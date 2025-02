Những thông tin ít biết về iPhone 16e

iPhone 16e có sạc không dây nhưng không hỗ trợ Magsafe, chỉ hỗ trợ Wi-Fi 6 trong khi chip, màn hình đều có khác biệt iPhone 16.

iPhone 16e ra mắt ngày 19/2 và được Apple giới thiệu là sản phẩm "mang đến các tính năng mạnh mẽ với mức giá phải chăng hơn". Máy được coi là bản giá rẻ của iPhone 16 nhưng lại có kiểu dáng gần giống dòng máy cũ hơn là iPhone 14. Không chỉ vậy, nhiều thông số kỹ thuật của model này cũng là sự pha trộn giữa nhiều dòng máy khác nhau của Apple.

iPhone 16e.

Nghĩa của chữ "e" trong iPhone 16e

Apple không đưa ra lời giải thích chính thức về chữ "e" trong iPhone 16e. Theo Phonearena, một đại diện của công ty nói với giới truyền thông rằng 16e vừa không có ý nghĩa gì vừa có một ý nghĩa nào đó. Máy đơn giản là dành cho "mọi người", vì vậy chữ "e" có thể là viết tắt của everyone (mọi người). Trong khi đó, giới công nghệ dự đoán chữ e có thể là economy (sự tiết kiệm) hay essential (thiết yếu).

Chip A18 không giống trên iPhone 16

Cùng là A18 nhưng chip trên iPhone 16e chỉ có GPU 4 nhân thay vì 5 nhân như loại tích hợp trên iPhone 16. Điều đó đồng nghĩa hiệu suất đồ họa của máy sẽ không được bằng "đàn anh". Các trang công nghệ lớn nhận định đây không phải vấn đề lớn với người mua iPhone 16e nhưng vẫn cho rằng đó là "động thái cắt giảm chi phí kỳ lạ".

iPhone 16e là iPhone đầu tiên dùng modem do Apple tự thiết kế.

Màn hình iPhone 16e kém hơn iPhone 16

iPhone 16e có màn hình OLED 6,1 inch nhưng nó lại không giống loại trang bị trên iPhone 16. Model mới có độ sáng 800 nit, tối đa 1.200 nit so với iPhone 16 là 1.000 nit và 1.600 nit tương ứng. Do đó, iPhone 16 sẽ dùng ở ngoài trời tốt hơn trong khi iPhone 16e cũng không thể giảm được nhiều độ sáng vào ban đêm, kém thoải mái hơn so với iPhone 16.

Chỉ hỗ trợ Wi-Fi 6

iPhone 16e là smartphone đầu tiên sử dụng modem do chính Apple sản xuất là C1. Nhưng điều thú vị là nó chỉ hỗ trợ Wi-Fi 6 thay vì Wi-Fi 7 mới nhất như iPhone 16 series. Trên lý thuyết, tốc độ tối đa của Wi-Fi 7 đạt 30 Gb/giây, cao gấp ba lần mức 9,6 Gb/giây của Wi-Fi 6 và gần 10 lần mức 3,5 Gb/giây của Wi-Fi 5.

Bộ nhớ RAM 8 GB

Apple không công bố RAM của iPhone 16e nhưng các bài đánh giá trên Geekbench đã tiết lộ model này có thông số là 8 GB, phù hợp với tiêu chuẩn tối thiểu để sử dụng Apple Intelligence. Sản phẩm có tên mã iPhone 17.5, đạt 2.706 điểm trong bài kiểm tra lõi đơn và 7.942 điểm đa lõi. Trong đó điểm đơn lõi thấp hơn 17% trong khi điểm đa lõi tương đương iPhone 16.

iPhone 16e chỉ hỗ trợ Wi-Fi 6.

Sạc nhanh công suất 29 W

iPhone 16e xuất hiện trong cơ sở dữ liệu chứng nhận 3C của Trung Quốc với số model A3410. Máy được xác nhận hỗ trợ sạc nhanh 29 W, tương đương iPhone 16 series và kém xa các smartphone Android cao cấp hiện nay.

Không có sạc Magsafe

iPhone 16e có hỗ trợ sạc không dây nhưng lại không có tính năng hít Magsafe như tất cả các dòng iPhone có sạc không dây hiện tại. Apple mới đây bác bỏ thông tin việc thiếu Magsafe liên quan đến modem mạng C1 mới. Một số nguồn tin dự đoán thiếu công nghệ này có thể đơn thuần là do Apple muốn cắt giảm chi phí sản xuất, tạo sự khác biệt cho iPhone 16.

iPhone 16e chỉ có hai màu trắng và đen với giá từ 16,99 triệu đồng, ba phiên bản dung lượng gồm 128, 256 và 512 GB. Apple cho đặt hàng iPhone 16e từ ngày 28/2, lên kệ ngày 7/3 tại Việt Nam, thuộc nhóm các thị trường sớm nhất thế giới.

Tuấn Hưng