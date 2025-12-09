75% nhà ở nằm ngoài khả năng chi trả của người Mỹ

75% nhà ở trên khắp nước Mỹ quá đắt so với một hộ gia đình điển hình, khi khoảng cách giữa giá nhà và thu nhập ngày càng nới rộng.

CBS News hôm nay dẫn báo cáo mới công bố của Bankrate, cho biết chỉ một phần nhỏ trong thị trường nhà ở còn nằm trong tầm với của một hộ gia đình điển hình ở Mỹ.

Bankrate là công ty tiêu dùng Mỹ thành lập từ năm 1976, được xem là một trong những nền tảng uy tín và lâu đời nhất, chuyên theo dõi thị trường mua nhà, tư vấn tài chính cá nhân, so sánh lãi suất.

Công ty này định nghĩa một căn nhà "nằm trong khả năng chi trả" khi chi phí hàng năm, trong đó có tiền trả góp hoặc tiền thuê, thuế, bảo hiểm, phí bảo trì, không vượt quá 30% thu nhập của hộ gia đình. Theo tiêu chí này, hơn 75% nhà ở trên toàn nước Mỹ hiện ngoài tầm với của các hộ gia đình.

"Việc sở hữu nhà giờ đây không còn giống như một cột mốc tài chính thông thường của giới trung lưu, mà trở thành một thứ xa xỉ", chuyên gia phân tích dữ liệu Alex Gailey của Bankrate nói với CBS News.

Các chuyên gia nhấn mạnh khả năng mua nhà, từ lâu được xem là "trụ cột của Giấc mơ Mỹ", có ý nghĩa then chốt trong việc xây dựng tài sản. Nhưng giá nhà cao, một phần do tình trạng thiếu nhà giá rẻ trên toàn quốc, đã khiến mục tiêu này trở nên xa vời với nhiều người Mỹ.

"Điều này khiến các hộ gia đình trung bình có ít lựa chọn trong khả năng chi trả, và chúng ta cũng chưa đạt được tốc độ xây nhà cần thiết", bà Gailey cho biết.

Một khu nhà ở tại bang California, Mỹ. Ảnh: PPIC

Số liệu từ Hiệp hội Môi giới Bất động sản Quốc gia (NAR) cho thấy chỉ 24% giao dịch nhà ở năm ngoái đến từ những người lần đầu mua nhà, giảm so với mức 50% vào năm 2010. Theo phân tích của Zillow hồi tháng 7, Mỹ thiếu khoảng 4,7 triệu đơn vị nhà ở để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Số liệu của Cục Thống kê Mỹ vào năm 2024 cho thấy thu nhập hộ gia đình trung vị ở Mỹ, sau điều chỉnh lạm phát, đạt gần 84.000 USD, thấp hơn nhiều so với mức 113.000 USD thu nhập hàng năm cần thiết để có thể mua một căn nhà điển hình, hiện có giá khoảng 435.000 USD, theo Bankrate.

Tại những thành phố đắt đỏ như New York, San Francisco, Seattle, một hộ gia đình phải kiếm ít nhất 200.000 USD một năm mới đủ khả năng mua một căn nhà bình thường.

Đến nay, khoảng 65% hộ gia đình Mỹ có nhà riêng, giảm so với mức đỉnh 69% vào năm 2004, theo dữ liệu của Ngân hàng Dự trữ Liên bang St. Louis.

Giới chuyên gia nhận định có những tín hiệu tích cực tại một số khu vực ở miền nam và miền tây, nơi hoạt động xây dựng nhà ở đang sôi động hơn. Bà Gailey chỉ ra các chính sách ưu đãi thuế mạnh mẽ hơn, nới lỏng quy định cấp phép có thể thúc đẩy hoạt động xây dựng.

"Những khu vực này có triển vọng sáng sủa hơn so với vùng đông bắc, trung tây, nơi hoạt động xây dựng chậm lại và nguồn cung nhà rao bán vẫn thấp hơn nhiều so với mức trước đại dịch", bà nhận xét.

Theo giới quan sát, áp lực với những người đang muốn mua nhà có thể giảm bớt vào năm 2026, khi lãi suất thế chấp dự kiến giảm xuống mức trung bình 6,3%, thấp hơn mức 6,6% trong năm nay.

Đức Trung (Theo CBS News, WSJ)