Những thành phố bị người Mỹ rời bỏ nhiều nhất

Các đô thị ở Texas, Indiana ghi nhận làn sóng bán nhà, chuyển đi mạnh, phản ánh sự đảo chiều trong xu hướng di cư ở nước Mỹ hậu Covid-19.

Realtor, một trong những nền tảng bất động sản lớn nhất Mỹ, hồi cuối tuần công bố nghiên cứu mới, khảo sát các đô thị có lượng dân cư rời đi nhiều nhất trong giai đoạn từ tháng 9/2024 đến tháng 8/2025, cho thấy xu hướng người Mỹ rời bỏ những thành phố từng rất thu hút.

Thành phố Kansas City, bang Missouri, thành phố San Antonio, bang Texas và thành phố Indianapolis, bang Indiana cùng đứng đầu toàn quốc về tỷ lệ chuyển dịch nhà ở, tức người dân bán nhà và chuyển đi, với mức 45 giao dịch trên mỗi 1.000 căn.

"Năm nay tôi hỗ trợ lượng khách bán nhà, chuyển khỏi thành phố nhiều nhất từ trước tới nay", Majid Ghavami, môi giới bất động sản ở Kansas City, nói với Realtor. Theo Ghavami, nhiều cặp vợ chồng nghỉ hưu quyết định rời Kansas City để đến những nơi có khí hậu ấm áp hơn, phù hợp dưỡng già hơn.

Theo Axios, tại Indianapolis, khoảng 65% người địa phương tìm mua nhà đang hướng đến các căn bên ngoài thành phố, tăng mạnh so với mức 47% năm 2019. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng xu hướng gây bất ngờ nhất là làn sóng bán nhà ở bang Texas.

Nhà ở cỡ nhỏ được xây ở San Antonio, bang Texas, năm 2023. Ảnh: SAR

Trong top 10 đô thị có lượng nhà rao bán hàng đầu Mỹ của Realtor, 4 thành phố nằm ở bang Texas là San Antonio, Dallas, Austin và Houston, nơi từng ghi nhận làn sóng dân cư chuyển đến ồ ạt 4 năm trước.

Nhiều người Mỹ đã rời khỏi các bang ven biển có chi phí sống cao như New York, California để chuyển đến những nơi có nhà diện tích rộng, khí hậu ấm áp và thuế phí dễ chịu hơn trong thời đại dịch Covid-19. Các đô thị lớn ở những bang như Florida, Texas, Tennessee do đó chứng kiến thị trường nhà ở bùng nổ mạnh.

Trong giai đoạn này, làn sóng mua nhà tăng vọt cùng lãi suất cực thấp đã đẩy nhu cầu bất động sản lên cao, vượt xa nguồn cung nhà ở hạn chế trên thị trường.

Theo giới chuyên gia, sự đảo chiều ở bang Texas xuất phát từ việc các đô thị lớn đã xây dựng quá nhiều nhà ở trong đại dịch để đáp ứng nhu cầu của nhóm cư dân mới chuyển đến.

"Các đô thị như San Antonio, Dallas, Austin đã chứng kiến hoạt động xây dựng đáng kể trong 5 năm qua, làm hạ nhiệt đà tăng giá nhà và mở rộng lựa chọn cho người mua, từ đó thúc đẩy giao dịch thường xuyên", Hannah Jones, chuyên gia cấp cao tại Realtor, giải thích.

Nhưng Texas cũng không còn sức hút như trước. Báo cáo năm 2024 của hãng vận chuyển hàng đầu Mỹ Atlas cho thấy lần đầu tiên trong vòng 5 năm, Texas rơi từ nhóm bang thu hút cư dân mới xuống trạng thái trung tính. Báo cáo năm nay cho thấy tình hình gần như không thay đổi.

"Một phần nguyên nhân khiến Texas giảm sức hấp dẫn có thể là chi phí sinh hoạt tăng và khí hậu nóng", Lauren Piekos, quan chức cấp cao của Atlas, nhận định năm 2024. "Khả năng chi trả nhà ở là một trong những động lực lớn nhất giúp thị trường Texas tăng trưởng những năm gần đây, nhưng nó đang dần biến mất".

Đức Trung (Theo AP, Washington Post)