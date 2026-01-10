Niềm vui của Diễm My 9x khi lần đầu làm mẹ

Tổng kết năm 2025, Diễm My cho biết điều khiến cô tự hào nhất là con trai gần một tuổi lớn lên khỏe mạnh, cuộc sống hôn nhân êm đềm. Cô nói: "Cuộc đời tôi như bước sang một chương mới. Con chào đời mang đến niềm hạnh phúc không có lời nào diễn tả hết".
Dịp Giáng sinh và đón năm mới, người đẹp lần đầu chia sẻ ảnh rõ mặt của bé với khán giả.
Tổng kết năm 2025, Diễm My cho biết điều khiến cô tự hào nhất là con trai gần một tuổi lớn lên khỏe mạnh, cuộc sống hôn nhân êm đềm. Cô nói: "Cuộc đời tôi như bước sang một chương mới. Con chào đời mang đến niềm hạnh phúc không có lời nào diễn tả hết".
Dịp Giáng sinh và đón năm mới, người đẹp lần đầu chia sẻ ảnh rõ mặt của bé với khán giả.
Ngắm nhìn lại hình ảnh trong phòng sinh, Diễm My 9x vẫn chưa hết xúc động. Người đẹp nhớ mãi khoảnh khắc nghe tiếng con khóc hay lần đầu da kề da với bé.
Ngắm nhìn lại hình ảnh trong phòng sinh, Diễm My 9x vẫn chưa hết xúc động. Người đẹp nhớ mãi khoảnh khắc nghe tiếng con khóc hay lần đầu da kề da với bé.
Người đẹp dành phần lớn thời gian để chăm sóc con nhỏ, thích ứng với cuộc sống có thêm thành viên. Lúc đầu, cô bỡ ngỡ với các công việc của "mẹ bỉm sữa", tìm cách dỗ dành khi bé quấy khóc giữa đêm. Dần dần, cô quen nên không còn áp lực.
Người đẹp dành phần lớn thời gian để chăm sóc con nhỏ, thích ứng với cuộc sống có thêm thành viên. Lúc đầu, cô bỡ ngỡ với các công việc của "mẹ bỉm sữa", tìm cách dỗ dành khi bé quấy khóc giữa đêm. Dần dần, cô quen nên không còn áp lực.
Theo Diễm My 9x, có nhiều ngày bận rộn chăm con, cô quên cả thoa son khi ra ngoài mua sắm đồ dùng sinh hoạt. Diễn viên vẫn thấy vui, không ngại bị công chúng nhận xét diện mạo.
Thỉnh thoảng trong các cuộc gặp gỡ bạn bè, cô trang điểm nhẹ bằng các mỹ phẩm an toàn cho bé, chỉ mất vài phút thay vì cả tiếng đồng hồ như trước.
Theo Diễm My 9x, có nhiều ngày bận rộn chăm con, cô quên cả thoa son khi ra ngoài mua sắm đồ dùng sinh hoạt. Diễn viên vẫn thấy vui, không ngại bị công chúng nhận xét diện mạo.
Thỉnh thoảng trong các cuộc gặp gỡ bạn bè, cô trang điểm nhẹ bằng các mỹ phẩm an toàn cho bé, chỉ mất vài phút thay vì cả tiếng đồng hồ như trước.
Nhiều đồng nghiệp của Diễm My 9x như Trấn Thành, Minh Tú, Hà Kiều Anh, Adrian Anh Tú khen bé bụ bẫm, đáng yêu.
Nhiều đồng nghiệp của Diễm My 9x như Trấn Thành, Minh Tú, Hà Kiều Anh, Adrian Anh Tú khen bé bụ bẫm, đáng yêu.
Cô tránh để bản thân rơi vào trạng thái bị stress sau sinh. Khi con ngủ, Diễm My 9x vào bếp nấu nướng - sở thích trước khi kết hôn, rồi quay vlog.
Mỹ nhân còn làm video gợi ý cách phối đồ cho khán giả yêu thích thời trang.
