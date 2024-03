Những tài sản Trump có thể phải bán tháo để nộp phạt

Giới chuyên gia cho rằng ông Trump có thể phải bán dinh thự Mar-a-Lago cùng một số tài sản khác để đủ tiền nộp phạt theo phán quyết của tòa New York.

"Tôi sẽ buộc phải thế chấp hoặc bán các bất động sản, có thể là với giá siêu rẻ. Nếu tôi kháng cáo thành công, số tài sản đó cũng biến mất", cựu tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/3 đăng trên mạng xã hội Truth Social, bày tỏ bất bình với khoản phạt tổng cộng 464 triệu USD mà thẩm phán New York Authur Engoron đưa ra hồi tháng 2.

Ông Trump bị phạt với cáo buộc thổi phồng giá trị tài sản của Tập đoàn Trump để hưởng các khoản vay hay điều khoản bảo hiểm ưu đãi ở bang này. Dù Trump đã nộp đơn kháng cáo, Tổng chưởng lý New York Letitia James vẫn yêu cầu ông nộp phạt hoặc tìm phương án bảo lãnh cho khoản phạt này trước hạn chót 25/3, nếu không sẽ bị tịch thu tài sản.

Nhóm luật sư của ông Trump cho biết đã tiếp cận 30 công ty bảo lãnh, nhưng không đơn vị nào đồng ý đứng ra bảo lãnh cho khoản phạt quá lớn như vậy. Công ty bảo lãnh thường sẽ chịu trách nhiệm chi trả trong trường hợp ông Trump kháng cáo thất bại và không thể thanh toán.

Thực tế này, cùng hạn chót mà Tổng chưởng lý James đưa ra đã cận kề, có thể buộc ông Trump phải chấp nhận rao bán các bất động sản của mình để có tiền nộp phạt hoặc được bảo lãnh, nếu không muốn hứng chịu thiệt hại lớn hơn.

Theo giới chuyên gia bất động sản, dinh thự Mar-a-Lago ở bang Florida có thể chính là "chìa khóa" giúp ông Trump kiếm đủ tiền bảo lãnh, với điều kiện cựu tổng thống cần hành động thật nhanh.

Dinh thự Mar-a-Lago của cựu tổng thống Donald Trump ở Palm Beach, bang Florida, ngày 23/9/2022. Ảnh: Reuters.

Bess Freedman, giám đốc điều hành công ty bất động sản cao cấp Brown Harris Stevens, trụ sở ở New York, cho rằng ông Trump đã mất nhiều thời gian vô ích tranh cãi với Tổng chưởng lý James và tòa New York mà không đạt được kết quả mong muốn.

"Ông ấy cần ít nhất 30 ngày để bán những bất động sản như vậy", bà Freedman nói với CNN. "Nhưng Mar-a-Lago có tiềm năng bán nhanh và một số người có thể sẵn sàng chi ra vài trăm triệu USD để mua lại dinh thự này".

Erin Burnett, phóng viên CNN, bình luận người mua sẽ không có đủ thời gian để đến xem Mar-a-Lago. "Thực hiện giao dịch từ bây giờ đến ngày 25/3 đồng nghĩa họ chỉ nhấc điện thoại lên, gọi ai đó và viết séc", Burnett nói.

"Đúng vậy", Freedman đáp lại. "Ý tôi là có thể có nhiều người trên thế giới muốn mua bất động sản này. Những dinh thự như vậy ở Palm Beach thường có giá 150-200 triệu USD và nhiều người muốn sinh sống tại đây".

Đầu tháng 3, Forbes định giá Mar-a-Lago khoảng 292 triệu USD. Trong khi đó, Burnett ước tính dinh thự có thể được bán với giá 240 triệu USD, nhưng không rõ cựu tổng thống Trump có thể thu về bao nhiêu trong trường hợp bán gấp. Điều này đồng nghĩa ông Trump cần kiếm thêm ít nhất 224 triệu USD nữa để đủ tiền nộp phạt.

Bên ngoài tòa nhà Trump Building ở 44 Phố Wall, New York, ngày 19/3. Ảnh: AFP

Theo Forbes, ông Trump còn sở hữu một số bất động sản giá trị cao khác như câu lạc bộ golf và nghỉ dưỡng Trump National Doral Miami (166 triệu USD) ở bang Miami, tòa nhà văn phòng 1290 Avenue of the Americas (287 triệu USD) ở New York, tòa nhà 555 California Street (127 triệu USD) ở San Francisco, California.

