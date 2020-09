Những thương hiệu túi đắt đỏ dù ít đình đám

Kwanpen, Stalvey có giá trung bình chục nghìn USD, được giới IT Girls ưa chuộng còn người giàu kín tiếng đam mê Goyard, Delvaux.

Kwanpen

Đa số túi xách hàng hiệu đều có xuất xứ châu Âu. Tuy nhiên - Kwanpen - một công ty Singapore - đã tạo được chỗ đứng riêng với dòng túi xách giá trung bình khoảng 20.000 USD (460 triệu đồng). Trên website, Kwanpen cho biết tất cả túi xách của họ đều bằng da cá sấu thượng hạng, làm hoàn toàn bằng tay bởi các nghệ nhân có trên 20 năm kinh nghiệm. Mỗi túi cần 30 - 50 giờ công, vì vậy nhà mốt chỉ sản xuất tối đa 400 chiếc mỗi tháng. Hãng có chín cửa hàng trên toàn thế giới và không bán trực tuyến.

Diễm My có một chiếc túi cá sấu size nhỏ của Kwanpen. Ảnh: Huy Phạm.

Stalvey

Stalvey là một thương hiệu "tân binh", thành lập tại Mỹ năm 2015. Tuy có phom dáng nhỏ, các mẫu túi của hãng đều có giá thành cao, từ 4.800 USD đến 100.000 USD (từ 110 triệu đồng đến 2,3 tỷ đồng) vì được làm bằng những chất liệu da quý hiếm như thằn lằn, cá sấu, đà điểu... Mức giá này ngang ngửa hai dòng Birkin và Kelly của Hermes.

Kylie Jenner say mê những chiếc túi Stalvey. Ảnh: Instagram Kylie Jenner.

Chủ thương hiệu - Jason Stalvey - chia sẻ với Who What Wear: "Túi xách của chúng tôi có chất liệu xa xỉ nhưng kiểu dáng gần gũi, phù hợp để dùng hàng ngày, đó là một trong những lý do chúng được yêu thích". Ngoài ra, nhờ được các sao hàng đầu thế giới như Beyoncé, Rihanna, Ariana Grande, Jennifer Lopez, Kylie Jenner, Selena Gomez, Gigi Hadid, Kaia Gerber, Naomi Campbell... liên tục lăng xê, chiếc túi này nhanh chóng trở thành một biểu tượng mới của hội con nhà giàu và IT girls (các cô gái trẻ sành điệu).

Ở Việt Nam, chưa nhiều người biết đến thương hiệu này. Ngọc Trinh sở hữu chiếc Top Handle 2.0 Mini phiên bản da cá sấu màu hồng, giá khoảng 12.500 USD (290 triệu đồng). Ngoài ra, cô đặt mua thêm phiên bản màu trắng. Khi du lịch ở Pháp năm 2019, diễn viên Diễm My mua cùng lúc ba chiếc túi màu xanh lá, xanh dương và hồng hiệu Stalvey.

Diễm My mua túi Stalvey Diễm My mua túi Stalvey Top Handle 2.0. Video: Huy Phạm.

Goyard

Ra đời năm 1853, hãng túi Pháp trở thành biểu tượng của người xài hàng hiệu không thích phô trương. Các thiết kế của Goyard không chạy theo xu hướng mà tập trung tối ưu về chất lượng. Trái ngược Stalvey, khách hàng thường xuyên của Goyard không phải là IT Girls mà là các doanh nhân, nghệ sĩ như: huyền thoại Coco Chanel, Karl Lagerfeld, tiểu thuyết gia Arthur Conan Doyle, công nương Meghan Markle...

Hương Giang có ít nhất hai túi Goyard Saigon màu đen và trắng. Ảnh: Instagram Hương Giang.

Dòng túi nổi tiếng nhất của hãng mang tên Saigon, được Maison Goyard thực hiện năm 1950, theo đơn đặt hàng của một sĩ quan Pháp sống ở Sài Gòn để làm quà sinh nhật vợ. Bí mật làm nên chất lượng của túi Goyard đến từ một loại nước nhuộm thiên nhiên, giữ cho tấm da không những bền màu mà còn ngả màu đẹp hơn sau hàng chục năm sử dụng. Giá niêm yết của một chiếc túi Saigon cỡ vừa khoảng 4.080 euro (115 triệu đồng).

Chiếc túi Pháp trăm triệu đồng mang tên 'Saigon' Fashionista ThyThu giới thiệu túi xách Saigon. Video: Youtube ThyThu.

Delvaux

Delvaux là nhà sản xuất túi xách cao cấp lâu đời nhất của Bỉ lẫn châu Âu, được thành lập năm 1829. Sau hơn 200 năm phát triển, hãng nằm trong nhóm thương hiệu không quá phổ biến nhưng vẫn được giới nhà giàu ưa chuộng, có giá trung bình cao hơn cả Dior, Louis Vuitton...

Túi xách Brilliant của Delvaux cỡ trung có giá khoảng 6.000 USD (khoảng 138 triệu đồng). Ảnh: Delvaux.

Mọi sản phẩm của hãng được làm thủ công từ chất liệu da cao cấp. Giám đốc nghệ thuật Christina Zeller đã sáng tạo thêm những chi tiết như móc khóa, đuôi lông thú đính kèm... khiến mỗi chiếc túi trở nên hấp dẫn và khác biệt. Ngoài ra, hãng này còn có những phiên bản thiết kế độc quyền với dòng Couture.

Không cần cải tiến quá nhiều, hãng vẫn yêu thích bởi vẻ đẹp cổ điển truyền thống. Chẳng hạn, mẫu túi Brilliant - biểu tượng của Delvaux - được sản xuất từ năm 1958 và vẫn là dòng bán chạy nhất cho đến ngày nay. Đắt nhất là dòng Tempete GM Autruche làm từ da đà điểu, giá 18.300 USD (khoảng 420 triệu đồng).

