Những phụ nữ giàu nhất thế giới

Ngoài những cái tên quen thuộc như người thừa kế Walmart, L'Oreal, top 10 năm nay có các nữ tỷ phú trong lĩnh vực đồng, nhôm, thép nhờ giá khoáng sản tăng cao.

Trong danh sách tỷ phú hàng năm của Forbes, nam giới vẫn chiếm đa số. Dù vậy, tỷ lệ nữ tỷ phú cũng đang dần tăng lên. Năm nay, 481 người trong hơn 3.400 đại diện trong danh sách là nữ, chiếm 14%. Con số này tăng gần 80 người so với năm trước đó. Nằm trong top 10 chủ yếu vẫn là những cái tên quen thuộc.

1. Alice Walton

Alice Walton tại sự kiện ở Bảo tàng Nghệ thuật Mỹ Crystal Bridges, tháng 3/2025 tại Bentonville, bang Arkansas. Ảnh: AFP

Tài sản: 134 tỷ USD

Tuổi: 76

Nguồn tài sản: Walmart

Quốc tịch: Mỹ

Con gái duy nhất của nhà sáng lập Walmart Sam Walton có thêm 33 tỷ USD trong năm qua, khi cổ phiếu hãng bán lẻ lớn nhất thế giới tăng 30% trong một năm. Nhờ kết quả kinh doanh mạnh và doanh số thương mại điện tử toàn cầu tăng, Walmart cũng trở thành hãng bán lẻ truyền thống đầu tiên đạt vốn hóa 1.000 tỷ USD hồi tháng 2. Không như các anh em trai, bà Alice chưa từng tham gia Hội đồng Quản trị (HĐQT) Walmart, mà chỉ tập trung vào nghệ thuật.

2. Francoise Bettencourt Meyers

Tài sản: 100 tỷ USD

Tuổi: 72

Nguồn tài sản: L'Oréal

Quốc tịch: Pháp

Cháu gái nhà sáng lập L’Oréal có thêm 18,4 tỷ USD trong năm qua khi cổ phiếu tập đoàn mỹ phẩm tăng 13%. Bà rời HĐQT tập đoàn này năm ngoái, khép lại 28 năm gắn bó. Trước đó, bà cũng từng giữ chức phó chủ tịch L’Oréal. Vị trí này hiện do con trai bà - Jean-Victor Meyers đảm nhiệm.

3. Julia Koch

Tài sản: 81,2 tỷ USD

Tuổi: 63

Nguồn tài sản: Koch

Quốc tịch: Mỹ

Julia là vợ cố tỷ phú David Koch. Bà hiện sở hữu khoảng 42% Koch - công ty tư nhân lớn thứ hai tại Mỹ về doanh thu. Tháng 10/2025, bà cùng ba người con mua 10% đội bóng bầu dục New York Giants, định giá đội bóng này khoảng 10 tỷ USD. Hơn một năm trước đó, gia đình Koch cũng chi gần 700 triệu USD để mua 15% BSE Global, công ty sở hữu đội bóng rổ Brooklyn Nets và New York Liberty.

4. Iris Fontbona

Tài sản: 52,6 tỷ USD

Tuổi: 83

Nguồn tài sản: Khai mỏ

Quốc tịch: Chile

Fontbona hiện là người giàu nhất Chile. Phần lớn tài sản của bà đến từ Antofagasta - công ty khai thác đồng mà bà thừa kế từ người chồng quá cố Andrónico Luksic. Bà là một trong những người tăng tài sản mạnh nhất trong top 10, với 24,5 tỷ USD trong năm qua, nhờ giá đồng thế giới lên cao kỷ lục.

5. Jacqueline Mars

Tài sản: 49,1 tỷ USD

Tuổi: 86

Nguồn tài sản: Bánh kẹo

Quốc tịch: Mỹ

Bà là thế hệ thứ 3 thừa kế đế chế bánh kẹo Mars. Công ty này nổi tiếng với các sản phẩm như M&M’s, Pringles và Combos. Họ cũng là một trong những doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực chăm sóc thú cưng.

Jacqueline Mars làm việc tại tập đoàn gần 20 năm, đồng thời giữ vị trí trong HĐQT đến năm 2016. Năm nay, tài sản của bà tăng 6,5 tỷ USD.

6. Rafaela Aponte-Diamant

Tài sản: 44,5 tỷ USD

Tuổi: 80

Nguồn tài sản: Vận tải biển

Quốc tịch: Thụy Sĩ

Aponte-Diamant đã nhiều năm liên tiếp nằm trong top 10 phụ nữ giàu nhất thế giới. Phần lớn tài sản của bà đến từ MSC - một trong những hãng vận tải biển lớn nhất thế giới. Hai vợ chồng bà đồng sáng lập MSC năm 1970 chỉ với một chiếc tàu và khoản vay 200.000 USD.

7. Savitri Jindal

Tài sản: 39,1 tỷ USD

Tuổi: 75

Nguồn tài sản: Thép

Quốc tịch: Ấn Độ

Jindal lần đầu lọt top 10 phụ nữ giàu nhất thế giới năm 2024. Bà là vợ của nhà sáng lập Jindal Group - Om Prakash Jindal. Ông đã qua đời năm 2005. Jindal hoạt động trong nhiều lĩnh vực, từ thép, năng lượng, xi măng đến cơ sở hạ tầng. Bốn con trai của bà hiện đều tham gia điều hành công ty.

8. Miriam Adelson

Tài sản: 37,5 tỷ USD

Tuổi: 80

Nguồn tài sản: Casino

Quốc tịch: Mỹ

Miriam Adelson (trái) là vợ của cố tỷ phú sòng bài Sheldon Adelson (phải). Tài sản của bà tăng 5,4 tỷ USD khi cổ phiếu công ty Las Vegas Sands tăng 28% năm qua.

Từng là một bác sĩ, nữ tỷ phú này đã quyên góp gần một tỷ USD cho các nghiên cứu y khoa, đồng thời là một trong những nhà tài trợ lớn nhất của Đảng Cộng hòa.

9. Abigail Johnson

Tài sản: 33,2 tỷ USD

Tuổi: 64

Nguồn tài sản: Fidelity

Quốc tịch: Mỹ

Johnson giữ chức Chủ tịch kiêm CEO của Fidelity Investments - công ty do ông nội bà thành lập - gần một thập kỷ qua. Bà đứng thứ 9 trong danh sách phụ nữ quyền lực nhất thế giới của Forbes năm 2025. Năm nay, dù tài sản tăng 500 triệu USD, thứ hạng của bà trong danh sách vẫn giảm 2 bậc.

10. Zheng Shuliang

Tài sản: 33,2 tỷ USD

Tuổi: 80

Nguồn tài sản: Nhôm

Quốc tịch: Trung Quốc

Là một trong hai phụ nữ châu Á trong top 10, Zheng hiện giữ vị trí Phó chủ tịch China Hongqiao Group - một trong những nhà sản xuất nhôm lớn nhất thế giới. Công ty do chồng bà thành lập năm 1994. Hiện doanh nghiệp do con trai bà - Zhang Bo điều hành với vai trò CEO kiêm Chủ tịch. Doanh nghiệp này đạt doanh thu hơn 21 tỷ USD năm 2024, hiện có hơn 52.000 nhân viên.

Hà Thu (theo Forbes, Reuters)