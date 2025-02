Nicolas Cage phản đối AI

MỹNicolas Cage nói việc trí tuệ nhân tạo (AI) can thiệp diễn xuất có thể khiến đánh mất nghệ thuật điện ảnh.

Ngày 2/2, Nicolas Cage thắng danh hiệu Nam chính xuất sắc với bộ phim Dream Scenario tại lễ trao giải Saturn lần thứ 52 (giải thưởng dành cho thể loại khoa học viễn tưởng, giả tưởng và kinh dị). Trong bài phát biểu nhận thưởng, nghệ sĩ chỉ trích "thế giới AI mới", khiến anh thấy khó chịu trước sự xâm nhập của AI vào lĩnh vực điện ảnh.

Tài tử cho biết: "Tôi có niềm tin sâu sắc về việc không thể để robot mơ ước thay chúng ta. Chúng không thể thay ta tái hiện trạng thái, cảm xúc, tình huống liên quan đến con người. Sẽ là một dấu chấm hết cho sự nghiệp nếu một diễn viên cho phép AI thao túng khả năng diễn xuất, dù chỉ một chút thôi. Sai một ly đi một dặm và tất cả sự chân thật, thuần khiết, bản chất của nghệ thuật sẽ bị thay thế bởi lợi ích tài chính. Chúng ta không thể để điều này xảy ra".

Diễn viên Nicolas Cage, 61 tuổi, tại lễ trao giải Saturn Awards tại Los Angeles cuối tuần qua. Ảnh: Variety

Nicolas cho rằng nghệ thuật - bao gồm diễn xuất - có nhiệm vụ phản chiếu những câu chuyện trong, ngoài cuộc sống con người thông qua quá trình tái hiện đầy cảm xúc và suy tư. "Robot không thể làm điều đó. Nếu để chúng làm thay, mọi tác phẩm trở nên vô hồn, mất dần bản sắc và thành thứ nhạt nhẽo. Rồi chúng ta không còn thấy những phản ứng tự nhiên của con người mà ta từng biết. Đó chỉ còn cuộc sống mà robot kể ta nghe. Vì vậy, hãy bảo vệ bản thân khỏi sự can thiệp của AI vào những cảm xúc chân thành và tự nhiên", anh nói.

Trước đây, Nicolas Cage từng nói về nỗi sợ hãi trước sự phát triển của AI trong bài phỏng vấn với New Yorker tháng 7/2024. Nghệ sĩ lo trí tuệ nhân tạo sẽ tái tạo hình ảnh của anh sau khi qua đời, do cơ thể từng bị quét kỹ thuật số để phục vụ dự án Super-Man Noir (chưa có ngày ra mắt). "Họ đặt tôi vào máy tính, thay đổi màu mắt và những đặc điểm khác mà tôi không biết. Cứ thế, họ ăn cắp cơ thể này và làm mọi thứ với công nghệ AI. Tôi hy vọng AI không làm thế và tôi cảm thấy kinh hãi. Tôi đã lên tiếng vấn đề này nhiều lần", Cage cho biết.

Sau những trải nghiệm đó, tài tử suy ngẫm về tương lai của nghệ thuật. Anh nói tiếp với New Yorker: "Điều này khiến tôi tự hỏi rồi tính trung thực trong nghệ thuật sẽ đi về đâu? Nó sẽ bị thay thế hay biến đổi thành thứ khác? Còn giữ được sức sống hay không? Ý tôi là họ sẽ làm gì với cơ thể và gương mặt của tôi khi tôi không còn?".

Trailer "Dream Scenario" của Nicolas Cage Trailer "Dream Scenario". Phim phát hành năm 2023, kể về Paul Matthews (Nicolas Cage đóng) - người đàn ông có cuộc sống bị đảo lộn từ khi hàng triệu người lạ nằm mơ thấy anh. Video: A24

Các ngôi sao khác cũng nêu quan điểm về AI trong ngành công nghiệp giải trí. Trong một sự kiện tháng 7/2023, Arnold Schwarzenegger e ngại những sự kiện trong The Terminator có thể diễn ra ngoài đời, khi máy móc nổi dậy chống lại con người. Terminator ra mắt lần đầu năm 1984, là câu chuyện về robot Kẻ hủy diệt (Arnold Schwarzenegger đóng). Gã được cử từ tương lai trở về thập niên 1980 để giết Sarah Connor - người sẽ sinh ra vị anh hùng cứu nhân loại khỏi sự thâu tóm của trí tuệ nhân tạo.

Trong podcast Armchair Expert with Dax Shepard tháng 12/2024, sao Friends Lisa Kudrow chỉ trích phim Here (2024) - Tom Hanks đóng chính - sử dụng công nghệ trẻ hóa, có thể khiến các diễn viên trẻ mất việc. Tháng 10/2024, "Người Sắt" Robert Downey Jr. từng tuyên bố sẽ kiện ban lãnh đạo các hãng phim có ý định dùng AI tạo bản sao của anh trong tương lai trên podcast On With Kara Swisher. "Dù tôi qua đời, người đại diện pháp lý của tôi vẫn sẽ không bỏ qua", anh nói thêm.

Trailer 'Here' (2024) Trailer phim "Here". Tác phẩm do Robert Zemeckis đạo diễn, xoay quanh cuộc đời các nhân vật sống trên cùng một mảnh đất, từ quá khứ đến hiện tại. Video: Sony Pictures

Nicolas Cage sinh năm 1964 trong gia đình có truyền thống điện ảnh. Tài tử có chú là Francis Ford Coppola - đạo diễn của Godfather và dì là diễn viên Talia Shire. Anh bắt đầu diễn xuất vào thập niên 1980 và được biết đến qua Birdy (1984), Leaving Las Vegas (1995), Face/Off (1997), Ghost Rider (2007), loạt National Treasure. Trong sự nghiệp, anh đóng hơn 100 tác phẩm, từng giành một giải Quả Cầu Vàng, một tượng vàng Oscar cho vai diễn trong Leaving Las Vegas (1995).

