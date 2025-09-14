Những phút cuối đời của nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk

Charlie Kirk đến buổi tranh luận ở Utah trong điểm dừng chân đầu tiên của chuỗi sự kiện diễn thuyết trên khắp nước Mỹ, nhưng đó lại là điểm cuối hành trình cuộc đời anh.

Hành trình diễn thuyết với chủ đề "Sự trở lại của nước Mỹ" hôm 10/9 bắt đầu tại Đại học Utah Valley, đại học công lập lớn nhất bang Utah. Đây là điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến đi tới 10 đại học khắp nước Mỹ của Charlie Kirk, đồng sáng lập Turning Point USA (TPUSA), tổ chức sinh viên truyền bá tư tưởng bảo thủ tại những trường đại học theo xu hướng tự do.

Theo chương trình, trong những buổi tranh luận, diễn thuyết như vậy, Kirk sẽ lắng nghe và phản biện ý kiến của những người theo chủ nghĩa tự do, những người dám đứng lên thách thức quan điểm của nhà hoạt động chính trị vốn được coi là "người hùng của chủ nghĩa bảo thủ Mỹ".

Sáng 10/9, Kirk đến khu vực sân trong của Đại học Utah Valley (UVU) để chuẩn bị cho sự kiện. Một chiếc lều dựng tạm với dòng chữ "Hãy chứng minh là tôi sai" của anh đặt ở cuối khán phòng ngoài trời, xung quanh là đội an ninh tư nhân cùng hai rào chắn ngăn cách diễn giả với những người tham dự.

Trước khi sự kiện diễn ra, một bản kiến nghị với gần 1.000 chữ ký của sinh viên đã được đệ trình để kêu gọi không cho Kirk phát biểu. Tuy nhiên, UVU tuần trước đăng tuyên bố khẳng định cam kết của họ với quyền tự do ngôn luận và tính trung lập của cơ sở giáo dục này.

Charlie Kirk ngồi diễn thuyết tại Đại học Utah Valley ở Orem, bang Utah ngày 10/9. Ảnh: AP

Phía dưới bầu trời trong xanh tại UVU hôm đó, khoảng 3.000 người, chủ yếu là sinh viên, phấn khích chờ đợi sự kiện diễn ra. Cựu nghị sĩ bang Utah Jason Chaffetz cho biết ông cùng gia đình đến để nghe Kirk tranh luận. "Ở đó rất đông. Sau đó, cậu ấy xuất hiện, tung những chiếc mũ và khuấy động đám đông", ông nói.

Mặc chiếc áo phông trắng in dòng chữ "Tự do" màu đen, Kirk đắm mình trong tiếng reo hò của những người hâm mộ và cả phản đối anh. Diễn giả trẻ ném những chiếc mũ đỏ trắng in chữ "Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại" và có hình số "47", tượng trưng cho nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump, về phía đám đông.

Cựu nghị sĩ Phil Lyman kể ông đã khiến Kirk chú ý đến một người khuyết tật đang muốn nhận mũ. "Anh ấy đã thấy người đó và đến trao chiếc mũ. Hành động thật tử tế. Tôi ngồi đó quan sát, nghĩ thầm 'anh ấy cao hơn mình tưởng, lại còn vui vẻ ném mũ, đám đông dường như phát cuồng'", Lyman nói.

Sau đó, Kirk ngồi xuống chiếc ghế trong lều, chiếc bàn trước mặt đã đầy đủ những thứ cần thiết cho buổi diễn thuyết: một chiếc micro, vài chai nước và hai cốc Starbucks.

"Chúng ta sẽ ở đây vài tiếng nữa. Cứ thoải mái đi. Hãy phát những bài hát hay nhất của Utah", anh nói trong tiếng hò reo của đám đông.

Eva Terry, phóng viên của Deseret News, cũng mô tả bầu không khí sự kiện khi đó "thực sự vui vẻ, phấn khích". Các sinh viên có mặt tỏ ra hào hứng khi "vây quanh họ là những người bảo thủ".

Trong sự kiện, Kirk đã tranh luận về các vấn đề được nêu ra. Chaffetz cho biết câu hỏi đầu tiên mà Kirk trả lời liên quan tới vấn đề tôn giáo. Khoảng 20 phút sau khi sự kiện bắt đầu, đến lượt Hunter Kozak, 29 tuổi, người được biết tới với biệt danh trên mạng là Hunter Stax, đặt câu hỏi.

"Anh có biết bao nhiêu người Mỹ chuyển giới trở thành kẻ xả súng hàng loạt trong 10 năm qua?", Kozak hỏi. Trong khi Kirk trả lời: "Có quá nhiều", Kozak khẳng định con số chỉ là 5 và tiếp tục hỏi: "Anh có biết có bao nhiêu kẻ xả súng hàng loạt ở Mỹ trong 10 năm qua không?".

Kirk nghiêng người về phía trước và cầm micro, trước khi ngồi thẳng dậy. "Tính hay không tính bạo lực băng đảng?", anh hỏi.

Nhà hoạt động bảo thủ Mỹ bị bắn chết giữa trường học Khoảnh khắc Charlie Kirk trúng đạn. Video: X/IAmyLeigh

Đúng lúc đó, một tiếng "đoàng" bất ngờ vang lên từ mái nhà đối diện sân khấu, khiến người Kirk nẩy lên. Anh lảo đảo, ngã về phía sau, dường như muốn nói gì đó mà không thể. Những tiếng la hét kinh hoàng vang lên từ đám đông, buổi diễn thuyết kết thúc trong hỗn loạn.

Raydon Dechen, người có mặt tại sự kiện, kể cô thấy máu chảy ra từ cổ Kirk và nhận ra đó là tiếng súng. "Tôi quay đầu nhìn lên phía ngọn đồi phía sau vì cảm giác như nó phát ra từ hướng ấy. Và rồi tôi thấy mọi người nằm rạp xuống nên vội làm theo. Sau đó, tôi nghe thấy ai đó nói 'chạy đi' và tôi bắt đầu chạy", cô kể.

"Ngay khi tiếng súng vang lên, mọi người nằm rạp xuống trước khi bỏ chạy tán loạn, la hét, gào thét. Tôi vừa nhìn Kirk vừa quay lại xem con gái cùng con rể tôi có ổn không", ông Chaffetz nói.

Jeremy King, 45 tuổi, ban đầu còn nghĩ tiếng nổ là một phần hiệu ứng của màn diễn thuyết, trước khi nhận ra tình hình tệ hơn ông tưởng. "Mọi người xung quanh tôi nằm rạp xuống đất. Tôi lập tức đứng bên cạnh vợ mình. Bạn lúc đó không thể biết chỉ có một phát súng hay sắp có một vụ xả súng xảy ra", ông kể.

Khi đám đông chạy đến lối ra gần nhất, họ nhìn thấy nhóm vệ sĩ khiêng Kirk lên một chiếc SUV và chuyển đến Bệnh viện khu vực Timpanogos. Cuộc truy tìm nghi phạm lập tức tiến hành.

Không lâu sau, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo về cái chết của Kirk. "Charlie Kirk vĩ đại, thậm chí là huyền thoại, đã qua đời", ông viết.

Thanh Tâm (Theo CNN, Fox News)