Những phim hay nhất của Ridley Scott

"Alien", "Blade Runner" và "Gladiator" góp phần khẳng định tài năng đạo diễn của "ông hoàng sử thi" Ridley Scott, theo chuyên trang điện ảnh IndieWire.

Suốt gần 50 năm sự nghiệp, Ridley Scott để lại dấu ấn với những bộ phim sử thi và khoa học viễn tưởng, từng ba lần đề cử Đạo diễn xuất sắc Oscar. Qua 29 tác phẩm, ông tiếp cận nhiều vấn đề xã hội bằng ngôn ngữ điện ảnh, qua đó tôn vinh nghệ thuật. Dịp ông ra mắt tác phẩm mới nhất - Gladiator II, IndieWire điểm lại các phim làm nên tên tuổi Ridley Scott.

1. Alien (1979)

Trailer 'Alien' (1979) Trailer "Alien" (1979). Video: 20th Century Fox

Dự án xoay quanh cuộc chiến sinh tồn của phi hành đoàn bảy người trên tàu Nostromo. Con tàu bất ngờ nhận được tín hiệu cầu cứu giữa không gian, nhưng vô tình để một quái vật ngoài hành tinh vào trong. Tác phẩm được coi là bước đột phá về công nghệ điện ảnh, nhận giải Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc tại Oscar 1980. Alien trở thành biểu tượng của dòng phim khoa học viễn tưởng - kinh dị, đồng thời giới thiệu một trong những nữ anh hùng nổi tiếng - sĩ quan Ellen Ripley (Sigourney Weaver đóng).

Đạo diễn Ridley Scott. Ảnh: V+Noticias

2. Blade Runner (1982)

Rutger Hauer trong Blade Runner Cảnh trong mưa kinh điển của tài tử Rutger Hauer trong "Blade Runner" năm 1982. Video: Warner Bros.

Phim lấy bối cảnh thế giới tương lai, nơi ô nhiễm môi trường, khủng hoảng lương thực khiến cuộc sống trở nên khó khăn. Chính phủ sử dụng người máy nhân bản do Eldon Tyrell (Joe Turkel) chế tạo làm nguồn lao động chính. Lúc này, lực lượng cảnh sát Blade Runner được lập ra để săn tìm người máy nổi loạn.

Dự án xây dựng nhân vật người nhân bản có hình dáng giống con người, khi có cảm xúc, suy nghĩ riêng. Nhà làm phim đặt câu hỏi về sự tồn tại, ý thức cá nhân cũng như sự phân biệt giữa con người và trí tuệ nhân tạo.

3. Thelma and Louise (1991)

Trailer phim "Thelma & Louise" Trailer "Thelma and Louise" (1991). Video: MGM

Nội dung phim về hai người bạn - bà nội trợ tên Thelma (Geena Davis) và bồi bàn Louise (Susan Sarandon). Trong chuyến picnic, Louise vô tình giết chết tên hãm hiếp cô, buộc cả hai phải trốn chạy.

Tác phẩm được đánh giá là một trong những bộ phim đặc sắc đầu thập niên 1990, đánh dấu sự trỗi dậy của nữ quyền qua hình ảnh tự tin, độc lập của hai nữ chính. Trang Rotten Tomatoes viết: "Thelma & Louise là phim hành trình cảm xúc, pha trộn niềm vui và nỗi đau".

4. The Counselor (2013)

Trailer phim "The Counselor" Trailer "The Counselor" (2013). Video: 20th Century Fox

Phim xoay quanh một luật sư (Michael Fassbender đóng) tham gia vụ buôn bán ma túy lớn để có được cuộc sống giàu sang. Anh nghĩ mình sẽ không gặp phải rắc rối nào nhưng đó là lựa chọn sai lầm, phải bảo toàn mạng sống và thoát khỏi tình thế nguy hiểm.

Phim gây ấn tượng về mặt hình ảnh và diễn xuất của dàn sao Hollywood. Scott tạo ra thế giới nhiều cám dỗ, nơi vẻ đẹp bên ngoài che giấu những tội ác bên trong, để người xem suy ngẫm về đạo đức và số phận con người.

5. Gladiator (2000)

Gladiator Trailer Trailer "Gladiator" (2000). Video: Universal Pictures

Tác phẩm về chiến binh Maximus (Russell Crowe), tướng quân người Hispania (hiện thuộc Tây Ban Nha). Bằng sự quả cảm, anh được hoàng đế La Mã Marcus Aurelius (Richard Harris) thương như con ruột và xem xét truyền ngôi. Tuy nhiên, Marcus bị nghịch tử Commodus (Joaquin Phoenix) giết chết và cướp ngôi. Maximus trở thành nô lệ và trải qua nhiều vòng đấu sinh tử trong các đấu trường La Mã, cuối cùng đến Rome để trả thù.

Gladiator xây dựng thành công nhân vật anh hùng cổ đại, phô diễn kỹ thuật quay phim. Phim được đánh giá kinh điển của thể loại hành động lịch sử cổ trang, mang về nhiều giải thưởng, trong đó có năm giải Oscar, gồm Phim hay nhất và Nam chính xuất sắc cho Russell Crowe.

