Trailer hé lộ cảnh hành động của Lương Triều Vỹ

Trailer mới của "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" đem đến cảnh hành động giữa hai nam chính Lưu Tư Mộ và Lương Triều Vỹ.

Ngày 25/6, Marvel tung trailer mới nhất cho bom tấn siêu anh hùng Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, hé lộ nhiều cảnh hành động và câu chuyện phim. Đoạn video hai phút tiếp tục giới thiệu mối quan hệ cha con giữa Wenwu (Lương Triều Vỹ đóng) và nhân vật chính Shang-Chi (Lưu Tư Mộ).

Trailer Shang-Chi tháng 6 Trailer "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings". Video: Disney.

Từ nhỏ, Wenwu đã dạy con trai về tầm quan trọng của hội Thập Nhẫn, những người mang đến sức mạnh cho gia đình. Ông huấn luyện Shang-Chi một cách hà khắc để mong sau này cậu bé nối nghiệp, tiếp nhận nguồn năng lực siêu nhiên. Tuy nhiên, Shang-Chi chọn hướng đi riêng, bỏ đến Mỹ để bắt đầu một cuộc sống bình thường.

Một ngày Wenwu sai thuộc hạ đến tấn công Shang-Chi khiến cuộc sống của anh bị đảo lộn. Chàng thanh niên buộc phải đối đầu cha. Cuối trailer, hai người trực tiếp so tài. Lúc này, Shang-Chi đã sở hữu sức mạnh siêu nhiên từ Thập Nhẫn.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings là dự án đầu tiên của Vũ trụ Điện ảnh Marvel xoay quanh nhân vật gốc Á. Nhân vật chính tên Shang-Chi, biệt danh Bậc thầy Kung Fu với võ công siêu phàm. Đảm nhận vai này là diễn viên Canada sinh năm 1989 - Lưu Tư Mộ. Anh từng là diễn viên đóng thế trước khi gây chú ý với loạt phim hành động Kim's Convenience, Blood and Water.

Lương Triều Vỹ, sinh năm 1962, đóng vai Wenwu (biệt danh The Mandarin) - phản diện chính trong phim. Nguồn sức mạnh chính của ông nằm ở 10 chiếc nhẫn ma thuật. Nhân vật nhiều lần nuôi mộng làm bá chủ thế giới nhưng bị Iron Man ngăn cản. Trong Iron Man 3 (2013), một nhân vật có biệt danh Mandarin (Ben Kingsley đóng) từng xuất hiện trong vũ trụ điện ảnh Marvel nhưng sau đó được xác nhận là kẻ mạo danh (không có siêu sức mạnh).

Đạt Phan