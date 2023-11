Những vai diễn hay nhất của Michael Caine

Vai trong "Gambit" hay "The Dark Knight" giúp Michael Caine gây ấn tượng với giới chuyên môn, theo chuyên trang điện ảnh Rotten Tomatoes.

Michael Caine là một trong những diễn viên xuất sắc Hollywood, đồng thời được coi là biểu tượng điện ảnh nước Anh. Với hơn 50 năm sự nghiệp, ông góp mặt trong khoảng 160 tác phẩm, không ngừng chứng tỏ thực lực.

Trong cuộc phỏng vấn trên BBC Radio hồi tháng 10, tài tử nói giải nghệ sau khi hoàn thành The Great Escaper (2023). Trang Rotten Tomatoes xếp hạng 20 vai diễn làm nên tên tuổi Michael Caine.

1. Gambit (1966)

Tài tử vào vai tên trộm Harry Dean, hợp tác với cô gái bí ẩn Nicole Chang (Shirley MacLaine) để đánh cắp tác phẩm nghệ thuật từ triệu phú Shahbandar (Herbert Lom). Tuy nhiên, kế hoạch diễn ra như sự mong đợi của Harry. Tác phẩm của đạo diễn Ronald Neame được đề cử ba giải Oscar, giới chuyên môn đánh giá cao sự ăn ý giữa Caine và MacLaine. Tài tử thể hiện sự si tình lẫn mưu mô qua đôi mắt, lời nói. Trang Guardian nhận xét màn diễn xuất quyến rũ của Caine khiến nhiều khán giả không thể rời mắt.

2. Play Dirty (1969)

Phim do Andre DeToth đạo diễn, lấy bối cảnh Thế chiến thứ hai ở Bắc Phi. Nội dung xoay quanh một nhóm biệt kích Anh cải trang thành lính Italy, có nhiệm vụ phá hủy kho dầu của Đức Quốc xã.

Caine vào vai Đại úy Douglas, được giao nhiệm vụ lãnh đạo một nhóm sát thủ. Tuy nhiên, kẻ thù thực sự của họ không phải là người Đức mà là chính phủ nước Anh, khi họ đổ hết trách nhiệm lên Doughlas và cộng sự. Theo Chicago Reader, tài tử thành công trong việc lột tả chiều sâu tâm lý nhân vật, trong trường đoạn đối mặt với hiện thực tàn khốc của chiến tranh.

3. Alfie (1966)

Theo MovieWeb, tác phẩm của đạo diễn Lewis Gilbert đạo diễn giúp Michael Caine có đề cử Oscar đầu tiên trong sự nghiệp. Nghệ sĩ vào vai chính Alfie, tay chơi ở thành phố New York, có ngoại hình bảnh bao đi chài mồi những phụ nữ nhẹ dạ cả tin.

Tài tử không ngần ngại lột tả những góc cạnh đểu giả của Alfie, từ ích kỷ đến thói lăng nhăng. Trong phân đoạn nhân vật tâm sự trước máy quay, Caine sử dụng giọng nói để mô tả góc khuất của nhân vật, khiến tác phẩm có chiều sâu. Năm 2012, nhà phê bình Jonathan Rosenbaum cho rằng bộ phim tồn tại trong lòng khán giả nhiều năm qua là nhờ diễn xuất của Michael Caine.

4. Mona Lisa (1986)

Phim kể về cựu tù nhân tên George (Bob Hoskins), được thuê làm tài xế cho cô gái bán dâm Simone (Cathy Tyson). Trong quá trình làm việc, George trải qua nhiều rắc rối, đồng thời rung động trước Simone.

Ở tác phẩm của Neil Jordan, Caine vào vai phản diện, tên xã hội đen Mortwell. Nghệ sĩ toát ra sự quyết đoán và lạnh lùng thông qua lời nói, nổi bật nhất là trong cảnh cãi nhau với Bob Hoskins (vai George). MovieWeb nhận xét dù xuất hiện không nhiều, Caine vẫn có thể dễ dàng hóa thân vào bất kỳ vai diễn.

5. The Ipcress File (1965)

Nghệ sĩ vào vai điệp viên Harry Palmer, được giao nhiệm vụ điều tra các vụ bắt cóc và tẩy não các nhà khoa học nổi tiếng, Trong khi cố gắng bắt nghi phạm Bluejay (Frank Gatliff), Palmer phát hiện đoạn băng ghi âm bí ẩn tên "Ipcress", gồm nhiều thông tin mật.

