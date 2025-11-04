Những ứng dụng công nghệ tiên tiến trong tạo hình thẩm mỹ

Theo bác sĩ Đạt Nguyễn, trong phẫu thuật thẩm mỹ hiện đại, công nghệ như Q-Lean Lipo, Vectra XT… đóng vai trò quan trọng, góp phần quyết định độ chính xác, an toàn và kết quả thẩm mỹ.

Bác sĩ Đạt Nguyễn, tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội, hiện là bác sĩ cơ hữu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Thành, từng đảm nhiệm vị trí Giám đốc chuyên môn Viện thẩm mỹ Thiên Hà và làm việc tại Bệnh viện Thu Cúc. Bác sĩ Đạt Nguyễn là một trong những người tiên phong ứng dụng các công nghệ tạo hình tiên tiến từ những hội thảo quốc tế vào thực tế phẫu thuật tại Việt Nam.

Q-Lean Lipo - công nghệ hút mỡ hạ âm chương động

Q-Lean Lipo là kỹ thuật hút mỡ ứng dụng sóng hạ âm để hóa lỏng mỡ chọn lọc. Với tần số sóng dưới 20 Hz, Q-Lean Lipo giúp giảm đáng kể cảm giác đau trong và sau khi thực hiện. Bên cạnh đó, biên độ dao động ổn định (rung dọc 3 mm, ngang 6 -12 mm) giúp thao tác nhanh, hút mỡ đều tay, tránh tình trạng lồi lõm da - một trong những nhược điểm thường gặp của các phương pháp truyền thống.

Theo bác sĩ Đạt Nguyễn, nhờ cơ chế này, thời gian hồi phục được rút ngắn, khách hàng có thể sớm trở lại sinh hoạt bình thường. "Đặc biệt, Q-Lean Lipo cho hiệu quả cao ở những vùng mỡ cứng đầu như bụng, đùi, hông hay lưng, giúp tái tạo đường nét cơ thể hài hòa, tự nhiên và an toàn hơn", bác sĩ cho hay.

Vectra XT - công nghệ mô phỏng kết quả 3D trước phẫu thuật

Vectra XT là hệ thống quét hình ảnh 3D tiên tiến chuyên dụng trong ngành thẩm mỹ, cho phép khách hàng hình dung, trực quan hóa vóc dáng của mình sau khi can thiệp, mang đến trải nghiệm tư vấn cá nhân hóa và chủ động.

Vectra XT - công nghệ mô phỏng 3D giúp khách hàng hình dung trước kết quả phẫu thuật thẩm mỹ. Ảnh: Bác sĩ Đạt Nguyễn

Thông qua khả năng đo đạc từng vùng cơ thể, Vectra XT tái tạo hình ảnh 3D chân thực và mô phỏng kết quả phẫu thuật với độ chính xác cao. Nhờ đó, khách hàng có thể so sánh, lựa chọn và điều chỉnh phương án thẩm mỹ phù hợp trước khi thực hiện.

Không chỉ giúp người thực hiện yên tâm hơn, theo bác sĩ Đạt Nguyễn, Vectra XT còn là công cụ hỗ trợ đắc lực cho bác sĩ, giúp lập kế hoạch phẫu thuật chi tiết, an toàn và tối ưu hóa kết quả thẩm mỹ.

Plasma lạnh đẩy nhanh hồi phục, ngừa nhiễm trùng

Plasma lạnh hỗ trợ hồi phục nhanh, ngừa nhiễm trùng sau phẫu thuật thẩm mỹ. Ảnh: Bác sĩ Đạt Nguyễn

Trong khâu hậu phẫu, Plasma lạnh được ứng dụng nhằm khử khuẩn và thúc đẩy tái tạo mô. Công nghệ này sử dụng tia chiếu Plasma có khả năng diệt khuẩn nhưng không xâm lấn, giúp hạn chế nguy cơ nhiễm trùng, đồng thời giảm sưng viêm và kích thích tăng sinh collagen, hỗ trợ da phục hồi nhanh, đều màu và săn chắc hơn.

Nhờ ứng dụng công nghệ này, thời gian hồi phục sau phẫu thuật được rút ngắn, đồng thời giúp nâng cao tính thẩm mỹ và an toàn tổng thể cho khách hàng.

Máy Longest giúp tối ưu hóa chăm sóc hậu phẫu

Bên cạnh đó, máy trị liệu Longest cũng được áp dụng trong giai đoạn chăm sóc sau phẫu thuật. Với cơ chế sóng xung trị liệu, thiết bị giúp kích thích lưu thông máu, giảm sưng bầm và căng cơ, cải thiện tuần hoàn tự nhiên. Liệu trình bằng Longest thường được sử dụng trong các ca hút mỡ, nâng ngực hoặc tạo hình bụng để hỗ trợ phục hồi nhanh, mang lại cảm giác thư giãn và thoải mái.

Theo bác sĩ Đạt Nguyễn, sự kết hợp giữa Q-Lean Lipo, Vectra XT, Plasma lạnh và máy trị liệu Longest đã tạo nên giải pháp tạo hình tổng thể trong lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ. Dưới bàn tay chuyên môn của bác sĩ Đạt Nguyễn, nhiều ca tạo hình ba vòng (ngực - bụng - mông) được thực hiện thành công chỉ trong một lần phẫu thuật.

"Combo công nghệ này không chỉ giúp tạo nên vóc dáng hài hòa, cân đối và tự nhiên, mà còn rút ngắn thời gian thực hiện, đảm bảo an toàn cho khách hàng, đánh dấu bước tiến trong xu hướng tạo hình thẩm mỹ toàn diện, mở cửa chuẩn mực mới về hiệu quả và tính an toàn trong phẫu thuật hiện đại", bác sĩ Đạt Nguyễn nhận định.

Các combo công nghệ tạo hiệu quả và an toàn trong phẫu thuật hiện đại. Ảnh: Bác sĩ Đạt Nguyễn

Theo bác sĩ Đạt Nguyễn, triết lý hành nghề của anh là an toàn, hiệu quả, bền vững, toàn bộ quy trình từ tư vấn, phẫu thuật đến chăm sóc hậu phẫu đều được chuẩn hóa theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Sau hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực tạo hình thẩm mỹ, anh đã thực hiện hàng nghìn ca phẫu thuật thành công, được khách hàng đánh giá cao về tay nghề.

"Công nghệ hiện đại giúp phẫu thuật thẩm mỹ ngày càng chính xác, an toàn và cá nhân hóa. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là sự thấu hiểu và đồng hành của bác sĩ trong từng chi tiết nhỏ của hành trình làm đẹp", bác sĩ Đạt chia sẻ.

Thế Đan