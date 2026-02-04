Hãng bán lẻ Walmart đạt vốn hóa 1.000 tỷ USD

Cổ phiếu chuỗi bán lẻ lớn nhất thế giới Walmart tăng 26% trong một năm qua, kéo giá trị thị trường hãng này lên trên 1.000 tỷ USD.

Chốt phiên giao dịch 3/2, cổ phiếu Walmart (Mỹ) tăng gần 3%, kéo vốn hóa lên 1.020 tỷ USD. Walmart là hãng bán lẻ đầu tiên trong lịch sử đạt mốc này, gia nhập câu lạc bộ thường được thống trị bởi các đại gia công nghệ.

"Đây thực sự là thành tích đáng kinh ngạc. Chúng ta thường nghĩ vốn hóa nghìn tỷ USD là câu chuyện của cổ phiếu công nghệ. Nhưng Walmart cũng là một công ty thuộc "nền kinh tế cũ" rất đáng gờm", Charles Sizemore - một nhà đầu tư vào Walmart nhận định. Ông đánh giá cao việc doanh nghiệp này đầu tư công nghệ để cắt giảm chi phí.

Nhân viên Walmart trong lễ rung chuông mở cửa phiên giao dịch tại Nasdaq, khi công ty chuyển sàn niêm yết tháng 12/2025. Ảnh: Reuters

Một năm qua, cổ phiếu Walmart tăng gần 26%. Chuỗi bán lẻ này vừa thu hút nhóm khách hàng thu nhập cao - những người tìm kiếm giá trị và sự tiện lợi, trong khi vẫn giữ được tệp khách hàng cốt lõi là người tiêu dùng thu nhập thấp. 10 năm qua, cổ phiếu Walmart tăng 468%, vượt xa mức 264% của chỉ số S&P 500, một phần nhờ chiến lược kép này. Đây là điều mà nhiều đối thủ chưa thể sao chép thành công.

Các hộ gia đình thu nhập thấp và trung bình tại Mỹ đang chịu sức ép từ lạm phát, thị trường lao động hạ nhiệt, thuế nhập khẩu. Việc này khiến chiến lược giá thấp hàng ngày của Walmart càng trở nên hấp dẫn.

5 năm qua, hãng này còn mở rộng mảng bán hàng trực tuyến, với hơn 500.000 mặt hàng, triển khai dịch vụ giao hàng trong một giờ, ra mắt Walmart+ để cạnh tranh với Amazon Prime. Hãng cũng gây dựng mảng quảng cáo trị giá 4 tỷ USD để cải thiện biên lợi nhuận.

Theo giới phân tích, yếu tố quan trọng nhất là Walmart đã sớm đặt cược vào trí tuệ nhân tạo (AI), khi rót hàng tỷ USD vào tự động hóa chuỗi cung ứng. Việc này giúp họ cung cấp thực phẩm tươi hơn, đẩy nhanh tốc độ giao hàng và cải thiện dự báo tồn kho. Hãng dữ liệu LSEG cho biết doanh số tại các cửa hàng của Walmart tại Mỹ đã vượt dự báo 15 quý liên tiếp.

Tân CEO Walmart John Furner đang đối mặt với thách thức đẩy nhanh đầu tư công nghệ trong kỷ nguyên AI, đồng thời đối phó sự cạnh tranh từ các đối thủ như Amazon, Aldi và Costco.

Từ cửa hàng đầu tiên mở tại Rogers, bang Arkansas năm 1962, Walmart hiện có 4.600 điểm bán trên khắp nước Mỹ. Họ làm IPO năm 1970, gia nhập chỉ số DJIA năm 1997 và đã hiện diện trong S&P 500 suốt nhiều thập kỷ. Tháng trước, Walmart được bổ sung vào chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq 100, thay thế hãng dược phẩm AstraZeneca.

Hà Thu (theo Reuters)