6. Alien: Covenant (2017)

Alien Covenant Trailer "Alien: Covenant" (2017). Video: 20th Century Fox

Alien: Covenant tiếp nối câu hỏi về nguồn gốc sự sống trong Prometheus (2017), đưa khán giả khám phá sự tàn khốc của vũ trụ. Phim vẽ nên bối cảnh tương lai khi con người tạo nên nhiều máy móc, phi thuyền hiện đại và sẵn sàng cho giấc ngủ đông để đến miền đất mới ngoài không gian. Tác phẩm mang đến những khoảnh khắc hài hước, nổi bật là những cảnh đối thoại giữa hai robot, đều do Michael Fassbender thể hiện.

7. The Last Duel (2021)

Trailer 'The Last Duel' (2021) Trailer "The Last Duel" (2021). Video: 20th Century Studios

Phim lấy bối cảnh thế kỷ 14 tại Pháp, về Marguerite de Thibouville (Jodie Comer đóng) kiện tên địa chủ Jacques le Gris (Adam Driver) cưỡng hiếp cô. Chồng cô - Jean de Carrouges (Matt Damon) - vốn là một hiệp sĩ, yêu cầu tên nhà giàu tham gia một cuộc đấu sinh tử để đòi công bằng cho vợ. Nếu Jean de Carrouges thua, vợ anh sẽ bị thiêu sống trên cọc như sự trừng phạt cho lời buộc tội sai trái.

Cuộc chiến giữa hai nam chính là đỉnh điểm, nơi sự thật bị bóp méo và lòng thù hận lên ngôi. Phim nhận đánh giá tích cực từ giới chuyên môn, khen màn thể hiện của các diễn viên và giá trị nhân văn của tác phẩm.

8. The Martian (2015)

Trailer The Martian Trailer "The Martian" (2015), nhận bảy đề cử Oscar 2016. Video: 20th Century Fox

The Martian mang đến thông điệp nhân văn về ý chí và nghị lực của con người khi phải đối mặt với cái chết, sự cô đơn. Đạo diễn biết cách dung hòa tình tiết để phim không trở nên bi lụy, lồng ghép những trường đoạn hồi hộp, căng thẳng. Matt Damon bộc lộ chiều sâu tâm lý của nhân vật Watney qua ánh mắt và giọng nói. Cách sử dụng âm nhạc cũng là yếu tố làm nên thành công của tác phẩm. Ở trên Sao Hỏa một mình, Watney chỉ có những bản Disco cổ điển trong list nhạc của nữ chỉ huy Lewis (Jessica Chastain) để giải khuây.

9. Matchstick Men (2003)

Trailer 'Matchstick Men' (2003) Trailer "Matchstick Men" (2003). Video: MovieClips

Nội dung phim xoay quanh tên lừa đảo Roy Wallet (Nicolas Cage) mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD). Một ngày, anh gặp Angela (Alison Lohman), 14 tuổi, tự xưng là con gái của Roy. Bác sĩ Klein (Bruce Altman) - người chữa bệnh tâm thần cho Roy - khuyên anh ta quan tâm đến Angela, bởi cô bé là chìa khóa giải tỏa các ẩn ức tâm lý cho anh.

Giới chuyên môn khen cốt truyện nhẹ nhàng và diễn xuất của Nicolas Cage - trong vai kẻ lừa đảo luôn sống trong sự cô độc và ám ảnh. Phim còn khai thác sâu tâm lý của nhân vật chính. Sự xuất hiện của cô con gái tự xưng khiến cuộc sống của Roy bị đảo lộn hoàn toàn, tạo ra các tình huống hài hước và cảm động.

10. American Gangster (2007)

Trailer 'American Gangster' (2007) Trailer "American Gangster" (2007). Video: Universal Pictures

Phim khắc họa chân dung Frank Lucas (Denzel Washington đóng), tay trùm chuyên buôn lậu heroin trong những chiếc máy bay của không quân Mỹ. Suốt 15 năm làm lái xe cho trùm ma túy Bumpy Johnson, Frank Lucas âm thầm góp nhặt những kỹ năng làm chủ và xây dựng đế chế riêng khi sếp qua đời.

Tội ác của Frank Lucas được thể hiện qua vẻ điềm đạm và nụ cười của Denzel Washington. Những hộp đêm lấp lánh ánh đèn, cầu thang tối, đường phố nhỏ hẹp tạo sự tương phản giữa cuộc sống của gia đình nhân vật Lucas với các con nghiện.

Ngoài top 10, các tác phẩm ghi dấu ấn của Ridley Scott gồm:

11. Kingdom of Heaven (2005)

12. The Duellists (1977)

13. Black Hawk Down (2001)

15. White Squall (1996)

16. All the Money in the World (2017)

19. Hannibal (2001)

20. Legend (1985)

Quế Chi (theo IndieWire)