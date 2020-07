Những show couture kinh điển của làng mốt

Fendi Haute Couture Thu Đông 2016

Haute Couture Thu Đông 2016 của Fendi bên hồ nước Trevi ở Rome là bộ sưu tập kỷ niệm 90 năm hãng ra đời. Các thiết kế lấy cảm hứng từ truyện cổ tích "East of the Sun and West of the Moon" năm 1914. 46 thiết kế mang hơn 5.000 chi tiết lỗ được cắt bằng tay, nhiều bộ váy đính cườm tốn 1.200 giờ để tạo hiệu ứng mosaic.

Video: Fendi.