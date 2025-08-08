Những sự vắng mặt gây tiếc nuối ở Quả Bóng Vàng

Thủ môn

Sự vắng mặt nổi bật nhất ở vị trí này là Yann Sommer. Dù bại, anh có tên trong danh sách đề cử cho danh hiệu Yashin Trophy, tức hạng mục Thủ môn xuất sắc.

Thủ thành người Thụy Sĩ 36 tuổi đã có những màn trình diễn xuất sắc ở Champions League mùa trước, đặc biệt trong hai lượt trận bán kết đối đầu Barca, và duy trì phong độ ổn định suốt mùa giải. Tuy nhiên, việc Inter Milan trải qua một mùa giải trắng tay đã khiến Sommer trả giá.