Nổi tiếng toàn cầu gần 20 năm nay, dòng túi Goyard Saigon của Pháp trở thành biểu tượng của người xài hàng hiệu không thích phô trương.

Một số sao Việt như diễn viên Diễm My, ca sĩ Hương Giang, á hậu Tú Anh... bắt đầu biết đến và sưu tầm túi Goyard vài năm gần đây. Tuy nhiên, dòng túi mang tên Saigon của nhà mốt này đã nổi danh toàn thế giới cách đây vài chục năm. Thiết kế được Maison Goyard thực hiện năm 1950, theo đơn đặt hàng của một sĩ quan Pháp sống ở Sài Gòn để làm quà sinh nhật vợ. Năm 2002, dòng túi được cải tiến, từ đó trở thành sản phẩm danh giá nhất của hãng.

Nhà thiết kế cho biết túi Saigon làm bằng da bò cao cấp, họa tiết chevron canvas (mô hình lượn sóng) độc quyền được vẽ bằng tay, từ một loại nước nhuộm thiên nhiên giữ cho tấm da không những bền màu mà còn ngả màu đẹp hơn sau hàng chục năm sử dụng. Một đặc trưng khác của túi là phần quai xách và hai nẹp trên mặt túi làm bằng gỗ khuynh diệp, theo phương pháp thủ công. Phom túi rất cứng cáp, phù hợp cả đi tiệc lẫn dạo phố.

Diễn viên Diễm My có ít nhất bốn túi Goyard Saigon màu đen, cam, xanh lá và đỏ. Ảnh: Huy Phạm.

Dòng túi Saigon hiện có hai kích thước với bảy phiên bản màu sắc khác nhau. Trong đó, những chiếc túi mini luôn được săn đón và khan hiếm hàng. Phiên bản màu xám cũng có giá đắt và khó mua hơn so với sáu màu còn lại. Giá niêm yết của một chiếc túi Saigon cỡ vừa khoảng 4.080 euro (115 triệu đồng). Giống Hermes, Goyard chỉ có thể được mua tại cửa hàng hoặc bằng cách sang nhượng, bởi hãng không phân phối trực tuyến.

Fashionista Thythu (sống tại Pháp) cho biết cô may mắn khi mua được một chiếc túi màu xám, cỡ vừa tại trụ sở chính của hãng nằm trên đường Rue Saint-Honoré, sau khi Paris gỡ bỏ lệnh phong tỏa vì dịch hồi tháng 5. Trước đó, phiên bản này thường xuyên hết hàng, phải đặt trước. Hãng có 22 cửa hàng trên toàn thế giới, chủ yếu đặt tại các thành phố lớn như Paris, Milan, London, Tokyo, Seoul, Bắc Kinh...

Chiếc túi Pháp trăm triệu đồng mang tên 'Saigon' Fashionista Thythu giới thiệu chiếc túi Saigon cỡ vừa. Video: Youtube.

Goyard là thương hiệu làm rương và đồ da cao cấp của Pháp, ra đời năm 1853 tại Paris. Tiền thân của nó là The House of Martin, một nhà chế tác những sản phẩm đựng đồ dành cho giới quý tộc từ năm 1792. Theo Business Insider, sau gần 200 năm hình thành và phát triển, Goyard trở thành một biểu tượng gắn liền với giới thượng lưu kín tiếng. "Louis Vuitton và Hermes nổi tiếng về đồ xa xỉ, nhưng vẫn chẳng là gì so với đàn anh Goyard", trang này ca ngợi. Tạp chí Hypebeast (Hong Kong) nhận xét: "Goyard không cần thích nghi với thời đại, sự phát triển của mạng xã hội, vì đẳng cấp của họ đã vượt thời đại".

Hãng không chi nhiều tiền cho việc quảng bá thương hiệu rầm rộ. Người phát ngôn của nhà mốt từng nói trên Hypebeast: "Chúng tôi tin rằng nói thì thầm với ai đó không chỉ thanh lịch hơn, mà còn hiệu quả hơn so với việc hét inh ỏi vào tai họ".

Công nương Meghan thường xuyên sử dụng túi tote của Goyard từ năm 2016. Ảnh: The Sun.

Các thiết kế của Goyard không chạy theo xu hướng mà tập trung tối ưu về chất lượng. Khoảng chục năm gần đây, đội ngũ sáng tạo mới sử dụng những màu trẻ trung hơn như hồng, cam thay vì chỉ có tông đen tối giản như trước... Ngoài ra, đây là một trong những hãng tiên phong trong dịch vụ khắc tên khách hàng lên túi.

Goyard có khách hàng trung thành là các nữ chính trị gia và doanh nhân nhờ phong cách cổ điển, mẫu mã ít nhưng không lỗi mốt theo thời gian. Công nương Meghan Markle, đại gia đình Kardashians, đầu bếp Alain Ducasse (3 sao Michelin )... từng sử dụng các dòng túi khác nhau của hãng. Danh sách khách VIP của hãng còn có: huyền thoại Coco Chanel, Karl Lagerfeld, tiểu thuyết gia Arthur Conan Doyle...

Vân An