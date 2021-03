Nicolas Cage cưới vợ thứ năm

MỹTài tử Nicolas Cage, 57 tuổi, cưới Riko Shibata - cô gái Nhật 26 tuổi - sau một năm hẹn hò.

Ngày 6/3, nam diễn viên 57 tuổi xác nhận với People đã làm đám cưới tại Las Vegas hồi giữa tháng 2: "Chúng tôi đang rất hạnh phúc. Đám cưới được tổ chức quy mô nhỏ và thân mật tại khách sạn Wynn". Cage tổ chức tiệc cưới vào sinh nhật của người cha quá cố.

Nicolas Cage (phải) và bạn gái Riko tại New York hồi tháng 3/2020. Ảnh: Splash.

Trong lễ cưới, Shibata mặc bộ Kimono được may thủ công tại Kyoto, bước xuống giáo đường trên nền nhạc Winter Song của nhóm Kiroro. Cage mặc bộ âu phục của nhà thiết kế thời trang Tom Ford. Hai người trao lời hẹn ước theo nghi lễ Công giáo. Cage đọc một bài thơ của Walt Whitman tặng vợ. Trong khi đó, Shibata đọc tặng anh một bài thơ haiku. Sau đám cưới, hai người ăn mừng cùng Alice Kim - vợ cũ của Cage và Ka-el, con trai 15 tuổi của anh.

Tháng 2/2020, Nicolas Cage và Riko Shibata bắt đầu hẹn hò. Tài tử không yêu ai từ khi chia tay vợ Erika Koike, cưới cuối tháng 3/2019 tại Las Vegas và ly dị sau bốn ngày. Anh cho biết đến nhà thờ trong tình trạng say xỉn và không làm chủ được bản thân.

Trước Erika, Nicolas từng trải qua ba cuộc hôn nhân. Anh kết hôn với Patricia Arrquette từ năm 1995 đến năm 2001. Sau đó, anh hẹn hò với Lisa Marie Presley. Theo People, họ bí mật tổ chức đám cưới tại Hawaii tháng 8/2002 và ly hôn sau đó ba tháng. Năm 2004, Nicolas kết hôn với Alice Kim - một nữ bồi bàn tại nhà hàng anh thường đến. Nam diễn viên ly hôn vợ sau 12 năm chung sống. Họ có một con chung là Kal–El Coppola (sinh năm 2005).

Nicolas Cage thành công với vai diễn trong nhiều phim hành động: Ghost Rider, Left Behind, Spider-man: Into the Spider-Verse... Anh thắng một giải Oscar nam chính qua phim Leaving Las Vegas (1995). Tài tử nổi tiếng lập dị tại Hollywood với thú tiêu tiền khó hiểu như mua biệt thự "bị ma ám", tự xây lăng mộ cho bản thân.

Siêu sao Nicolas Cage đóng phim võ thuật Nicolas Cage trong phim "Masters of Jiu Jitsu". Video: IGN.

Phương Mai (theo People)