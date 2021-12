Những xu hướng du lịch thế giới năm 2022

Đặt và đi nhiều chuyến một lúc hoặc vừa đi vừa làm (workcation)... là những xu hướng của du lịch thế giới 2022.

Biến chủng mới Omicron đã khiến du lịch mùa đông tại Mỹ và châu Âu ảm đạm. Nhiều người sẽ suy nghĩ lại về các kế hoạch di chuyển trong tương lai. Tuy nhiên, những chuyên gia trong ngành vẫn mong chờ du lịch khởi sắc vào mùa xuân và hè. Dưới đây là các xu hướng có thể sẽ chiếm ưu thế trong năm 2022.

Tạp chí du lịch Mỹ AFAR chọn Phong Nha (Quảng Bình) vào top điểm đến năm 2022. Ảnh: Afar

Trở về với thiên nhiên

Khi các nước chưa tiêm phủ vaccine Covid-19, hoạt động ngoài trời dường như là lựa chọn duy nhất. Và khi khi tỷ lệ tiêm chủng tăng, xu hướng này không biến mất mà ngày càng được ưa chuộng. Wyndham - một trong những tập đoàn khách sạn nghỉ dưỡng lớn trên thế giới - cho biết những cơ sở của họ nằm gần các vườn quốc gia Mỹ có lượng đặt phòng tăng 71%.

Cuối năm 2021, những nơi gần gũi thiên nhiên chiếm đa số top điểm đến hấp dẫn khách nhất của Công ty Du lịch Kayak. Trong top 10 điểm đến năm 2022 do công ty này khảo sát, bang Colorado và Montana (Mỹ) xếp thứ 4 với số lượt tìm kiếm tăng ít nhất 46% so với năm 2019. Những thành phố lớn và đông đúc như New York, San Francisco, Boston, Atlanta đều bị thay thế bởi các điểm đến biển đảo như Cancun, Honolulu và Maui.

Du lịch ngoài trời không chỉ có hoạt động cắm trại, ngủ lều. Các đảo ở Hy Lạp cũng được Công ty Du lịch Contiki xếp vào top điểm đến đắt khách năm 2022. Báo cáo từ Contiki cho biết Costa Rica có xu hướng tương tự khi lượng khách đặt tour tại đây tăng 375% trong năm qua. Công ty này chủ yếu đón khách ở độ tuổi 18-35. Khảo sát cũng cho thấy người trẻ đặc biệt ưa thích đi biển vào năm 2022, khi gần 70% chọn "các bãi biển gần núi".

Đặt chỗ sát giờ

Việc đặt khách sạn và vé máy bay nhiều tháng trước chuyến đi đang giảm dần trong hai năm qua, đặc biệt với các chuyến bay quốc tế. Công ty Kayak nghiên cứu cho thấy trong vòng 7 ngày trước giờ khởi hành của các chuyến bay, lượng tìm kiếm vé tăng 50% và du khách đang linh hoạt hơn khi lập kế hoạch di chuyển.

Steve Hafner, Giám đốc Kayak, cho biết: "Nhiều người muốn du lịch trở lại, họ đang ngày càng linh hoạt và tự phát hơn. Chúng tôi nhận thấy nhiều người đặt chỗ sát giờ hơn, nhất là bay quốc tế khi tình hình đại dịch nửa năm tới vẫn khó đoán trước".

Workcation là kỳ nghỉ kết hợp làm việc từ xa. Ảnh: Quora

Workcation - vừa du lịch vừa làm việc

Cũng theo khảo sát của Kayak, hơn 40% nhân viên thuộc thế hệ Gen Z (sinh năm 1996 - 2012) hiện có nhu cầu hòa hợp công việc làm từ xa và du lịch nghỉ ngơi. Họ gọi đây là workcation - vừa làm việc vừa du lịch và những chuyến đi này không phải công tác, không dùng ngày nghỉ phép.

"Thế hệ trẻ như Gen Z có lối sống thoải mái vì chưa có gia đình, con cái... nên đi lại dễ dàng hơn. Đồng thời các công ty hỗ trợ nhân viên vừa làm vừa du lịch sẽ có lợi thế thu hút nhân tài. Chúng tôi vốn cũng là công ty du lịch nên muốn nhân viên của mình workcation dễ chịu hơn", Hafner chia sẻ.

Đặt nhiều chuyến một lúc

Mùa hè vừa qua, nhiều du khách trên thế giới lên kế hoạch và đặt chỗ cho 2-3 chuyến đi cùng một thời điểm. Lý do là những du khách này muốn tận dụng triệt để thời gian du lịch nước ngoài (đặc biệt khi các nước mở cửa đón khách), tiết kiệm chi phí bay hoặc đơn giản muốn bù đắp thời gian hơn một năm phải ở nhà.

Theo Adam Armstrong, Giám đốc Contiki, Gen Z và Gen Y (sinh năm 1980 - 1995) có xu hướng đặt nhiều chuyến đi một lúc. Những nhân viên trẻ muốn hưởng nhiều ngày nghỉ phép có lương hơn và trung bình một lần nghỉ kéo dài 9-11 ngày. Họ du lịch dài ngày để khám phá thế giới và làm việc từ xa, tận dụng sự tự do khi đang nghỉ xả hơi giữa các công việc, hoặc cần gap year - thời gian nghỉ sau khi tốt nghiệp đại học.

Khánh Trần (Theo Fortune)