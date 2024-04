Những trải nghiệm tiêm chủng mùa hè tại VNVC

Các tiện ích như không gian mát mẻ, hỗ trợ chăm sóc trẻ em và người cao tuổi… được nhiều người đánh giá cao khi trải nghiệm tiêm chủng tại VNVC trong mùa nắng nóng.

Chị Khánh My 43 tuổi ở Khánh Hòa, cho biết thời tiết tại Nha Trang trở nắng nóng ngay đầu tháng 4, khiến vợ chồng chị và các con thường xuyên mệt mỏi, khó chịu. Gia đình hạn chế các hoạt động ngoài trời, chỉ sinh hoạt ở khu vực mát mẻ hoặc sau khi mặt trời lặn.

Giữa tháng tư, con gái út 2 tuổi cần tiêm nhắc vaccine cúm tại VNVC Nha Trang. Trung tâm tiêm chủng chỉ cách nơi chị sinh sống 1 km, nên vợ chồng chỉ mất 5 phút di chuyển để đến nơi.

Quá trình tiêm vaccine sau đó được chị My mô tả "nhẹ nhàng, dễ chịu" do trung tâm tiêm chủng có máy lạnh, hương thơm thư giãn, thời gian chờ đợi ngắn. Khu vực theo dõi sau tiêm rộng rãi, có khu vực dành riêng cho trẻ nhỏ cùng nhiều đồ chơi được thiết kế thân thiện, an toàn.

Trẻ em vui chơi cùng người thân tại VNVC. Ảnh: Phương Thảo

Nhớ lại 10 năm trước, chị My muốn đưa con tiêm vaccine phải xin nghỉ làm nửa ngày do cơ sở tiêm chủng không làm việc vào cuối tuần. Mỗi lần đi tiêm, gia đình phải cử một người trông bé, một người xếp hàng bốc số thứ tự và chờ đợi rất lâu mới đến lượt. Hiện nay, trung tâm vaccine đã mở cửa vào cuối tuần, cho phép đặt lịch tiêm trước khi đến giúp rút ngắn thời gian chờ đợi. Nhân viên hỗ trợ trong suốt quá trình khiến buổi tiêm giống như một buổi đi chơi của gia đình.

Còn ông Nguyễn Trung Trực 82 tuổi, TP HCM ví việc tiêm vaccine tại VNVC "như được con cháu đồng hành trong từng bước đi". Cụ ông giải thích bị chó cắn 3 lần trong vòng 4 năm, trong đó 2 lần cùng vợ đến VNVC tiêm phòng dại. Vợ chồng ông được hỗ trợ đẩy xe lăn do đi lại khó khăn, rót nước uống, hỗ trợ chăm sóc vết thương, vì vậy đánh giá cao dịch vụ hỗ trợ khách hàng của trung tâm.

"Đến đây tôi được đón tiếp giống như người nhà nên cảm thấy rất dễ chịu. Vết thương có đau cũng thấy đỡ nhiều phần, cái nắng gay gắt ngày hè cũng dịu đi", ông nói.

Khi so sánh với các trải nghiệm trong quá khứ, ông Trực cho biết sẽ tiếp tục đến VNVC để chủng ngừa các mũi cần thiết do không cần chờ đợi, không lo lắng tình trạng hết vaccine dẫn đến phải đổi cơ sở tiêm chủng.

Cụ Trực được hỗ trợ khi tiêm vaccine dại tại VNVC Hoàng Văn Thụ (TP HCM). Ảnh: Mỹ Ngọc

Bác sĩ Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa, Hệ thống tiêm chủng VNVC, cho biết đơn vị nhận được nhiều phản hồi của khách hàng về việc ngại tiêm vaccine khi trời nóng do mệt mỏi, khó chịu. Tuy nhiên, họ không muốn hoãn lịch tiêm do các bệnh đường hô hấp, tiêu hóa, bệnh dại hoạt động mạnh vào mùa hè, cần phòng ngừa sớm. Do đó, Hệ thống tiêm chủng VNVC hướng tới xây dựng các trung tâm tiêm chủng đảm bảo chất lượng, an toàn, hiệu quả vaccine và mang lại trải nghiệm thoải mái, vui vẻ.

Sau hơn 7 năm thành lập, đến nay VNVC đã phát triển lớn mạnh với hệ thống hơn 170 trung tâm trên toàn quốc, trong đó có nhiều trung tâm được xây dựng tại tuyến huyện, thị xã giúp người dân tiếp cận vaccine dễ dàng hơn, phòng các bệnh có tỷ lệ tử vong cao như dại, uốn ván, viêm não Nhật Bản, viêm màng não do não mô cầu... Các trung tâm tiêm chủng không ngừng nâng cao về quy mô, chất lượng và tăng thêm dịch vụ, tiện ích, phục vụ hàng triệu mũi tiêm cho trẻ em và người lớn mỗi năm, giúp buổi tiêm thành một trải nghiệm vui, đáng nhớ.

Nhằm ghi nhận những nỗ lực toàn cầu trong việc bảo vệ và cải thiện sức khỏe cộng đồng nhờ vaccine, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tổ chức tuần lễ tiêm chủng vào cuối tháng 4 hàng năm, chủ đề của năm nay là Humanly Possible: Saving lives through immunization (tạm dịch: Khả năng của con người - Cứu mạng sống thông qua tiêm chủng). Sự kiện đồng thời kỷ niệm 50 năm Chương trình tiêm chủng được tổ chức trên toàn cầu, kêu gọi các quốc gia tăng cường đầu tư vào các chương trình tiêm chủng bảo vệ sức khỏe cho các thế hệ tiếp theo.

Nhân sự kiện này, bác sĩ Chính bày tỏ kỳ vọng sẽ thấy nhiều gia đình, người dân sử dụng dịch vụ tiêm chủng hơn nữa, để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng; đồng thời có thêm nhiều loại vaccine mới được triển khai, giúp tăng khả năng phòng bệnh cho cộng đồng.

Nhật Linh