Lương Triều Vỹ, sinh năm 1962, từng được CNN xếp vào nhóm 25 diễn viên thành công nhất của châu Á. Anh cũng là sao Hong Kong đầu tiên đoạt giải nam chính tại Cannes năm 2000 với phim Hoa Dạng Niên Hoa. Năm 2002, anh góp mặt trong Anh Hùng, tác phẩm nhận đề cử Oscar phim tiếng nước ngoài xuất sắc. Mới đây, Lương Triều Vỹ lần đầu đóng phim Hollywood với vai phản diện Wenwu trong bom tấn siêu anh hùng "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" của Marvel.