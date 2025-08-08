Những sự vắng mặt gây tiếc nuối ở Quả Bóng Vàng

Thủ môn
Sự vắng mặt nổi bật nhất ở vị trí này là Yann Sommer. Dù bại, anh có tên trong danh sách đề cử cho danh hiệu Yashin Trophy, tức hạng mục Thủ môn xuất sắc.
Thủ thành người Thụy Sĩ 36 tuổi đã có những màn trình diễn xuất sắc ở Champions League mùa trước, đặc biệt trong hai lượt trận bán kết đối đầu Barca, và duy trì phong độ ổn định suốt mùa giải. Tuy nhiên, việc Inter Milan trải qua một mùa giải trắng tay đã khiến Sommer trả giá.
Thủ môn
Sự vắng mặt nổi bật nhất ở vị trí này là Yann Sommer. Dù bại, anh có tên trong danh sách đề cử cho danh hiệu Yashin Trophy, tức hạng mục Thủ môn xuất sắc.
Thủ thành người Thụy Sĩ 36 tuổi đã có những màn trình diễn xuất sắc ở Champions League mùa trước, đặc biệt trong hai lượt trận bán kết đối đầu Barca, và duy trì phong độ ổn định suốt mùa giải. Tuy nhiên, việc Inter Milan trải qua một mùa giải trắng tay đã khiến Sommer trả giá.
Trong khi đó, Alisson Becker, nhà vô địch Ngoại hạng Anh cùng Liverpool, cũng có thể để lại những tiếc nuối khi không được gọi tên. Việc Liverpool bị loại sớm ở Champions League đã ảnh hưởng đến cơ hội của thủ thành người Brazil.
Trong khi đó, Alisson Becker, nhà vô địch Ngoại hạng Anh cùng Liverpool, cũng có thể để lại những tiếc nuối khi không được gọi tên. Việc Liverpool bị loại sớm ở Champions League đã ảnh hưởng đến cơ hội của thủ thành người Brazil.
Trung vệ hàng đầu của Inter Milan, Alessandro Bastoni, cũng có thể là ứng viên, nhờ phong độ ổn định và những màn trình diễn đỉnh cao như khi loại Barca ở bán kết Champions League. Nhưng giống như đồng đội Sommer, anh chịu thiệt vì mùa giải không danh hiệu của đội bóng thành Milan.
Trung vệ hàng đầu của Inter Milan, Alessandro Bastoni, cũng có thể là ứng viên, nhờ phong độ ổn định và những màn trình diễn đỉnh cao như khi loại Barca ở bán kết Champions League. Nhưng giống như đồng đội Sommer, anh chịu thiệt vì mùa giải không danh hiệu của đội bóng thành Milan.
Tiền vệ
Ở tuyến giữa, Federico Valverde (27 tuổi) trải qua một mùa giải xuất sắc. Tiền vệ Real Madrid là cầu thủ ra sân nhiều phút nhất trên mọi đấu trường. Anh còn thể hiện sự đa năng khi đảm nhận vai trò hậu vệ cánh phải trong thời gian Dani Carvajal và Lucas Vazquez chấn thương. Tuy nhiên, việc Real không giành được danh hiệu nào đã khiến tiền vệ người Uruguay vuột mất cơ hội được đề cử.
Tiền vệ
Ở tuyến giữa, Federico Valverde (27 tuổi) trải qua một mùa giải xuất sắc. Tiền vệ Real Madrid là cầu thủ ra sân nhiều phút nhất trên mọi đấu trường. Anh còn thể hiện sự đa năng khi đảm nhận vai trò hậu vệ cánh phải trong thời gian Dani Carvajal và Lucas Vazquez chấn thương. Tuy nhiên, việc Real không giành được danh hiệu nào đã khiến tiền vệ người Uruguay vuột mất cơ hội được đề cử.
Tương tự, Joshua Kimmich (30 tuổi) cũng có thời gian thi đấu nhiều nhất cho Bayern mùa trước. Nhưng việc đội bóng Đức chỉ vô địch Bundesliga là không đủ để đưa anh vào danh sách đề cử.
Tương tự, Joshua Kimmich (30 tuổi) cũng có thời gian thi đấu nhiều nhất cho Bayern mùa trước. Nhưng việc đội bóng Đức chỉ vô địch Bundesliga là không đủ để đưa anh vào danh sách đề cử.
Tiền đạo
Hàng công là tuyến ghi nhận sự cạnh tranh lớn nhất trong danh sách 30 đề cử. Bradley Barcola của PSG đã có một mùa giải ấn tượng với 21 bàn thắng trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, cầu thủ 22 tuổi người Pháp bị xếp sau Desire Doue và Khvicha Kvaratskhelia trong hàng ngũ các tiền đạo của PSG.
