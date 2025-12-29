Những xe vi phạm giao thông do camera AI phát hiện ngày 27-28/12

Hà NộiLỗi vi phạm chủ yếu xe môtô vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, Cầu Giấy.

Theo Cục Cảnh sát giao thông (Cục CSGT), camera AI lắp đặt tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, Hà Nội, tự động phát hiện 23 trường hợp xe môtô không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu - vượt đèn đỏ và 13 người điều khiển phương tiện không đội mũ bảo hiểm. Những trường hợp trên được chuyển cho Công an TP Hà Nội và các đơn vị chức năng để thực hiện thủ tục xử lý vi phạm.

>>Danh sách xe máy bị camera AI tự động phát hiện

Người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm (khoanh đỏ) ngày 28/12. Ảnh: Cục CSGT

Xe máy vượt đèn đỏ (không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu) bị phạt tiền 4-6 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Nếu gây tai nạn giao thông, mức phạt sẽ là 10-14 triệu đồng, trừ 10 điểm, theo Nghị định 168/2024 về xử phạt vi phạm giao thông đường bộ.

Với lỗi không đội mũ bảo hiểm, mức phạt tiền 400.000-600.000 đồng cho mỗi người vi phạm (người lái và người ngồi sau bị phạt riêng).

Camera AI tại km 20 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai ghi nhận có 5.232 phương tiện đi qua với tốc độ trung bình là 79 km/h. Đồng thời phát hiện hai trường hợp không thắt dây an toàn.

Lái xe không thắt dây an toàn bị camera AI ghi lại ngày 28/12. Ảnh: Cục CSGT

Theo Nghị định 168, người điều khiển ôtô không thắt dây an toàn bị phạt tiền từ 800.000 - 1.000.000 đồng. Dưới đây là hai xe bị phát hiện vi phạm:

STT Thời gian Loại cảnh báo Đối tượng Biển số Màu biển 1 28-12-2025 02:24:46 Không thắt dây đai an toàn Những loại khác 50E39247 Vàng 2 28-12-2025 00:32:03 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải từ 3,5 tấn 98H05360 Vàng

Minh Vũ