Ông Trump sở hữu 30% cổ phần tại tòa nhà1290 Avenue of the Americas. 70% cổ phần còn lại thuộc về quỹ tín thác Vornado Realty Trust do Steven Roth, bạn lâu năm của ông, điều hành. Nếu cần tiền mặt, ông Trump chỉ cần bán cổ phần tại đây.

"Sẽ thật mỉa mai nếu Trump thoát hiểm bằng một tòa nhà thậm chí còn không có tên ông ấy trên đó", một chủ khách sạn ở Manhattan nói với New York Post.

Việc Vornado Realty Trust mua lại 30% cổ phần của tòa nhà từ Trump được cho là động thái hợp lý. Tháng 2/2021, không lâu sau vụ bạo loạn Đồi Capitol, Wall Street Journal đưa tin ông Roth đang tìm cách gạt Trump ra khỏi mối quan hệ làm ăn. Vornado Realty Trust và phía ông Trump khi đó đều không đưa ra bình luận.

"Trị giá cổ phần của Trump tại 1290 Avenue of the Americas có thể lên tới 600 triệu USD, chưa trừ nợ", Stephen B. Siegel, môi giới tại công ty dịch vụ bất động sản CBRE, nói hồi tháng 2.

Ông Trump và Vornado còn sở hữu tòa nhà 555 California Street theo tỷ lệ 3:7. Tuy nhiên, thị trường văn phòng ở San Francisco được cho là ảm đạm hơn New York.

Nếu ông Trump không bán tháo bất động sản và không huy động được đủ tiền bảo lãnh trước 25/3, hoặc tòa phúc thẩm không hủy hạn chót này, Tổng chưởng lý James tuyên bố sẽ "không do dự" thực hiện các động thái tịch thu tài sản của cựu tổng thống. Giới chuyên gia pháp lý không tin rằng tòa phúc thẩm sẽ nới hạn chót cho ông Trump.

"Tôi nghĩ đối xử khác đi với ông Trump sẽ làm suy yếu phán quyết, vốn đang thể hiện không ai ở trên luật pháp, kể cả cựu tổng thống", Temidayo Aganga-Williams, thành viên công ty luật Selendy Gay, nói. "Cho phép Trump không cần bảo lãnh toàn bộ án phạt về cơ bản đồng nghĩa là ông ấy không phải chịu trách nhiệm như những người khác".

Dù có những nhà hảo tâm sẵn sàng quyên tiền cho ông Trump nộp phạt, giao dịch như vậy cũng nguy cơ vi phạm quy định Ủy ban Bầu cử Liên bang về ủng hộ ứng viên tổng thống.

"Chưa ai trả lời được câu hỏi liệu góp tiền giải cứu một ứng viên tổng thống khỏi phán quyết gần 500 triệu USD có được tính là đóng góp cho chiến dịch tranh cử hay không", Mitchell Epner, cựu công tố viên liên bang đang làm việc cho công ty luật Rottenberg Lipman Rich, lưu ý.

Cựu tổng thống Donald Trump phát biểu tại Palm Beach, bang Florida ngày 19/3. Ảnh: AP

"Ông ấy không có lựa chọn tốt, và cũng không có 'lựa chọn xấu nhất'", Epner bổ sung. "Nếu không bán tài sản, hai lựa chọn của ông ấy là kêu gọi tòa án chấp thuận đề nghị không cần phải bảo lãnh án phạt, hoặc gánh chịu hậu quả sau một tuần nữa, khi bà James bắt đầu quy trình tịch thu".

Cựu thư ký báo chí Nhà Trắng Stephanie Grisham ngày 18/3 đưa ra danh sách các bất động sản ông Trump sẽ đau buồn nhất nếu bị tịch thu.

"40 Phố Wall có thể là một trong số đó", Grisham cho biết, đề cập tòa nhà Trump Building 72 tầng, nơi ông Trump sở hữu quyền cho thuê. "Bà James cũng sẽ tìm cách tịch thu Mar-a-Lago, câu lạc bộ golf Bedminster hoặc Tháp Trump, bởi đây là 'những đứa con cưng' của ông ấy".

"Ngoài ra còn có sân golf Sterling ở bang Virginia. Tôi nghĩ bất kỳ bất động sản nào có sân golf bị tịch thu đều sẽ khiến ông ấy cảm thấy tan nát", Grisham nói thêm. "Sẽ rất thú vị khi chờ xem bà James sẽ nhắm đến đâu".

Như Tâm (Theo CNN, The Hill)