Tiền đạo
Hàng công là tuyến ghi nhận sự cạnh tranh lớn nhất trong danh sách 30 đề cử. Bradley Barcola của PSG đã có một mùa giải ấn tượng với 21 bàn thắng trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, cầu thủ 22 tuổi người Pháp bị xếp sau Desire Doue và Khvicha Kvaratskhelia trong hàng ngũ các tiền đạo của PSG.
Tương tự, Jamal Musiala của Bayern, người ghi 12 bàn và là chân sút xuất sắc thứ hai của đội bóng ở Bundesliga – sau Harry Kane, người có 26 bàn – cũng không thể chen chân vào danh sách vì Bayern chỉ giành được danh hiệu Bundesliga.
Tương tự, Jamal Musiala của Bayern, người ghi 12 bàn và là chân sút xuất sắc thứ hai của đội bóng ở Bundesliga – sau Harry Kane, người có 26 bàn – cũng không thể chen chân vào danh sách vì Bayern chỉ giành được danh hiệu Bundesliga.
Alexander Isak (25 tuổi) của Newcastle, người đang là mục tiêu quan tâm của Liverpool, cũng là một cái tên tiềm năng đầy nuối tiếc với không ít người hâm mộ. Với 23 bàn, anh đứng thứ hai trong danh sách vua phá lưới Ngoại hạng – sau Mohamed Salah, người có 29 bàn – và giành được Cup Liên đoàn, danh hiệu trong nước đầu tiên của Newcastle kể từ năm 1955.
Tại Italy, nhiều tiền đạo cũng xứng đáng được cân nhắc. Mateo Retegui (26 tuổi), Vua phá lưới Serie A với 25 bàn trong 36 trận, đã cùng Atalanta vô địch Europa League. Marcus Thuram (28 tuổi), chân sút số một của Inter Milan tại Serie A với 14 bàn, và Romelu Lukaku (32 tuổi), nhà vô địch Italy cùng Napoli, cũng có thể được đề cử.
Alexander Isak (25 tuổi) của Newcastle, người đang là mục tiêu quan tâm của Liverpool, cũng là một cái tên tiềm năng đầy nuối tiếc với không ít người hâm mộ. Với 23 bàn, anh đứng thứ hai trong danh sách vua phá lưới Ngoại hạng – sau Mohamed Salah, người có 29 bàn – và giành được Cup Liên đoàn, danh hiệu trong nước đầu tiên của Newcastle kể từ năm 1955.
Tại Italy, nhiều tiền đạo cũng xứng đáng được cân nhắc. Mateo Retegui (26 tuổi), Vua phá lưới Serie A với 25 bàn trong 36 trận, đã cùng Atalanta vô địch Europa League. Marcus Thuram (28 tuổi), chân sút số một của Inter Milan tại Serie A với 14 bàn, và Romelu Lukaku (32 tuổi), nhà vô địch Italy cùng Napoli, cũng có thể được đề cử.
Không thể nhắc đến Quả Bóng Vàng mà không nói về Messi hay Ronaldo. Năm thứ hai liên tiếp, hai huyền thoại này không có tên trong danh sách đề cử. Bị PSG loại ở vòng 1/8 FIFA Club World Cup 2025, Messi (38 tuổi) vẫn ghi bàn đều đặn cho Inter Miami. Trong khi đó, chức vô địch UEFA Nations League của Bồ Đào Nha không đủ để đưa Ronaldo (40 tuổi), hiện chơi cho Al-Nassr, trở lại danh sách ứng viên cho danh hiệu mà anh từng năm lần giành được.
Karim Benzema, chủ nhân Quả Bóng Vàng 2022 và vô địch Saudi Arabia với Al-Ittihad, cũng không góp mặt.
Không thể nhắc đến Quả Bóng Vàng mà không nói về Messi hay Ronaldo. Năm thứ hai liên tiếp, hai huyền thoại này không có tên trong danh sách đề cử. Bị PSG loại ở vòng 1/8 FIFA Club World Cup 2025, Messi (38 tuổi) vẫn ghi bàn đều đặn cho Inter Miami. Trong khi đó, chức vô địch UEFA Nations League của Bồ Đào Nha không đủ để đưa Ronaldo (40 tuổi), hiện chơi cho Al-Nassr, trở lại danh sách ứng viên cho danh hiệu mà anh từng năm lần giành được.
Karim Benzema, chủ nhân Quả Bóng Vàng 2022 và vô địch Saudi Arabia với Al-Ittihad, cũng không góp mặt.
Hoàng Thông
Ảnh: AFP, Reuters, AP