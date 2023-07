Những 'thành phố tiệc tùng' sôi động nhất thế giới

Thành phố New York, Mỹ

Từ sự kiện đón giao thừa ở Quảng trường Thời đại cho đến nhiều lễ hội độc đáo, thành phố New York được biết đến nhiều nhất với những bữa tiệc xoay quanh các sự kiện nổi tiếng.

New York, nơi được mệnh danh là "thành phố không bao giờ ngủ" cung cấp nhiều loại hình giải trí cho mọi đối tượng du khách. Một nhân viên tại khách sạn Four Seasons New York nói: "Sự đa dạng của New York khiến nó trở thành thành phố tiệc tùng đẳng cấp thế giới". Theo người này, du khách có thể "chọn bất cứ thứ gì", từ những câu lạc bộ chơi các thể loại nhạc đến kịch nói, rạp xiếc. Nơi đây, các bữa tiệc không chỉ diễn ra vào cuối tuần, mà là mọi ngày. Ảnh: Newyork welcome