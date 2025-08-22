Những tên lửa Trung Quốc sắp phô diễn tại duyệt binh Bắc Kinh

Nhiều tên lửa chống hạm cùng một số hệ thống phòng không mới của Trung Quốc sẽ lần đầu xuất hiện tại lễ duyệt binh ở Bắc Kinh.

Trong cuộc họp báo ngày 20/8, các quan chức Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết nước này sẽ huy động hàng trăm máy bay và phương tiện cơ giới cho lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít Nhật, dự kiến diễn ra tại thủ đô Bắc Kinh ngày 3/9.

Quân đội Trung Quốc sẽ ra mắt nhiều loại khí tài ở sự kiện, trong đó có những tổ hợp vũ khí chưa từng xuất hiện công khai trước đây.

Hình ảnh chụp tại thủ đô Bắc Kinh những ngày gần đây cho thấy hàng loạt khí tài Trung Quốc di chuyển trên đường phố, trong đó có 4 loại tên lửa mới gồm YJ-15, YJ-17, YJ-19 và YJ-20. Định danh "YJ" thường được Trung Quốc sử dụng cho tên lửa hành trình diệt hạm hoặc tấn công mặt đất, có thể phóng từ máy bay, tàu chiến và bệ phóng trên mặt đất.

Tên lửa YJ-15 trong bức ảnh đăng ngày 17/8. Ảnh: X/Rick Joe

Dựa vào hình dạng bên ngoài, bình luận viên Joseph Trevithick của chuyên trang quân sự Mỹ War Zone nhận định tên lửa YJ-15 dường như được trang bị động cơ phản lực dòng thẳng (ramjet). Nó có nhiều nét tương đồng với tên lửa hành trình diệt hạm siêu thanh YJ-12, vốn được cho là ứng dụng một số thiết kế từ tên lửa Kh-31 thời Liên Xô.

Tên lửa YJ-17 được bọc kín bạt, cho thấy mỗi xe bệ phóng có thể mang tối đa hai quả đạn. Hình dạng mũi cho thấy có khả năng nó là tên lửa siêu vượt âm, trong đó phần đầu là phương tiện lướt siêu vượt âm (HGV) do không có dấu hiệu của cửa hút gió động cơ.

HGV thường dựa vào tên lửa đẩy để đạt độ cao và tốc độ tối ưu, sau đó tách rời và di chuyển trong bầu khí quyển với quỹ đạo thấp dần để hướng về phía mục tiêu. Quả đạn cũng có khả năng cơ động cao trong hành trình. "Đường bay và tốc độ rất cao khiến nó trở thành thách thức lớn đối với lực lượng phòng thủ", Trevithick nhận định.

Dù vậy, cây viết này không loại trừ khả năng trên tên lửa có một cửa hút gió rất nhỏ, khó thể quan sát trên các bức ảnh đã xuất hiện.

Tên lửa YJ-17 được bọc kín trong bức ảnh đăng ngày 19/8. Ảnh: War Zone

Trong khi đó, cửa hút gió ở dưới mũi tên lửa YJ-19 rất dễ nhận thấy. Thiết kế tổng thể của nó cũng tương đồng với các tên lửa siêu vượt âm và siêu thanh sử dụng động cơ ramjet hoặc scramjet.

"Các tên lửa YJ-15, YJ-17, YJ-19 sẽ giúp quân đội Trung Quốc nâng cao đáng kể năng lực tấn công tốc độ cao, đặc biệt là trên biển. Ngoài gây ra nhiều thách thức với lực lượng phòng thủ, tên lửa siêu vượt âm còn giúp rút ngắn đáng kể 'chuỗi tiêu diệt', qua đó đặc biệt phù hợp để sử dụng khi cần nhanh chóng tập kích mục tiêu", Trevithick cho hay.

Nhiều loại tên lửa không rõ ký hiệu cũng xuất hiện trong quá trình chuẩn bị cho lễ duyệt binh, một vài quả sở hữu thiết kế chưa từng được công bố.

Hình ảnh cho thấy xe tải hạng nặng chở theo ống bảo quản cỡ lớn, không trùng khớp với các mẫu đã được biết đến của Trung Quốc. Điều này làm dấy đồn đoán rằng Bắc Kinh có thể sắp công bố loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) hoặc tầm xa mới.

Giới quan sát nhận định một trong các phương tiện dường như được thiết kế để nạp ICBM vào hầm phóng chứ không phải bệ phóng.

Phương tiện được cho là xe nạp ICBM trong bức ảnh đăng ngày 16/8. Ảnh: X/luritie

Trung Quốc đã đẩy mạnh xây dựng thêm hầm phóng ICBM trong những năm qua, song không rõ tất cả đều chứa đạn bên trong hay một số đóng vai trò mục tiêu giả để "nghi binh" trong trường hợp xảy ra xung đột.

Một phương tiện chở theo tên lửa có hình dạng góc cạnh và sơn màu xanh lá cây, được cho là tên lửa hành trình tàng hình phóng từ mặt đất. Nó có thiết kế tổng thể tương đồng với dòng Tomahawk của Mỹ.

Ngoài tên lửa tiến công, các hệ thống phòng không dự kiến cũng trở thành tâm điểm trong lễ duyệt binh, dù hình ảnh về chúng xuất hiện ít hơn. Bên cạnh những tổ hợp đã ra mắt từ lâu như HQ-11, HQ-16 và HQ-19, lễ duyệt binh có thể sẽ đánh dấu lần ra mắt của hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo HQ-29.

Nó được cho là sử dụng xe chở đạn kiêm bệ phóng 6 trục, có đạn đánh chặn kích cỡ rất lớn nhằm đánh chặn tên lửa đạn đạo ở pha giữa hành trình, khi mục tiêu đang bay bên ngoài khí quyển Trái Đất. Hình ảnh các phương tiện được cho là thành phần của tổ hợp HQ-29 đã xuất hiện trong những ngày qua, trong đó bệ phóng, đài radar, xe chỉ huy và xe hậu cần kỹ thuật.

Các phương tiện (hàng dưới) được cho là thành phần của tổ hợp phòng không HQ-29 trong ảnh dăng ngày 8/8. Ảnh: X/OSINTWarfare

"Các vũ khí và trang thiết bị quân sự sẽ thể hiện đầy đủ năng lực của quân đội Trung Quốc trong thích ứng với tiến bộ công nghệ, các mô hình tác chiến đang phát triển và khả năng giành chiến thắng trong những cuộc xung đột tương lai", thiếu tướng Ngô Trạch Khỏa, phó trưởng ban tổ chức duyệt binh, cho biết.

Theo các quan chức Trung Quốc, những vũ khí mới sẽ chiếm một phần đáng kể trong số khí tài tham gia lễ duyệt binh. Trung Quốc chưa công bố số lượng cụ thể binh sĩ, vũ khí và trang thiết bị được huy động tham gia sự kiện. Trong lễ duyệt binh năm 2015, hơn 12.000 binh sĩ Trung Quốc và một số nước đã diễu hành qua quảng trường Thiên An Môn.

Phạm Giang (Theo Xinhua, War Zone)