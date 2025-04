Những thực phẩm không có lợi cho mắt

Xúc xích, thịt nguội, bánh mì trắng, nước ngọt, rượu không tốt cho tim mạch, huyết áp do nhiều muối hoặc đường, từ đó tăng nguy cơ bệnh mắt.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới năm 2023, toàn cầu có ít nhất 2,2 tỷ người bị suy giảm thị lực gần hoặc xa. Sức khỏe của đôi mắt có liên quan trực tiếp đến sức khỏe của tim và mạch máu. Do đó, những gì bạn ăn và uống có thể có tác động lâu dài đến cả thị lực. Dưới đây là những thực phẩm có thể không có lợi cho mắt.

Bánh mì và mì ống

Các nhà nghiên cứu ghi nhận carbohydrate đơn giản liên quan đến gia tăng nguy cơ thoái hóa điểm vàng do tuổi tác (AMD) - nguyên nhân chính gây mất thị lực ở người lớn tuổi. Nguyên nhân là do cơ thể tiêu hóa loại carbohydrate này rất nhanh, gây gia tăng đột biến lượng đường trong máu. Để ngăn ngừa điều này, các chuyên gia sức khỏe khuyến cáo nên thay thế bánh mì trắng và mì ống bằng các loại ngũ cốc nguyên hạt.

Thịt chế biến sẵn

Xúc xích, thịt xông khói và thịt nguội chứa nhiều natri. Lượng muối cao có thể dẫn đến tăng huyết áp. Đối với mắt, điều này có thể gây ra các bệnh như:

- Bệnh võng mạc tăng huyết áp, làm tổn thương mạch máu gây mờ mắt hoặc mất thị lực.

- Bệnh màng mạch, tức tích tụ dịch bên dưới võng mạc.

- Bệnh thần kinh do tắc nghẽn lưu thông máu làm liệt các dây thần kinh và gây mất thị lực.

Lượng natri tiêu thụ nên ở mức 2.300 miligam hoặc ít hơn mỗi ngày.

Thực phẩm chiên rán

Thực phẩm chiên ngập dầu làm tăng mức cholesterol LDL (cholesterol xấu), có thể dẫn đến bệnh tim, đột quỵ và tiểu đường type 2. Chúng cũng tạo ra các phân tử gọi là gốc tự do có thể gây tổn hại và giết chết tế bào. Tất cả những yếu tố này đều liên quan đến thoái hóa điểm vàng do tuổi tác và bệnh võng mạc tiểu đường. Một cách ngăn ngừa các gốc tự do là ăn trái cây, rau chứa nhiều vitamin C như trái cây họ cam quýt, cà chua và ớt chuông đỏ.

Ăn đồ chiên rán thường xuyên không tốt cho mắt. Ảnh: Hà Phượng

Dầu ăn

Tiêu thụ quá nhiều axit linoleic, một loại chất béo không bão hòa, tiềm ẩn nguy cơ mắc AMD cao hơn. Axit linoleic có thể được tìm thấy trong các loại dầu ăn. Các chuyên gia y tế khuyên dùng dầu ăn có hàm lượng chất béo bão hòa dưới 4 g trên một thìa canh. Tránh các loại dầu hydro hóa và chứa chất béo chuyển hóa.

Bơ thực vật

Loại thực phẩm này được làm bằng dầu thực vật, vì vậy chứa chất béo "tốt", thường được coi là tốt hơn bơ từ sữa bò. Nhưng một số loại bơ thực vật cũng có chất béo chuyển hóa, làm tăng mức cholesterol, nguy cơ mắc bệnh tim và các vấn đề về mắt. Bơ thực vật càng đặc thì càng nhiều chất béo chuyển hóa. Thay vì bơ thực vật dạng thanh, hãy sử dụng dạng phết hoặc dạng lỏng, chọn các nhãn hiệu không chứa chất béo chuyển hóa trên nhãn.

Thực phẩm đóng hộp

Thực phẩm đóng hộp thường có hàm lượng natri cao, có thể lên đến 75% lượng khuyến nghị hàng ngày. Hạn chế những thực phẩm này giúp giảm nguy cơ huyết áp cao và các vấn đề về mắt liên quan. Nên chọn các sản phẩm ít natri hoặc không thêm muối. Sử dụng các loại gia vị và thảo mộc thay thế muối để tăng hương vị tự nhiên.

Đồ uống có đường

Soda, đồ uống thể thao, nước tăng lực và các loại nước ngọt chứa nhiều đường bổ sung. Lượng đường này làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2 và bệnh tim, từ đó có thể dẫn đến các tình trạng liên quan đến mắt như bệnh võng mạc tiểu đường và AMD. Nước lọc là lựa chọn tốt nhất cho một thức uống lành mạnh.

Tiêu thụ nhiều đường gây nguy cơ bệnh tiểu đường và bệnh tim, mắt. Ảnh: Ngọc Phạm

Cá và động vật có vỏ

Hầu hết cá và động vật có vỏ chứa thủy ngân ở mức độ vừa phải. Song một số hải sản có nguy cơ chứa lượng thủy ngân cao và với một số nhóm người nhất định, có thể gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, bao gồm tổn thương mắt. Các chuyên gia y tế khuyến cáo phụ nữ sắp hoặc đang mang thai, người đang cho con bú, trẻ em nên duy trì mức 200-340 g cá và động vật có vỏ mỗi tuần.

Rượu

Uống quá nhiều rượu có thể thúc đẩy đục thủy tinh thể sớm hơn. Đây là tình trạng phổ biến gây ra vùng đục trong thấu kính mắt.

Caffeine

Caffeine có thể làm tăng áp lực bên trong mắt hay còn gọi là áp suất nội nhãn (IOP). Các nghiên cứu cho thấy áp lực này tăng lên ở những người bị bệnh tăng nhãn áp dùng caffeine. IOP quá cao có thể gây mất thị lực và mù lòa.

Anh Ngọc (Theo Webmd)