Những tác phẩm kỳ lạ giá triệu USD

Tranh ba vệt màu do Mark Rothko sáng tác được bán tại phiên của Sotheby's New York ngày 15/11/2021 với mức 82,4 triệu USD, đứng thứ tư trong danh sách tác phẩm đắt nhất năm, theo The Value. Họa sĩ vẽ tranh năm 1951, gồm các khối màu hoa oải hương, xanh lá cây và cam cháy hình chữ nhật không đều nhau.

Mark Rothko sinh năm 1903 tại Latvia sau đó sang Mỹ định cư và học tập. Ông nổi tiếng với phong cách nghệ thuật color field (tranh tường màu).

Giá trị tranh của Rothko tăng cao trong nhiều thập niên sau khi ông tự sát năm 1970. Bức Orange, Red, Yellow (1961) được Christie's gõ búa 86,9 triệu USD, tháng 5/2012. Tác phẩm Số 1 có giá 75,1 triệu USD trong phiên của Sotheby's New York hồi tháng 11/2023. Ngày 11/11, Sotheby's Hong Kong chào bán bức Untitled (Yellow and Blue) của ông, dự kiến thu về 225-275 triệu HKD.