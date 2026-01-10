Niềm vui của Diễm My 9x khi lần đầu làm mẹ

Tổng kết năm 2025, Diễm My cho biết điều khiến cô tự hào nhất là con trai gần một tuổi lớn lên khỏe mạnh, cuộc sống hôn nhân êm đềm. Cô nói: "Cuộc đời tôi như bước sang một chương mới. Con chào đời mang đến niềm hạnh phúc không có lời nào diễn tả hết".

Dịp Giáng sinh và đón năm mới, người đẹp lần đầu chia sẻ ảnh rõ mặt của bé với khán giả.