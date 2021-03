Nicolas Cage đi chơi cùng vợ mới cưới

MỹTài tử Nicolas Cage và vợ thứ năm - Riko Shibata, kém anh 31 tuổi - ngồi xe ngựa dạo quanh thành phố New York sau ngày cưới.

Ngày 7/3, nguồn tin của People cho biết cuối tuần qua, Cage cùng vợ thuê xe ngựa dạo quanh công viên Central Park. Nam diễn viên mặc jacket sáng màu, phối cùng quần jeans và mũ cao bồi. Còn Shibata mặc thoải mái, khoác bên ngoài một chiếc áo màu xám.

Nicolas Cage (phải) cùng vợ đi dã ngoại tại New York hôm 7/3. Ảnh: Splashnews.

Cage tổ chức đám cưới với Shibata hôm 16/2, sau một năm hẹn hò. Hai người quen sau một chuyến công tác của nam diễn viên tại Nhật Bản cuối năm 2019. Sống xa nhau vì Covid-19, Cage cầu hôn Shibata qua mạng hồi giữa năm ngoái và được cô đồng ý. Anh đặt một chiếc nhẫn từ vàng và kim cương đen, màu yêu thích của Shibata. Sau khi người tình nhận lời cầu hôn, diễn viên gửi chuyển phát nhanh chiếc nhẫn đến Tokyo, Nhật Bản cho cô.

Shibata đến với Cage sau khi chia tay vợ Erika Koike, cưới cuối tháng 3/2019 tại Las Vegas và ly dị sau bốn ngày. Anh cho biết đến nhà thờ trong tình trạng say xỉn và không làm chủ được bản thân. Trước đó, ngôi sao Ma tốc độ từng trải qua ba cuộc hôn nhân. Anh kết hôn với Patricia Arrquette từ năm 1995 đến năm 2001. Sau đó, anh hẹn hò Lisa Marie Presley, tổ chức đám cưới tại Hawaii tháng 8/2002 và ly hôn sau ba tháng. Năm 2004, Nicolas kết hôn với Alice Kim - một nữ bồi bàn tại nhà hàng anh thường đến. Nam diễn viên ly hôn vợ sau 12 năm chung sống. Họ có một con chung là Kal–El Coppola (sinh năm 2005).

Siêu sao Nicolas Cage đóng phim võ thuật Nicolas Cage trong phim "Masters of Jiu Jitsu". Video: IGN.

Nicolas Cage, sinh năm 1964, thành công với vai diễn trong nhiều phim hành động: Ghost Rider, Left Behind, Spider-man: Into the Spider-Verse... Anh thắng một giải Oscar nam chính qua phim Leaving Las Vegas (1995). Tài tử nổi tiếng lập dị tại Hollywood với thú tiêu tiền khó hiểu như mua biệt thự "bị ma ám", tự xây lăng mộ cho bản thân.

Phương Mai (theo People)