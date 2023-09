Những vườn quốc gia lớn hơn một đất nước

Châu Đại Dương

Năm 2021, chính phủ Australia công bố sa mạc Munga-Thirri-Simpson là vườn quốc gia và mục tiêu của việc này là nhằm bảo vệ cảnh quan tuyệt đẹp ở vùng cực bắc của bang Nam Úc (South Australia). Vườn có diện tích 36.000 km2, gồm những cồn cát lớn nhất thế giới, rừng cây keo, đồng cỏ và chuỗi hồ khô (thỉnh thoảng có nước, thường có đáy chứa hạt mịn, khoáng chất bay hơi) cùng nhiều loài động vật.

Hiện nay trong vườn Munga-Thirri-Simpson chưa có nhiều dịch vụ phục vụ du khách, chưa có đường trải nhựa. Do đó nơi này chỉ phù hợp với những du khách thành thạo kỹ năng sinh tồn nơi hoang dã. Theo website của vườn, thời gian tốt nhất để ghé thăm trong năm là thu, đông, xuân. Vườn đóng cửa hằng năm từ 1/12 đến 15/3, thời điểm mùa hè, nhằm đảm bảo an toàn vì nhiệt độ ngoài trời có thể vượt quá 50 độ C. Ảnh: Stock Journal