực tế, tất cả nhà máy ở Việt Nam đã hoạt động và sản xuất đạt khoảng 80% so với trước khi đóng cửa.

Doanh thu của Nike tại thị trường Bắc Mỹ tăng mạnh. Ảnh: AFP

Theo báo cáo, doanh thu quý II năm tài chính 2022 của Nike tăng 1% so với cùng kỳ, đạt 11,4 tỷ USD. Mức này vượt mong đợi của các nhà phân tích dự kiến là 11,2 tỷ USD. Thu nhập ròng của Nike trong quý là 1,3 tỷ USD, tăng 7% so với một năm trước. Doanh thu bán hàng trực tiếp tăng 9% lên 4,7 tỷ USD. Doanh số bán hàng trực tuyến tăng 12%. Trong báo cáo thu nhập của công ty, Black Friday và mùa lễ hội cuối năm được nhấn mạnh là một trong những điểm mạnh cho tăng trưởng toàn quý.

Trong đó, doanh thu Bắc Mỹ đạt 4,48 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái và vượt ước tính 4,18 tỷ USD. Thu nhập ròng là 1,3 tỷ USD, tăng 7% so với quý II năm trước. Trong khi đó, doanh số bán hàng ở Trung Quốc và các quốc gia khác thuộc Châu Á - Thái Bình Dương bị ảnh hưởng do khu vực này đã trải qua một giãn cách kéo dài suốt quý.

Riêng thị trường Trung Quốc, những biện pháp nhằm giảm sự lây lan của Covid-19 đã ảnh hưởng đến hoạt động của một phần tư các đối tác bán lẻ của Nike và một nửa số nhà máy làm việc với công ty. Dù thế, họ đã ghi nhận lưu lượng khách hàng phục hồi về mức trước đại dịch trong suốt quý II năm tài chính 2022.

Với việc biến thể Omicron nhanh chóng lan rộng khắp thế giới, thương hiệu này không chắc liệu việc đóng cửa cảng biển hoặc nhà máy có thể xảy ra hay không và liệu điều này ảnh hưởng đến lịch trình sản xuất hoặc vận chuyển của hãng hay không. Một số quốc gia đang áp đặt các biện pháp giãn cách để hạn chế số ca lây nhiễm.

Matt Friend cho biết: "Nhu cầu với Nike vẫn vô cùng mạnh mẽ. Với doanh số bán lẻ mùa lễ hội trên toàn thị trường tăng trưởng hai con số, được tiếp thêm sức mạnh từ việc người dân có thể quay trở lại với hoạt động thể thao và bắt đầu kỳ nghỉ lễ quan trọng nhất năm".

Nike cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của giá trị thương hiệu cao. Hãng giày này cũng cho rằng, khả năng ghi dấu ấn trong lòng người tiêu dùng của công ty là lợi thế chính so với các đối thủ cạnh tranh.

Tuần trước, Nike đã mua lại Rtfkt - startup chuyên phát triển giày kỹ thuật số có NFT. Công ty không tiết lộ chi tiết của thỏa thuận. Tháng trước, hãng cũng tham gia vào metaverse khi ra mắt trụ sở mô phỏng của mình trên trò chơi Roblox Corp. Không gian này có tên là Nikeland, người dùng có thể sử dụng sản phẩm, trang phục của Nike cho các nhân vật.

Các nhà phân tích cho rằng động thái này nói lên tham vọng của công ty trong việc nhanh chóng gia nhập thị trường hàng hóa ảo và phản ánh sự tăng tốc của chiến lược kỹ thuật số. Nó cũng có thể giúp Nike vượt qua tình trạng khan hiếm nguồn cung. Đối thủ cạnh tranh Adidas đã tung ra bộ sưu tập NFT vào tuần trước và thu về khoảng 23 triệu USD.

Tất Đạt (theo WJS, Yahoo!Finance)