Giới chuyên môn đánh giá nhân vật Palmer là một trong những vai diễn hay nhất của Caine. Tài tử có nhiều câu thoại hài hước ở nhiều tình tiết, đồng thời thể hiện sự nam tính qua các tình huống ngặt nghèo. Theo MovieWeb, nhiều người so sánh The Ipcress File của đạo diễn Sidney J. Furie với loạt phim James Bond, tuy nhiên nhân vật Palmer có chiều sâu hơn điệp viên Bond, do nếm trải đau đớn khi bị tra tấn.

6. The Man Who Would Be King (1975)

Phim do John Huston đạo diễn, dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Rudyard Kipling. Nội dung kể về quá trình hai cựu quân nhân người Anh Daniel Dravot (Sean Connery) và Peachy Carnehan (Michael Caine) từ Ấn Độ du hành đến vương quốc Kafiristan. Tuy nhiên, Dravot bị người bản địa nhầm là một vị thần và cung phụng anh. Từ đó, nhiều tình huống dở khóc dở cười xảy ra với Dravot và Carnehan.

Tạp chí Sight & Sound khen sự kết hợp giữa Caine và Connery, cho rằng hai nghệ sĩ thể hiện đầy đủ cảm xúc nhân vật, khiến phần kết có chiều sâu. Tác phẩm nhận bốn đề cử Oscar năm 1976, trong đó có Kịch bản chuyển thể xuất sắc.

7. Zulu (1964)

Tác phẩm do Charles De Latour chỉ đạo, nói về trận chiến Rorke's Drift giữa quân đội Anh và Zulu vào năm 1879. Một trung đoàn do trung úy John Chard (Stanley Baker) và Gonville Bromhead (Michael Caine) chỉ huy nằm gần núi Isandlwana phải chiến đấu với 4.000 chiến binh Zulu. Dù phần lớn các binh lính người Anh bị thương và chết đói, nhóm quân sĩ phải bảo vệ đồn của mình trước Zulu.

Phim được giới chuyên môn khen ngợi vì tái hiện những khoảnh khắc đau thương trong lịch sử. Trang Telegraph đánh giá Michael Caine mang đến màn trình diễn xuất sắc, gây xúc động với hình tượng người lính quyết bảo vệ tính mạng cho đồng đội.

8. The Dark Knight (2008)

Caine đóng quản gia Alfred Pennyworth, luôn đứng sau hỗ trợ Batman/Bruce Wayne (Michael Caine) đương đầu tội phạm. Tác phẩm của đạo diễn Christopher Nolan được nhiều người khen ngợi, do tính cách mỗi nhân vật đều được mô tả chi tiết.

Tuy xuất hiện không nhiều, Caine truyền tải sự ân cần, tận tình qua nhiều hành động. Nhân vật Alfred hiện lên như một người cha luôn âm thầm bảo vệ Wayne, yểm trợ và khuyên nhủ trước những quyết định quan trọng.

9. Sleuth (1972)

Phim do Joseph L. Mankiewicz đạo diễn, nói về tác giả tiểu thuyết trinh thám Andrew Wyke (Laurence Olivier) đề nghị Milo Tindle (Michael Caine) kết thúc mối quan hệ ngoài luồng với vợ của Wyke. Từ đó, cả hai đối đầu qua những trò chơi đấu trí, bất phân thắng bại.

Tạp chí Variety đánh giá cao màn hóa thân của Michael Caine, cho rằng nghệ sĩ ứng biến tốt trong những tình huống cao trào. Trang Positif nhận xét màn trình diễn của Caine mang lại sức hút cho tác phẩm. Năm 1973, tác phẩm nhận bốn đề cử Oscar, trong đó có giải Nam chính xuất sắc cho Caine và Olivier.

10. Children of Men (2006)

Tác phẩm của đạo diễn Alfonso Cuarón, lấy bối cảnh năm 2027 khi thế giới trở nên hỗn loạn do không có đứa trẻ nào được sinh ra suốt nhiều năm. Một ngày, Theo Faron (Clive Owen) phát hiện một người tên Kee (Clare-Hope Ashitey) đang mang thai. Theo và nhóm bạn phải bảo vệ Kee đến nơi an toàn, tránh sự săn đuổi của kẻ xấu.

Michael Caine vào vai Jasper, một người buôn bán ma túy, giúp đỡ Theo để bảo vệ Kee. Nhân vật Jasper xuất hiện ít nhưng đóng vai trò quan trọng trong mạch phim. MovieWeb cho rằng vai diễn của Caine khiến người xem cảm động khi mô tả sự hy sinh vì bạn bè, đồng thời mang lại tiếng cười giúp tác phẩm bớt nặng nề.

