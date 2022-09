Những thay đổi lớn sau cuộc đại tu Ethereum

Sau sự kiện The Merge, lượng điện tiêu thụ trên toàn cầu giảm 0,2%, hàng loạt thợ đào thất nghiệp nhưng mở ra nhiều đổi mới cho mạng blockhain.

Cuộc đại trùng tu Ethereum đã kết thúc chiều 15/9 khi The Merge diễn ra thành công. Một trong những phần thưởng lớn nhất là lượng điện năng Ethereum tiêu thụ sẽ giảm đến 99,9%. Mạng Ethereum tiếp tục được mở rộng, nhưng tác động của The Merge không chỉ liên quan đến riêng mạng blockchain này. Nó lập tức ảnh hưởng đến thị trường năng lượng trên toàn cầu; thay đổi cách vận hành của mạng blockchain; loại bỏ mạng lưới thợ đào và quan trọng nhất là khiến các nhà lập pháp có cái nhìn khác về Ethereum và tiền mã hóa nói chung.

Lượng điện tiêu thụ toàn cầu giảm

Trước khi The Merge diễn ra, Ethereum ngốn khoảng 112 TWh/năm với cơ chế đồng thuận bằng chứng công việc (PoW). Con số này tương đương lượng điện tiêu thụ của cả Hà Lan. Khi chuyển sang phương thức xác thực bằng chứng cổ phần (PoS), lượng điện này giảm chỉ còn 0,01 TWh/năm.

Trong buổi phát trực tiếp hôm 15/9, nhà nghiên cứu Justin Drake của Ethereum Foundation tuyên bố: "Hợp nhất sẽ giúp lượng điện tiêu thụ trên toàn cầu giảm 0,2%".

Lượng điện tiêu thụ trung bình mỗi năm của một số quốc gia và dịch vụ Internet tính đến tháng 6. Nguồn: Ethereum Foundation

Ethermine, công ty khai thác Ethereum lớn nhất thế giới, đã thông báo tắt máy chủ, ngừng hoạt động khai thác tiền điện tử ngay sau The Merge. Thay vào đó, họ sẽ mở một nhánh mới về PoS để người dùng gửi Ethereum vào và thực hiện các nhiệm vụ xác thực, kiếm lời.

Independent dẫn lời Vijay Ayyar, Phó chủ tịch sàn giao dịch Luno: "Việc chuyển sang cơ chế PoS đã mở ra một blockchain bền vững hơn với môi trường. The Merge có thể giúp cải thiện cái nhìn thiếu thiện cảm của nhiều nhà đầu tư và bán lẻ".

Độ khó của nhiều token tăng

Ngay sau khi sự kiện hợp nhất Ethereum kết thúc, hashrate (tỷ lệ băm - đại diện cho sức mạnh tính toán) của hàng loạt tiền số đồng loạt tăng, trong đó có đồng Ethereum Classic (ETC), Ravencoin (RVN), Ergo (ERG).

Nguyên nhân là khi Ethereum loại bỏ cơ chế PoW, hàng loạt thợ đào đã tìm đến những token vẫn đang dùng cơ chế bằng chứng công việc để tiếp tục khai thác.

Trong khi hashrate của Bitcoin quá cao, các dàn máy đào truyền thống không thể cạnh tranh với các máy đào chuyên dụng, các token có vốn hóa nhỏ hơn là lựa chọn "chữa cháy" của các thợ đào.

Hashrate của Ethereum Classic tăng vọt sau sự kiện The Merge nhưng giảm dần vì lợi nhuận thấp. Nguồn: 2miners.com

Dữ liệu trên 2miners cho thấy độ khó của ETC ngày 15/9 lên cao nhất mọi thời đại. Tính đến chiều 16/9, chỉ số hashrate của ETC lên đến 239 terahash mỗi giây (TH/s). Cuối ngày hôm qua, chỉ số này đạt mức cao nhất lịch sử 308 terahash mỗi giây sau đó giảm dần. Nguyên nhân là các thợ đào đồng loạt chuyển qua "cày" ETC nhưng sau khi tính toán không có lời nên đã rời đi.

