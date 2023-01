Những thảm họa hàng không chết chóc nhất lịch sử

Vụ hai máy bay chở khách Boeing 747 va chạm ở Tenerife, Tây Ban Nha ngày 27/3/1977 là tai nạn hàng không chết chóc nhất lịch sử.

Do lỗi liên lạc, máy bay KLM 4805 di chuyển trên đường băng để chuẩn bị cất cánh đã đâm vào Pan Am 1736, phi cơ vẫn ở trên đường băng. Sương mù dày đặc đã hạn chế tầm nhìn của phi công. 583 người thiệt mạng trên hai máy bay. 61 người sống sót ngồi ở khu vực phía trước của máy bay Pan Am 1736.