Cách dùng tiếng Anh lịch sự khi đến nhà hàng

Trước khi gọi đồ, bạn nên nói lời chào với nhân viên phục vụ, sau đó sử dụng cách diễn đạt "Can I get" (tôi có thể) thay vì "I want" (Tôi muốn).

Nói lời chào

Trước khi hỏi bạn muốn sử dụng đồ ăn, uống nào, nhân viên thường gửi lời chào và bạn cũng nên đáp lại tương tự. Đây là cách tốt nhất để thể hiện sự tôn trọng với những người phục vụ. Lời chào không nhất thiết phải sử dụng ngữ pháp phức tạp, chỉ cần "Hello", "How are you today?".

Đề nghị nếu muốn dùng thứ gì đó

Khi gọi món ăn, hầu hết người bản ngữ nói "Can I get " (Tôi có thể lấy) thay vì "I want" (Tôi muốn) thứ gì đó. Việc thay đổi cách diễn đạt giúp câu nói nhẹ nhàng và lịch sự hơn. Ví dụ, khi bạn muốn gọi cà phê, hãy nói:

"Can I get a cup of coffee, please?" (Tôi có thể lấy một ly cà phê không?)

"May I have a cup of coffee, please?" (Vui lòng cho tôi một ly cà phê được không?)

"Do you have a cup of coffee?" (Bạn có cà phê không?)

"Can I order a cup of coffee?" (Tôi có thể gọi một ly cà phê không?)

Nếu câu trả lời là "không" (nghĩa là cửa hàng hết đồ hoặc người phục vụ gợi ý món khác), bạn có thể nói tiếp "Oh, alright. Then can I have an Americano, please?" (Ồ, được rồi. Vậy tôi có thể lấy một ly Americano không?) để đổi món khác.

Ảnh: Christine MC Gahhey

Sử dụng cách nói "for here or to go"

Ở một số quốc gia, để diễn đạt mua mang về, người bản xứ nói "to go" hoặc "take out". Tuy nhiên, cụm từ được dùng phổ biến là "for here" (dùng tại quán) và "to go" (mang đi). Ví dụ:

"Can I get this to go?" (Tôi có thể mang cái này đi không?)

"I’d like the Spaghetti and Meatballs, to go please." (Vui lòng cho tôi mì Ý và thịt viên mang đi)

"Can I have the Fried Rice and Egg Rolls? Take out" (Tôi có thể mua cơm chiên và trứng cuộn mang về được không?)

Đôi khi, tại một số cửa hàng, mức giá cho việc dùng tại đó hoặc mang đi sẽ khác nhau. Bạn nên hỏi trước khi thanh toán.

Luôn chuẩn bị đầy đủ thông tin

Thông thường, bất cứ khi bạn gọi một đồ ăn, uống gì, nhân viên sẽ hỏi lại bạn thông tin đi kèm, chẳng hạn có đá hay không, nhiều hay ít sữa, chín hay tái... Nếu đang vội hoặc là người khó tính trong ăn uống hay đơn giản chỉ là không muốn thể hiện sự lúng túng trong lúc đó, bạn hãy định hình sẵn rằng mình muốn đồ ăn như thế nào.

Ví dụ, với trứng, một số lựa chọn cho bạn như "omelettes" (trứng tráng), "sunny side up" (chín một mặt), "simple fried egg" (trứng chiên đơn giản). Đến lúc thanh toán, bạn sẽ có lựa chọn là tiền mặt (cash) hoặc qua thẻ (credit). Hãy luôn trả lời những câu hỏi của nhân viên một cách lịch sự và đừng quên nói cảm ơn.

Thanh Hằng (Theo FluentU)