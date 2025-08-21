Những thương hiệu ôtô làm khách hàng hài lòng nhất

MỹSubaru vượt Mazda và Toyota, trở thành thương hiệu ôtô chiều lòng khách hàng nhất, trong khi các hãng nội địa Mỹ đứng các vị trí thấp hơn.

Theo nghiên cứu mới nhất từ Chỉ số hài lòng của khách hàng Mỹ (ACSI), sự hài lòng của người tiêu dùng với các dòng xe đang giảm dần. Các thương hiệu phổ thông giữ vững mức trung bình 79, trong khi các thương hiệu xe sang giảm 1 điểm so với năm 2024, xuống còn 80.

Khi giá xe tăng, dữ liệu cho thấy khách hàng hạng sang ngày càng nhạy cảm hơn với giá cả. Do đó, trong bối cảnh kinh tế hiện nay, khả năng cạnh tranh về cả chất lượng và giá trị sẽ rất quan trọng để giữ chân và làm hài lòng khách hàng.

Subaru Forester tại Mỹ. Ảnh: Subaru

Hầu hết các chỉ số về trải nghiệm khách hàng đều không thay đổi trong năm nay. Hiệu suất lái xe vẫn ở mức cao, tiếp theo là độ tin cậy, chất lượng ứng dụng di động và an toàn, mỗi chỉ số đều đạt 83 điểm. An toàn là một trong ba điểm số giảm 1%, cùng với ngoại thất ở mức 82 điểm và công nghệ ở mức 79 điểm.

ACSI giới thiệu hai chỉ số mới cho khảo sát, và là những khía cạnh có điểm số thấp nhất: quãng đường di chuyển sau khi sạc đầy hoặc đổ đầy bình xăng với 74 điểm và giá trị bán lại hoặc đổi xe dự kiến trong tương lai ở mức 72 điểm.

10 thương hiệu ôtô phổ thông làm khách hàng Mỹ hài lòng nhất:

Thương hiệu Điểm ACSI Subaru 85 Mazda 82 Toyota 82 Buick 81 GMC 81 Honda 81 Hyundai 80 Chevrolet 79 Ford 78 Nissan 78

Subaru là thương hiệu làm khách hàng hài lòng nhất ở thị trường phổ thông với số điểm 85. Hãng tiếp tục thành công nhờ vào danh tiếng về độ an toàn và độ tin cậy. Doanh số tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm gần đây, và có thể tiếp tục trong năm 2025 với các sản phẩm như Forester được thiết kế lại, động cơ Crosstrek mạnh mẽ hơn và các tùy chọn trang bị mới cho Ascent và Outback.

Lexus tăng trưởng 6% lên vị trí dẫn đầu phân khúc xe sang với điểm ACSI là 87, vượt qua hai hãng dẫn đầu năm ngoái là Mercedes (giảm 1% xuống 82) và Tesla (giảm 2% xuống 81).

Những thương hiệu ôtô hạng sang làm khách hàng Mỹ hài lòng nhất:

Thương hiệu Điểm ACSI Lexus 87 Mercedes 82 Cadillac 81 Tesla 81 Acura 78 Audi 77 BMW 75

Lexus đang gặt hái thành công với khách hàng sử dụng xe hybrid, khi doanh số xe hybrid giúp thương hiệu này đạt doanh số quý đầu tiên tốt nhất tại Mỹ trong năm 2025. Theo dữ liệu cuối năm 2024, có 5 mẫu Lexus nằm trong số 15 mẫu hybrid hạng sang phổ biến nhất, bao gồm Lexus RX dẫn đầu thị phần, với NX và ES đều nằm trong top 5.

Doanh số xe điện của thương hiệu này cũng tăng hơn 13% so với cùng kỳ 2024 trong quý I/2025. Mức độ hài lòng đối với Audi giảm 4% xuống còn 77, trong khi BMW xếp cuối bảng xếp hạng xe sang, giảm 5% xuống còn 75 điểm.

Giống như thị trường đại chúng, không có tiêu chuẩn trải nghiệm khách hàng xe sang nào được cải thiện. Hiệu suất lái xe và chất lượng ứng dụng di động đạt điểm cao nhất ở mức 84 (lần lượt giảm 1% và 2%). Sự thoải mái (không đổi), độ tin cậy của ứng dụng di động (giảm 2%) và mức độ hài lòng của trang web (giảm 1%) đều ở mức 83. Điểm công nghệ giảm 4% xuống còn 80, điều này có thể cho thấy kỳ vọng của người tiêu dùng đang thay đổi.

Trong khi tỷ lệ xe hạng nhẹ tại Mỹ là xe hybrid hoặc xe điện tăng từ khoảng 18% trong quý I/2024 lên khoảng 22% trong quý I năm nay, mức độ hài lòng của tài xế lại thấp hơn trong năm nay. Mức độ hài lòng với xe hybrid giảm 2% xuống còn 80; xe điện giảm 5% xuống còn 73. Xe thuần động cơ đốt trong có cùng điểm số với xe hybrid.

Trong số các loại xe phổ thông, khách hàng hài lòng với xe xăng và xe hybrid ngang nhau (80 điểm) và xe điện thấp hơn, chỉ đạt 68 điểm. Mức độ hài lòng giảm trên tất cả các loại xe hạng sang, nhưng xe hybrid (83 điểm) vẫn vượt trội so với cả xe xăng (80 điểm) và xe điện (78 điểm).

Nghiên cứu ACSI 2025 dựa trên 9.949 khảo sát đã hoàn thành. Khách hàng được chọn ngẫu nhiên và liên hệ qua email từ tháng 7/2024-6/2025.

Mỹ Anh