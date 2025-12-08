Nigeria điều tiêm kích giúp Benin phá âm mưu đảo chính

Quân đội Nigeria triển khai tiêm kích để kiểm soát không phận Benin theo đề nghị từ quốc gia này, nhằm phá âm mưu đảo chính của nhóm binh sĩ.

"Đáp ứng hai đề nghị từ Benin, Tổng thống Bola Tinubu đã lệnh cho các tiêm kích của không quân Nigeria tiến vào nước này và kiểm soát không phận nhằm hỗ trợ đánh bật những kẻ âm mưu đảo chính khỏi trụ sở Đài Truyền hình Quốc gia và một doanh trại quân đội", Văn phòng Tổng thống Nigeria cho biết hôm 7/12.

Bộ Ngoại giao Benin trước đó cũng đề nghị hỗ trợ khẩn cấp từ không quân Nigeria. Công hàm của cơ quan này thể hiện "tính cấp bách và nghiêm trọng của tình hình", cũng như nhu cầu bảo vệ trật tự hiến pháp, các thể chế quốc gia và an ninh cho người dân Benin.

Tiêm kích JF-17 của không quân Nigeria. Ảnh: Wikipedia

Benin còn đề nghị Nigeria triển khai lực lượng bộ binh thực hiện "nhiệm vụ được Bộ tư lệnh quân đội Benin phê duyệt nhằm hỗ trợ bảo vệ thể chế hiến pháp và ngăn chặn các nhóm vũ trang".

Tổng thống Tinubu cho biết quân đội Nigeria đã hành động trong khuôn khổ nghị định thư Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) về dân chủ và quản trị hiệu quả. "Họ đã giúp ổn định quốc gia láng giềng", ông Tinubu nêu thêm.

ECOWAS cho biết binh sĩ từ Nigeria, Sierra Leone, Bờ Biển Ngà và Ghana đang được điều động đến Benin để hỗ trợ chính phủ "duy trì trật tự hiến pháp".

Nhóm binh sĩ tự xưng là Ủy ban Tái thiết Quân sự Benin (CMR) sáng 7/12 phát biểu trên truyền hình rằng lực lượng này đã họp và ra quyết định "phế truất ông Patrice Talon khỏi chức vụ tổng thống".

Ngoại trưởng Olushegun Adjadi Bakari cho hay nhóm đảo chính chỉ kiểm soát được đài truyền hình nhà nước, nhưng đã bị cắt sóng ngay sau đó. Đài truyền hình hoạt động trở lại, tạo điều kiện để Bộ trưởng Nội vụ Benin Alassane Seidou tuyên bố lực lượng vũ trang đã ngăn chặn được âm mưu đảo chính.

Phát ngôn viên chính phủ Wilfried Leandre Houngbedji nói rằng tổng cộng 14 binh sĩ đã bị bắt, nhưng không nêu chi tiết. Theo các nguồn tin quân sự và an ninh Benin, hầu hết số này là quân nhân đang tại ngũ, cùng một người đã xuất ngũ.

Giáo viên nghỉ hưu Jennifer Adokpeto cho biết tình hình có lúc rất đáng sợ. "Khi thấy tuyên bố được lặp đi lặp lại trên truyền hình, chúng tôi thực sự nghĩ đã xảy ra đảo chính và đất nước chúng tôi sẽ đi theo vết xe đổ của một số nước láng giềng", bà nói.

Huyền Lê (Theo AFP)