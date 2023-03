Những vai diễn làm nên tên tuổi Dương Tử Quỳnh

Tại lễ trao giải Oscar 2023 sáng 13/3 (giờ Hà Nội), Dương Tử Quỳnh lập kỳ tích khi trở thành phụ nữ châu Á đầu tiên đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc. Trang Collider điểm lại những tác phẩm ấn tượng nhất trong sự nghiệp của cô.

"Everything Everywhere All at Once" (Cuộc chiến đa vũ trụ) - 2022: Dương Tử Quỳnh vào vai Evelyn - người duy nhất có khả năng ngăn chặn ác nhân phá hủy sự bình yên của đa vũ trụ. Đề tài giúp cô thể hiện khả năng ứng biến linh hoạt, hóa thân nhiều nhân vật với tính cách khác nhau. Diễn viên có lúc là đầu bếp đam mê với nghề, cương quyết vạch trần sự thật của đồng nghiệp, khi là nghệ sĩ kinh kịch Trung Quốc có giọng hát nội lực. Thậm chí, diễn viên "nhập vai" chính mình trong phim. Ảnh: A24