Thợ đào chờ hard fork Ethereum

Việc hợp nhất mạng Ethereum thành công đồng nghĩa thợ đào bị loại khỏi mạng blockchain này. Trong khi khai thác những token khác không có lời, thậm chí lỗ tiền điện, nhiều thợ đào đặt kỳ vọng vào đợt hard fork (phân tách blockchain) Ethereum theo cơ chế PoW, gọi tắt là ETHPOW.

Lý do nhiều thợ đào đặt niềm tin vào Ethereum PoW vì đây không phải lần đầu mạng này hard fork. Năm 2016, một vụ tấn công lịch sử vào mạng blockchain của Ethereum đã diễn ra và lấy đi 3,6 triệu ETH. Cộng đồng nổi giận, yêu cầu nhà sáng lập Ethereum Vitalik Buterin phải đảo ngược toàn bộ giao dịch khỏi sổ cái như trước khi bị tấn công, trả lại ETH bị đánh cắp cho chủ sở hữu ban đầu.

Đây là điều chưa từng có trong lịch sử tiền mã hóa trước đó. Buterin đi ngược ý tưởng ban đầu của blockchain về những giao dịch không thể đảo ngược. Do đó, những người không ủng hộ việc này đã cùng lập ra một mạng Ethereum mới gọi là Ethereum Classic (ETC). Khác biệt lớn nhất của ETC là nó giữ lại toàn bộ sổ cái và những thông tin từ ngày đầu khởi chạy mạng Ethereum, bao gồm cả vụ hack, đảm bảo tinh thần 100% sổ cái là bất biến.

ETC tồn tại song song với ETH đến ngày nay. Tuy nhiên, giá trị token ETC thấp hơn nhiều so với ETH vì ít người sử dụng. Giờ đây, sau sự kiện The Merge, các thợ đào lớn trên khắp thế giới đang tập hợp để tiếp tục tạo ra một nhánh mới của Ethereum, giữ lại cơ chế PoW. Một số sàn giao dịch nhỏ cũng đã bắt đầu hỗ trợ ETHPOW, nhưng thợ đào chưa thể "đào" token này, trong khi thông tin chi tiết về mainnet (mạng chính thức) vẫn chưa rõ ràng.

Các chuyên gia đánh giá với tình hình hiện tại, ETHPOW có thể sẽ là "phao cứu sinh" duy nhất cho thợ đào. Tuy nhiên, khả năng thành công của blockchain này vẫn là ẩn số. Giá trị của ETHPOW cũng không phụ thuộc vào niềm tin của các thợ đào mà nằm ở việc có bao nhiêu ứng dụng được xây dựng trên nền tảng này.

SEC coi ETH PoS là chứng khoán

Ngay sau khi Ethereum chuyển đổi thành công từ PoW sang PoS, WSJ dẫn lời Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Mỹ (SEC) rằng PoS có thể xem là một loại chứng khoán. Ông nhấn mạnh các tài sản kỹ thuật số sử dụng cơ chế PoS có thể vượt qua Howey Test (bài kiểm tra xem tài khoản có phải hợp đồng đầu tư).

Theo đó, một tài sản được xem là "hợp đồng đầu tư" nếu những người tham gia cam kết dùng tiền của họ để hỗ trợ doanh nghiệp với mục đích kiếm lợi nhuận. Trong khi đó, cơ chế PoS của Ethereum cho phép những người tham gia mạng blockchain này gửi tài sản của họ vào mạng lưới để thực hiện xác thực các giao dịch và nhận phần thưởng.

Trong trường hợp được xác định là chứng khoán, Ethereum sẽ phải chịu sự quản lý của SEC và phải cung cấp nhiều thông tin quan trọng như báo cáo tài chính được xác nhận bởi kiểm toán độc lập, mô tả về thông tin của những người quản lý và hệ thống bảo mật... Điều này ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động trong tương lai của Ethereum. Nếu tuân theo các quy định của SEC, Ethereum sẽ không còn giữ được tinh thần phi tập trung của blockchain. Ngược lại hoạt động của mạng này và những người sáng lập sẽ phải đối mặt nhiều rủi ro pháp lý.

Khương Nha