Khi bé cứng cáp hơn, Diễm My 9x tái xuất showbiz, chủ yếu tham dự sự kiện. Cô chưa nhận kịch bản phim mới vì không muốn xa con nhiều ngày. Người đẹp được khen sớm lấy lại vóc dáng nhờ chế độ ăn uống hợp lý kết hợp tập luyện thể thao.
Khi bé cứng cáp hơn, Diễm My 9x tái xuất showbiz, chủ yếu tham dự sự kiện. Cô chưa nhận kịch bản phim mới vì không muốn xa con nhiều ngày. Người đẹp được khen sớm lấy lại vóc dáng nhờ chế độ ăn uống hợp lý kết hợp tập luyện thể thao.
Diễn viên thường chạy bộ vào cuối tuần.
Diễm My 9x cho biết ông xã ủng hộ vợ quay lại với các công việc yêu thích. Hồi tháng 11/2025, cô có chuyến đi nước ngoài đầu tiên sau sinh, gặp gỡ các đối tác. "Tôi yên tâm vì chồng và các thành viên trong nhà hỗ trợ việc chăm sóc bé. Xong việc, tôi trở về ngay thay vì ở lại du lịch như các lần trước", người đẹp nói.
Diễm My 9x cho biết ông xã ủng hộ vợ quay lại với các công việc yêu thích. Hồi tháng 11/2025, cô có chuyến đi nước ngoài đầu tiên sau sinh, gặp gỡ các đối tác. "Tôi yên tâm vì chồng và các thành viên trong nhà hỗ trợ việc chăm sóc bé. Xong việc, tôi trở về ngay thay vì ở lại du lịch như các lần trước", người đẹp nói.
Thỉnh thoảng, cả hai hẹn hò riêng bằng những bữa tối lãng mạn, "hâm nóng" tình cảm hôn nhân.
Thỉnh thoảng, cả hai hẹn hò riêng bằng những bữa tối lãng mạn, "hâm nóng" tình cảm hôn nhân.
Cô cho biết từ ngày có con, không khí gia đình luôn đầy tiếng cười nói. Nhà của cô gần với bố mẹ chồng nên tiện qua lại chăm sóc nhau. Sau khi mẹ qua đời vào năm 2019, Diễm My xem mẹ của Vinh Nguyễn như ruột thịt, được bà chỉ dạy nhiều điều để vun vén hôn nhân.
Cô cho biết từ ngày có con, không khí gia đình luôn đầy tiếng cười nói. Nhà của cô gần với bố mẹ chồng nên tiện qua lại chăm sóc nhau. Sau khi mẹ qua đời vào năm 2019, Diễm My xem mẹ của Vinh Nguyễn như ruột thịt, được bà chỉ dạy nhiều điều để vun vén hôn nhân.
Tháng 7/2025, vợ chồng Diễm My tổ chức chuyến du lịch đầu tiên cùng con.
Tháng 7/2025, vợ chồng Diễm My tổ chức chuyến du lịch đầu tiên cùng con.
Hình ảnh trong chuyến nghỉ dưỡng đầu tiên của gia đình Diễm My 9x.
Cô tên đầy đủ Vũ Phạm Diễm My, 36 tuổi, lấy nghệ danh "9x" để phân biệt với diễn viên gạo cội Diễm My. Người đẹp đóng phim từ lúc năm tuổi, từng tham gia các phim điện ảnh Gái già lắm chiêu 1, Chạy đi rồi tính, Cô Ba Sài Gòn, 1990. Cô kết hôn với doanh nhân Vinh Nguyễn vào tháng 12/2023, sinh con đầu lòng đầu năm 2025.
Cô tên đầy đủ Vũ Phạm Diễm My, 36 tuổi, lấy nghệ danh "9x" để phân biệt với diễn viên gạo cội Diễm My. Người đẹp đóng phim từ lúc năm tuổi, từng tham gia các phim điện ảnh Gái già lắm chiêu 1, Chạy đi rồi tính, Cô Ba Sài Gòn, 1990. Cô kết hôn với doanh nhân Vinh Nguyễn vào tháng 12/2023, sinh con đầu lòng đầu năm 2025.
Tân Cao
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp