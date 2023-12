Dàn sao dự đám cưới Diễm My 9x

Diễm My 9x nói về cách học hỏi để trở thành người phụ nữ của gia đình trước ngày cưới. Video: Tân Cao

Cô tên đầy đủ Vũ Phạm Diễm My, 33 tuổi. Nghệ danh "9x" được cô dùng để phân biệt với diễn viên gạo cội Diễm My. Cô đóng phim từ lúc 5 tuổi, từng tham gia các phim điện ảnh "Gái già lắm chiêu 1", "Chạy đi rồi tính", "Cô Ba Sài Gòn", "1990".

Vinh Nguyễn, 32 tuổi, tốt nghiệp cử nhân Đại học Swinburne và thạc sĩ tại Đại học RMIT, đều ở Australia. Anh hiện kinh doanh lĩnh vực nhà hàng.